Транспорт
Таня Боброва

Россия продлила запрет на полёты в Великобританию до февраля Статьи редакции

Авиасообщение остановили в конце 2020 года из-за нового штамма коронавируса, который обнаружили на территории страны.

  • Запрет на полёты будет действовать до 1 февраля 2021 года. До этого срок истекал 12 января.
  • Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря, это же сделали некоторые европейские страны. Оперштаб объяснил решение «обеспечением защиты здоровья населения».
  • На декабрь 2020 года россияне могли улететь в 16 стран: кроме Великобритании это Турция, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.

#новость #великобритания #авиасообщение

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alex twit

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Поздняк метаться, уже завезли вродь бритиш штамм. Улыбаемся и кашляем

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