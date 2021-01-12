Транспорт
Евгения Евсеева

«Ситимобил» создаст службу психологической помощи пассажирам после инцидента с водителем, который смотрел порно за рулём Статьи редакции

Также сервис проверит всех водителей, подключенных через таксопарк, в котором работал таксист.

53 53 комментария
3362 просмотров

Сервис такси «Ситимобил» создаст службу психологической и юридической помощи пользователям после случая с водителем, который занялся онанизмом при пассажирке, рассказали vc.ru в компании.

Кроме того, «Ситимобил» проверит всех водителей, подключенных через таксопарк, в котором работал таксист, и пересмотрит правила отбора и подготовки новых водителей. Также сервис разошлёт партнёрам и таксопаркам предупреждение о более тщательной подготовке и проверке водителей и обновлённые правила.

В компании назвали «вопиющей» ситуацию, произошедшую с пассажиркой во время поездки. По их словам, подобные инциденты происходят независимо от приложения, через которое было заказано такси.

Кроме службы поддержки, сервис планирует внедрить в приложение функции для пользователей, которые попали в экстренную ситуацию.

«Мы шокированы, что так повёл себя водитель, подключённый к нашей платформе. В наших интересах, чтобы пассажиры и, в особенности, пассажирки чувствовали себя в безопасности, заказывая такси через приложение "Ситимобил"», — рассказали в сервисе.

11 января пассажирка «Ситимобила» опубликовала видео, в котором рассказала о поездке с водителем, который занялся самоудовлетворением за рулём. В поддержке сервиса рассказали, что ограничили водителю доступ к заказам и предложили промокоды на скидку на три поездки. После жалобы водителя заблокировали без права восстановления.

#новость #ситимобил

53 53 комментария
12
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Иван Иванов

37

Комментарии ещё не настоялись, надо зайти позже.

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Alexander Veber

16

>> о более тщательной подготовке и проверке водителей

Будут проверять не волосатые ли ладошки? Как это проверить будет чел дрочить на работе или нет?

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Minimal Culture

Alexander
24

Если сдержится и не начнет на собеседовании - принят!

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Alexander Veber

Minimal
6

Может это был акт поддержки Дзюбы?

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Bulat Ziganshin

Minimal
1

да, надо взять бузову на проведение собесов. я тоже пройду тогда...

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Заур Керимов

Alexander
4

Тест Роршаха: если ему показали картинку, а он увидел Беркову, однозначно, дрочун со стажем

Ответить

Bulat Ziganshin

Alexander
0

не волосатые ли ладошки

а это мысль! вообще проверять на повышенную волосатость  LOL

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Александр Кучеряев

Alexander
0

Предложить ему заняться этим прямо на собесе, есть шанс что самых критических удастся отфильтровать уже на этом этапе.

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Alexey Bo

12

Была бы забавная рекрусия, если водитель смотрел порно FakeTaxi

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Dan Badalian

11

Действительно, зачем проверять водителей и таксопарки, чтобы сделать поездки реально БЕЗОПАСНЫМИ. Мы лучше сделаем отдел, который будет делать видимость, что Сити заботятся о наших клиентах! Хотя, что ещё можно ждать, если поддержка дала девушке после случившегося промокод на 3 поездки. Майлру стайл:)

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Kirill Nikolaenko

Dan
1

 Кроме того, «Ситимобил» проверит всех водителей, подключенных через таксопарк, в котором работал таксист, и пересмотрит правила отбора и подготовки новых водителей.

Ответить

Dan Badalian

Kirill
1

Они это каждые полгода пытаются делать. Что-то слабо выходит.
Я молчу про эконом. Брал такси в аэропорт, комфорт+. Таксоид (не в обиду нормальным таксистам) настоятельно попросил ОПЛАТИТЬ ему бензин на заправке, куда он решил заехать по дороге. Боюсь представить, что же в экономе..
Очень надеюсь, что реально проработают систему отбора.

Ответить

Александр

Dan
3

Ну работая в Ситимобиле у него денег на бензин не остаётся... Нормальная ситуация)))

Ответить

Рекорд Надоев

Dan
0

Ничего они не переработают. За деньги, которые пассажиры готовы платить за поездки, будут работать только вполне определённые категории граждан.
Любая попытка их отсеять приведёт к повышению цен на поездки и снижению количества поездок.

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Рекорд Надоев

Kirill
1

Ну может тогда статью надо было озаглавить именно так?
"«Ситимобил» пересмотрит правила отбора и подготовки новых водителей и проверит всех водителей, подключенных через таксопарк, в котором работал таксист.
Кроме того, «Ситимобил» создаст службу психологической помощи пассажирам."
П - приоритеты.

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Anton Sharonov

Dan
0

Действительно, зачем читать дальше заголовка?

Ответить

Dan Badalian

Anton
1

Может надо называть нормально статьи и ставить приоритеты? Я прокомментировал конкретную новость.

