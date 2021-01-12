Транспорт
Таня Боброва

Россия продлила ограничение авиасообщения с Великобританией до февраля Статьи редакции

Авиасообщение остановили в конце 2020 года из-за нового штамма коронавируса, который обнаружили на территории страны.

  • Запрет на полёты будет действовать до 1 февраля 2021 года. До этого срок истекал 12 января.
  • Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря, это же сделали некоторые европейские страны. Оперштаб объяснил решение «обеспечением защиты здоровья населения».
  • На декабрь 2020 года россияне могли улететь в 16 стран: кроме Великобритании это Турция, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.

#новость #великобритания #авиасообщение

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alex twit

1

Поздняк метаться, уже завезли вродь бритиш штамм. Улыбаемся и кашляем

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Алексей Кравцов

alex
1

Не они случаем?

Самолёт жены Медведева летал в Лондон при…
Он провёл в аэропорту Фарнборо под Лондоном 26 минут, после чего вылетел обратно в Москву
www.svoboda.org
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Загадочный динозавр

Алексей
2

О таких людях как о покойниках - либо хорошо, либо никак. Хватит качать яхту.

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Арнольд

Загадоч…
1

Хватит качать яхту

так, уже нет времени...

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Quazar Dream

–1

Москва -> Лондон до сих пор Аэрофлот стабильно летает. Нету билетов в обратном направлении

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Airat Kafman

Quazar
1

Конечно летает. Передовые ряды российской элиты не должны сидеть на месте. А возвращаться в страну заработка, они будут через ЕС.

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Oleg Oleg

Quazar
1

У друга дочь не смогла улететь, так что не летают. Не вводите народ в заблуждение

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Quazar Dream

Oleg
0

могу сказать что до 4 числа точно самолеты продолжали летать . Некоторые рейсы совмещали однако

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John Fima

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