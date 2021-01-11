Транспорт
Евгения Евсеева

Bloomberg: мировым автопроизводителям приходится сокращать производство из-за нехватки микросхем Статьи редакции

Производители чипов сосредоточены на смартфонах и других устройствах, продажи которых растут из-за пандемии.

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Мировые автопроизводители сталкиваются с проблемами из-за нехватки чипов, так как производители микросхем отдают предпочтение смартфонам и бытовой технике, пишет Bloomberg.

Заказы на поставки у производителей бытовой техники больше, чем у автопроизводителей, поэтому компании, выпускающие микросхемы, ориентированы на них. Рынок смартфонов за 2020 год составил более 1 млрд устройств по сравнению с менее чем 100 млн произведённых автомобилей, пишет издание.

По словам одного из источников Bloomberg, один из крупных поставщиков автомобильных микросхем получил отказ от тайваньской компании TSMC, из-за нехватки мощностей. Представитель TSMC отказался от комментариев.

General Motors обратилась к правительству Тайваня за помощью в обеспечении поставок микросхем — просьбу передали компаниям, производящим полупроводниковые изделия, включая TSMC. Также к тайваньским чиновникам обратился Европейский союз, сообщил Bloomberg источник, знакомый с ситуацией.

Глобальный дефицит полупроводников создаёт проблемы и сбои в производстве, считает Ford. В январе Honda объявила, что сократит выпуск примерно на 4000 автомобилей. В декабре Volkswagen заявила, что ей придется изменить производственные планы, а Toyota сократит выпуск пикапов, произведенных в Техасе, пишет Bloomberg.

Согласно отчёту China EV 100 и Roland Berger, на компоненты на основе полупроводников к 2030 году будет приходиться более 50% стоимости производства автомобиля — сейчас на них приходится 35% стоимости.

«Чипы становятся все более важными. Они необходимы для всех автомобилей, а не только электромобилей», — заявил Ши Цзи, аналитик Haitong International Securities.

#новость #автомобили

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