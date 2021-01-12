«Ситимобил» создаст службу психологической помощи пассажирам после инцидента с водителем, который смотрел порно за рулём Статьи редакции
Также сервис проверит всех водителей, подключенных через таксопарк, в котором работал таксист.
Сервис такси «Ситимобил» создаст службу психологической и юридической помощи пользователям после случая с водителем, который занялся онанизмом при пассажирке, рассказали vc.ru в компании.
Кроме того, «Ситимобил» проверит всех водителей, подключенных через таксопарк, в котором работал таксист, и пересмотрит правила отбора и подготовки новых водителей. Также сервис разошлёт партнёрам и таксопаркам предупреждение о более тщательной подготовке и проверке водителей и обновлённые правила.
В компании назвали «вопиющей» ситуацию, произошедшую с пассажиркой во время поездки. По их словам, подобные инциденты происходят независимо от приложения, через которое было заказано такси.
Кроме службы поддержки, сервис планирует внедрить в приложение функции для пользователей, которые попали в экстренную ситуацию.
«Мы шокированы, что так повёл себя водитель, подключённый к нашей платформе. В наших интересах, чтобы пассажиры и, в особенности, пассажирки чувствовали себя в безопасности, заказывая такси через приложение "Ситимобил"», — рассказали в сервисе.
11 января пассажирка «Ситимобила» опубликовала видео, в котором рассказала о поездке с водителем, который занялся самоудовлетворением за рулём. В поддержке сервиса рассказали, что ограничили водителю доступ к заказам и предложили промокоды на скидку на три поездки. После жалобы водителя заблокировали без права восстановления.
>> о более тщательной подготовке и проверке водителей
Будут проверять не волосатые ли ладошки? Как это проверить будет чел дрочить на работе или нет?
Если сдержится и не начнет на собеседовании - принят!
да, надо взять бузову на проведение собесов. я тоже пройду тогда...
Тест Роршаха: если ему показали картинку, а он увидел Беркову, однозначно, дрочун со стажем
не волосатые ли ладошки
а это мысль! вообще проверять на повышенную волосатость LOL
Предложить ему заняться этим прямо на собесе, есть шанс что самых критических удастся отфильтровать уже на этом этапе.
Действительно, зачем проверять водителей и таксопарки, чтобы сделать поездки реально БЕЗОПАСНЫМИ. Мы лучше сделаем отдел, который будет делать видимость, что Сити заботятся о наших клиентах! Хотя, что ещё можно ждать, если поддержка дала девушке после случившегося промокод на 3 поездки. Майлру стайл:)
Кроме того, «Ситимобил» проверит всех водителей, подключенных через таксопарк, в котором работал таксист, и пересмотрит правила отбора и подготовки новых водителей.
Они это каждые полгода пытаются делать. Что-то слабо выходит.
Я молчу про эконом. Брал такси в аэропорт, комфорт+. Таксоид (не в обиду нормальным таксистам) настоятельно попросил ОПЛАТИТЬ ему бензин на заправке, куда он решил заехать по дороге. Боюсь представить, что же в экономе..
Очень надеюсь, что реально проработают систему отбора.
Ничего они не переработают. За деньги, которые пассажиры готовы платить за поездки, будут работать только вполне определённые категории граждан.
Любая попытка их отсеять приведёт к повышению цен на поездки и снижению количества поездок.
Ну может тогда статью надо было озаглавить именно так?
"«Ситимобил» пересмотрит правила отбора и подготовки новых водителей и проверит всех водителей, подключенных через таксопарк, в котором работал таксист.
Кроме того, «Ситимобил» создаст службу психологической помощи пассажирам."
П - приоритеты.
Действительно, зачем читать дальше заголовка?
Может надо называть нормально статьи и ставить приоритеты? Я прокомментировал конкретную новость.
Столько изнасилований было таксистами, а шорох только из-за дрочуна
По сути тут оно начиналось. Он обращался к девочке и распрашивал про интим. В длинной поездке. Она одна. Беззащитная.
В последнее время всё чаще сажусь с такси с мыслью: Господи, помоги доехать спокойно 😂😂
Заменил бы слово "спокойно" На "достойно", как будто бы звучит актуальнее:)
Дрочить? За рулём? При ком-то левом?
Как скучно я живу...
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У девочки может всю жизнь теперь возникнуть боязнь ездить одной в такси, где водители обычно взрослые обезьяны.
Это вообще нормально... В современном российском такси каждая адекватная девушка должна бояться ездить в такси... Сейчас ночью безопасней пешком до дома дойти, чем в такси сесть.
Правильней было бы создать службу сексуальной помощи водителям с блекджеком и прочими аттракционами.
Эпик.
Когда добавят опцию "коренной водитель"?
По прописке!
Лучше добавить опцию "водитель-рукоблуд". Желающие смогут не отказать себе в удовольствии.
Или прочие шалости в дороге, это для экстремалов!
ну вот, а в америке пассажирок бы призвали встать на колени со словами black gratification matters!
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Дрочить запретить трудно, а людей, которые делают это в присутствии посторонних, не перевоспитать. Можно действовать в соответствии с имеющимся законодательством РФ — КоАП РФ Статья 20.1., а затем 3.10 с дальнейшим пожизненным запретом въезда.
После жалобы водителя заблокировали без права восстановления.
Ждём его в Яндекс.Такси, в Убере или в Гетт?
Водилы Ситимобила любят часто подменивать автомобили. По приложению ждешь одну машину, а приезжает совершенно другая (марка/номер). Естественно я могу послать человека нахрен и дождаться новой тачки, но никогда нету времени ждать другую машину, а так же вступать в конфликт. Терпила короче =(
Все пишут про рукоблуда, это мелочи если учесть, что в такси работают 70% со всего света народ светофоров в своей жизни не видел, разметки, а права у них в основном за барана. Вот кого нужно бояться, такие для всех опаснее всего, а рукоблуд,это один из них!
Нужно брать строго с Российским паспортом, пропиской и стажем не менее 3 лет, а также перед трудоустройством через полиграф прогонять, тогда будет толк!
Ну всё, инфоповод, щас будут рассасывать! Ну попался двинутый чел, и что теперь! В парках вон тоже бывают эксгибиционисты - теперь каждого посетителя парка проверять на наличие нижнего белья?!
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