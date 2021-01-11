Geely будет выпускать электромобили вместе с китайским поисковиком Baidu Статьи редакции
Интернет-гиганты всё чаще работают с автопроизводителями.
Китайская Baidu договорилась с автопроизводителем Geely о стратегическом партнёрстве в сфере производства электромобилей, сообщила компания.
Geely займётся выпуском машин, а Baidu предоставит интеллектуальные системы для них. Автопроизводитель также станет стратегическим инвестором новой компании, которая будет независимой «дочкой» Baidu, пишет Reuters.
Другие детали соглашения не раскрываются. В начале января источник CNBC говорил, что Baidu будет мажоритарным акционером, а Geely получит миноритарный пакет.
Источник Bloomberg отмечал, что совместное предприятие займётся продвижением платформы с открытым исходным кодом Apollo, которую разрабатывает Baidu. Сейчас платформа, которую называют Android для машин, насчитывает около 130 участников, в том числе Ford Motor, Microsoft, Volkswagen, указывает издание.
Шаг Baidu показывает, что крупные интернет-компании стремятся предоставлять свои технологии автовладельцам, которые всё больше ценят интеллектуальные системы в машинах, отмечает агентство.
- В январе 2021 года Hyundai подтвердила, что ведёт ранние переговоры с Apple о совместном производстве электромобилей. Позже корейская компания изменила своё заявление, убрав упоминание Apple.
- С Hyundai работает российский «Яндекс»: в 2019 году компании договорились о разработке систем управления для беспилотных машин.
Лет 5-7 и электрокары будут 50/50 продаваться с обычными Авто, если apple все таки покажет своё авто в ближайшем будущем, уверен будут законодателями мод в этой сфере.
Чичваркин еще пару лет назад говорил, что следующая большая возможность в бизнесе это переход на электромобили.
Внимание вопрос! Как это можно использовать не имея большого капитала? До 100 тыс. $ например.
Накидайте вариантов, пожалуйста.
На вскидку:
1) Мультиязычный сайт/Ютуб_канал с обзорами электромобилей и партнерскими ссылками на региональных дилеров;
2) Идеи закончились.
Почему все по стопам Теслы пошли?Захотели на одной новости поднять капитализацию ? Не получится!
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