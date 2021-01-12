Транспорт
Евгения Евсеева

Сервис такси Gett закрыл раунд инвестиций на $115 млн Статьи редакции

Средства пойдут на ускорение развития корпоративной SaaS-платформы.

Сервис такси Gett объявил о закрытии раунда на сумму $115 млн, пишет Yahoo Finance. Сервис привлёк дополнительные $15 млн инвестиций к $100 млн, которые получил от инвесторов в июле.

В раунде на $15 млн инвестором выступил Pelham Capital Investments. Привлечённые средства пойдут на ускорение развития корпоративной SaaS-платформы и международную экспансию компании.

По данным Crunchbase, с момента основания в 2010 году Gett привлекла $913 млн от Volkswagen, Access и его основателя Леонарда Блаватника, Kreos, MCI и других инвесторов.

Во время раунда на $200 млн в мае 2019 года компания оценивалась в $1,5 млрд. Тогда гендиректор Gett Дэйв Вайсер говорил, что это скорее всего последний раунд перед выходом на биржу — компания планировала IPO на первый квартал 2020 года. Сейчас планы по выходу на биржу в российском офисе компании не комментируют.

#новость #gett

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8 комментариев
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Уважаемый супер_стар

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Без подколов. Очень интересно, а пользуется ли кто активно Гетт в России?
Предлагаю опрос:
- диз = предпочитаю прочим сервисам Гетт;
- лайк = вообще не езжу или крайне редко.

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Vitaly Tolstykh

Уважаемый
3

Активно им пользоваться невозможно. Где ЯТ приезжает за 3-5 мин, гетт надо ждать 15 мин. 

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Д Хб

Vitaly
0

Зачем сравнивать помойный Яндекс с такси, где вежливые и русскоговорящие водилы? Десять минут разницы - это мелочи жизни.

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Vasily Sinikov

Уважаемый
2

Они переориентировались на корпоративный рынок, компании платят гетту за поездки их сотрудников. Поездки обычных людей конечно остались, но фокус не там, и поэтому про них давно уже ничего не слышно в общей информационной среде. Насколько все успешно в корпоративном сегменте - не знаю, но судя по инвестициям, норм )

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Уважаемый супер_стар

Vasily
0

Услышав новость про инвестиции, допустил что хорошо где-то и при таком раскладе на отдельный неудачный рынок пох. Потому что действительно уже очень давно не слышал чтобы кто-то из друзей-знакомых-коллег вызывал гетт. Обычно это Яндекс или Ситимобил и изредка различные локальные сервисы у идейных противников агрегаторов, а про гетт вообще ничего.

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Актуальный микрофон

Уважаемый
1

Вот тоже интересно

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⛄️ Игорь

6

Инвестиции в Gett — это ошибка 🤷

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Oljas Oskenbayuly

0

их так много, этих сервисов

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