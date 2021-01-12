Также сервис проверит всех водителей, подключенных через таксопарк, в котором работал таксист.

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Сервис такси «Ситимобил» создаст службу психологической и юридической помощи пользователям после случая с водителем, который занялся онанизмом при пассажирке, рассказали vc.ru в компании.

Кроме того, «Ситимобил» проверит всех водителей, подключенных через таксопарк, в котором работал таксист, и пересмотрит правила отбора и подготовки новых водителей. Также сервис разошлёт партнёрам и таксопаркам предупреждение о более тщательной подготовке и проверке водителей и обновлённые правила.

В компании назвали «вопиющей» ситуацию, произошедшую с пассажиркой во время поездки. По их словам, подобные инциденты происходят независимо от приложения, через которое было заказано такси.

Кроме службы поддержки, сервис планирует внедрить в приложение функции для пользователей, которые попали в экстренную ситуацию.

«Мы шокированы, что так повёл себя водитель, подключённый к нашей платформе. В наших интересах, чтобы пассажиры и, в особенности, пассажирки чувствовали себя в безопасности, заказывая такси через приложение "Ситимобил"», — рассказали в сервисе.