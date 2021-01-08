Позже Hyundai изменила заявление и убрала упоминание Apple — преждевременное раскрытие информации может не понравиться американской компании, пишет Bloomberg.

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Корейское издание Korea Economic Daily сообщило о переговорах между Hyundai и Apple по поводу совместного производства электромобилей.

По информации издания, первый электромобиль Apple появится в 2027 году. Стороны договариваются как о производстве электромобилей, так и о разработке батарей для них, пишет Korea Economic Daily.

Apple отказалась от комментариев.

Представитель Hyundai в разговоре с Bloomberg подтвердил, что компания ведёт переговоры с американской компанией: «Apple и Hyundai ведут переговоры, но так как они находятся на ранней стадии, ничего ещё не решено».

«Мы понимаем, что Apple ведёт переговоры с множеством мировых автопроизводителей, включая Hyundai Motor», — добавил представитель корейской компании в разговоре с CNBC.

Позже корейская компания изменила своё заявление, убрав упоминание Apple.

Мы получили несколько предложений сотрудничества с различными компаниями, заинтересованными в производстве электроавтомобилей. Но все обсуждения находятся на ранних стадиях, пока что ничего не решено. Hyundai

Apple известна своим жёстким контролем над раскрытием информации о новых продуктах, отмечает Bloomberg. Раскрыв название Apple, Hyundai может «вызвать гнев» компании, считает издание.

Несмотря на это, акции Hyundai на новостях о сотрудничестве с Apple выросли почти на 20% на корейской бирже, а капитализация выросла на $9 млрд. Это самый большой однократный скачок с 1988 года, указывает Bloomberg.

По данным Bloomberg, у Apple уже есть сформированная команда инженеров-технологов, разрабатывающих системы привода, а также внешний и внутренний дизайн автомобиля. Компания также привлекла для работы бывших руководителей Tesla. Это прогресс по сравнению с предыдущими годами, когда проект в основном был направлен на создание базовой системы для автономного вождения, считает Bloomberg.

Некоторые инженеры, участвовавшие в проекте, анонимно рассказали изданию, что Apple ещё не приблизилась к производству — электромобиль выйдет на рынок только через 5-7 лет, считают они. Сейчас команда проекта работает ан удалёнке, что замедляет процесс разработки.

После запуска Apple сможет конкурировать с Tesla и предложениями Lucid, Mercedes-Benz, Chevrolet и другими. По словам источников, цель Apple при создании системы автономного управления — дать возможность пользователю ввести пункт назначения и доехать туда с минимальным или нулевым вовлечением в процесс.