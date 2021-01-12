Россия продлила ограничение авиасообщения с Великобританией до февраля Статьи редакции
Авиасообщение остановили в конце 2020 года из-за нового штамма коронавируса, который обнаружили на территории страны.
- Запрет на полёты будет действовать до 1 февраля 2021 года. До этого срок истекал 12 января.
- Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря, это же сделали некоторые европейские страны. Оперштаб объяснил решение «обеспечением защиты здоровья населения».
- На декабрь 2020 года россияне могли улететь в 16 стран: кроме Великобритании это Турция, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.
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9 комментариев
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Поздняк метаться, уже завезли вродь бритиш штамм. Улыбаемся и кашляем
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–1
Москва -> Лондон до сих пор Аэрофлот стабильно летает. Нету билетов в обратном направлении
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1
Конечно летает. Передовые ряды российской элиты не должны сидеть на месте. А возвращаться в страну заработка, они будут через ЕС.
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0
могу сказать что до 4 числа точно самолеты продолжали летать . Некоторые рейсы совмещали однако
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