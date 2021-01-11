Транспорт
Таня Боброва

Geely будет выпускать электромобили вместе с китайским поисковиком Baidu Статьи редакции

Интернет-гиганты всё чаще работают с автопроизводителями.

8 8 комментариев
830 просмотров

Китайская Baidu договорилась с автопроизводителем Geely о стратегическом партнёрстве в сфере производства электромобилей, сообщила компания.

Geely займётся выпуском машин, а Baidu предоставит интеллектуальные системы для них. Автопроизводитель также станет стратегическим инвестором новой компании, которая будет независимой «дочкой» Baidu, пишет Reuters.

Другие детали соглашения не раскрываются. В начале января источник CNBC говорил, что Baidu будет мажоритарным акционером, а Geely получит миноритарный пакет.

Источник Bloomberg отмечал, что совместное предприятие займётся продвижением платформы с открытым исходным кодом Apollo, которую разрабатывает Baidu. Сейчас платформа, которую называют Android для машин, насчитывает около 130 участников, в том числе Ford Motor, Microsoft, Volkswagen, указывает издание.

Шаг Baidu показывает, что крупные интернет-компании стремятся предоставлять свои технологии автовладельцам, которые всё больше ценят интеллектуальные системы в машинах, отмечает агентство.

  • В январе 2021 года Hyundai подтвердила, что ведёт ранние переговоры с Apple о совместном производстве электромобилей. Позже корейская компания изменила своё заявление, убрав упоминание Apple.
  • С Hyundai работает российский «Яндекс»: в 2019 году компании договорились о разработке систем управления для беспилотных машин.

#новость #электромобили #geely #baidu

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Роман Анищенко

0

Лет 5-7 и электрокары будут 50/50 продаваться с обычными Авто, если apple все таки покажет своё авто в ближайшем будущем, уверен будут законодателями мод в этой сфере.

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Александр Райш

Роман
1

Эплу долеко до теслы

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Cojes

Роман
0

Apple: *выпускает тачку*
Tesla: -Не твой уровень, дорогой!

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Abdu Rz

Роман
0

зарядник будет в комплекте?

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N N

Abdu
0

Батареи отдельно, зарядка отдельно, колеса отдельно

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Евгений Кашуба

Роман
0

Чичваркин еще пару лет назад говорил, что следующая большая возможность в бизнесе это переход на электромобили.

Внимание вопрос! Как это можно использовать не имея большого капитала? До 100 тыс. $ например.

Накидайте вариантов, пожалуйста.

На вскидку:

1) Мультиязычный сайт/Ютуб_канал с обзорами электромобилей и партнерскими ссылками на региональных дилеров;

2) Идеи закончились.

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Михаил Данилов

0

Почему все по стопам Теслы пошли?Захотели на одной новости поднять капитализацию ? Не получится!

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alex twit

0

джили + байда китайская

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