Ответить

Роман Анищенко

10

Столько изнасилований было таксистами, а шорох только из-за дрочуна

Ответить

Nail Gumerov

Роман
5

По сути тут оно начиналось. Он обращался к девочке и распрашивал про интим. В длинной поездке. Она одна. Беззащитная.

Ответить

Minimal Culture

Nail
3

Ваши комментарии похожи на текста из журнала "клубничка"!

Ответить

Роман Анищенко

Nail
1

А ты шаришь

Ответить

Marina Dv

5

В последнее время всё чаще сажусь с такси с мыслью: Господи, помоги доехать спокойно 😂😂

Ответить

alex twit

Marina
5

Вези меня, мразь

Ответить

Bulat Ziganshin

alex
0

... кожаный ублюдок!

Ответить

Minimal Culture

Marina
1

Заменил бы слово "спокойно" На "достойно", как будто бы звучит актуальнее:)

Ответить

Dmitry Yashin

5

Дрочить? За рулём? При ком-то левом?
Как скучно я живу...

Ответить

Oleg Leonov

Dmitry
4

При ком-то левом дрочишь правой, при ком-то правым - левой. Делов то! 

Ответить

Хозяин

2

Евнухов надо набирать!

Ответить

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Nail Gumerov

2

Просто не произошло нападения. А все факты по видео вели к изнасилованию.

Ответить

Nail Gumerov

1

У девочки может всю жизнь теперь возникнуть боязнь ездить одной в такси, где водители обычно взрослые обезьяны.

Ответить

Александр Медведь

Nail
0

Это вообще нормально... В современном российском такси каждая адекватная девушка должна бояться ездить в такси... Сейчас ночью безопасней пешком до дома дойти, чем в такси сесть.

Ответить

Al Al

1

ПорноМобил

Ответить

Oleg Leonov

1

Правильней было бы создать службу сексуальной помощи водителям с блекджеком и прочими аттракционами. 

Ответить

Anton Alexeev

1

Пробки 69 баллов

Ответить

Random Dude

1

Эпик.
Когда добавят опцию "коренной водитель"?

Ответить

Хозяин

Random
0

Как будете выявлять коренных? Графы национальность сейчас нет в паспортах.

Ответить

Иван Иванов

Хозяин
0

По прописке!

Ответить

Хозяин

Иван
0

На VC надо возле каждого юзернейма тоже прописку обязательно показывать! Чувствую тут лимиты много!!!

Ответить

Дюша Метёлкин

Хозяин
0

Попросим сказать "шибболет". Евпочя.

Ответить

Капитал Калыч

Random
0

Лучше добавить опцию "водитель-рукоблуд". Желающие смогут не отказать себе в удовольствии.

Ответить

Иван Иванов

Капитал
0

Или прочие шалости в дороге, это для экстремалов!

Ответить

Капитал Калыч

Иван
0

Извините, на шалости повышенный спрос

Ответить

Bulat Ziganshin

–1

ну вот, а в америке пассажирок бы призвали встать на колени со словами black gratification matters!

Ответить

Комментарий удален

artёm rudomёtov

0

Ржачно и печально одновременно. Херасе он джигитом себя возомнил!

Ответить

Алексис Второй

0

Дрочить запретить трудно, а людей, которые делают это в присутствии посторонних, не перевоспитать. Можно действовать в соответствии с имеющимся законодательством РФ — КоАП РФ Статья 20.1., а затем 3.10 с дальнейшим пожизненным запретом въезда.
 После жалобы водителя заблокировали без права восстановления.

Ждём его в Яндекс.Такси, в Убере или в Гетт?

Ответить

Александр Медведь

Алексис
0

Он уже там)))

Ответить

Stas Babin

0

Вспомнился фильм Страна ОЗ 

Ответить

Nicolas _

0

Водилы Ситимобила любят часто подменивать автомобили. По приложению ждешь одну машину, а приезжает совершенно другая (марка/номер). Естественно я могу послать человека нахрен и дождаться новой тачки, но никогда нету времени ждать другую машину, а так же вступать в конфликт. Терпила короче =(

Ответить

Иван Иванов

0

Все пишут про рукоблуда, это мелочи если учесть, что в такси работают 70% со всего света народ светофоров в своей жизни не видел, разметки, а права у них в основном за барана. Вот кого нужно бояться, такие для всех опаснее всего, а рукоблуд,это один из них!

Ответить

Иван Иванов

0

Нужно брать строго с Российским паспортом, пропиской и стажем не менее 3 лет, а также перед трудоустройством через полиграф прогонять, тогда будет толк!

Ответить

Левый бас

0

Дзюба 2.0. Нужно загрузить сознание русских дрочкой и рекламой прокладок. 

Ответить

ivan krapivin

0

Выходит он дорогу без навигатора знал? Уровень!

Ответить

Alexandr Leibowitz

0

Ну всё, инфоповод, щас будут рассасывать! Ну попался двинутый чел, и что теперь! В парках вон тоже бывают эксгибиционисты - теперь каждого посетителя парка проверять на наличие нижнего белья?!

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