Сервис такси Gett закрыл раунд инвестиций на $115 млн Статьи редакции
Средства пойдут на ускорение развития корпоративной SaaS-платформы.
Сервис такси Gett объявил о закрытии раунда на сумму $115 млн, пишет Yahoo Finance. Сервис привлёк дополнительные $15 млн инвестиций к $100 млн, которые получил от инвесторов в июле.
В раунде на $15 млн инвестором выступил Pelham Capital Investments. Привлечённые средства пойдут на ускорение развития корпоративной SaaS-платформы и международную экспансию компании.
По данным Crunchbase, с момента основания в 2010 году Gett привлекла $913 млн от Volkswagen, Access и его основателя Леонарда Блаватника, Kreos, MCI и других инвесторов.
Во время раунда на $200 млн в мае 2019 года компания оценивалась в $1,5 млрд. Тогда гендиректор Gett Дэйв Вайсер говорил, что это скорее всего последний раунд перед выходом на биржу — компания планировала IPO на первый квартал 2020 года. Сейчас планы по выходу на биржу в российском офисе компании не комментируют.
Активно им пользоваться невозможно. Где ЯТ приезжает за 3-5 мин, гетт надо ждать 15 мин.
Они переориентировались на корпоративный рынок, компании платят гетту за поездки их сотрудников. Поездки обычных людей конечно остались, но фокус не там, и поэтому про них давно уже ничего не слышно в общей информационной среде. Насколько все успешно в корпоративном сегменте - не знаю, но судя по инвестициям, норм )
Уважаемый супер_стар
Услышав новость про инвестиции, допустил что хорошо где-то и при таком раскладе на отдельный неудачный рынок пох. Потому что действительно уже очень давно не слышал чтобы кто-то из друзей-знакомых-коллег вызывал гетт. Обычно это Яндекс или Ситимобил и изредка различные локальные сервисы у идейных противников агрегаторов, а про гетт вообще ничего.
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