Транспорт
Таня Боброва

The Verge: Apple обсуждала покупку стартапа-разработчика электромобилей Canoo Статьи редакции

В итоге переговоры якобы провалились, а Canoo вышла на биржу.

16 16 комментариев
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В начале 2020 года Apple тайно вела переговоры с американским стартапом Canoo, который занимается разработкой электромобилей. Об этом рассказали три источника The Verge, знакомых с обсуждением.

По словам двух собеседников, компании обсуждали разные варианты — от инвестиций до поглощения. Однако переговоры ничем не закончились, говорят они.

Canoo

В декабре 2020 года Canoo стал торговаться на Nasdaq, разместившись с помощью специальной технической компании. В документах для Комиссии по ценным бумагам и биржам стартап сообщал, что ведёт переговоры с несколькими крупными участниками отрасли, заинтересованными в технологиях и опыте Canoo для собственных продуктов.

В Canoo и Apple отказались от комментариев.

Проект Canoo привлёк Apple модульной платформой («скейтборд»), которая объединила большее количество электроники, чем в аналогах, утверждает издание. Такой подход обеспечивает гибкость при проектировании дизайна кабины машины. Стартап также использует технологию рулевого управления «по проводам», которая пока не сильно распространена в отрасли.

Основанная в 2017 году Canoo планирует выпускать коммерческие электромобили вроде автофургонов или грузовиков для доставки еды, а также собирается предоставлять фургоны по подписке, пишет The Verge.

  • В феврале 2020 года о партнёрстве с Canoo договорилась Hyundai. Она планировала строить электромобили на базе платформы стартапа, условия не раскрывались. В документах SEC Canoo называет партнёрство «соглашением об оказании инженерных услуг».
  • Об интересе Apple к производству электромобилей в конце 2020 года сообщило Reuters. По данным издания, компания работает над проектом минимум с 2014 года.
  • В январе Korea Economic Daily написало о переговорах между Hyundai и Apple по поводу совместного производства. В Hyundai сначала подтвердили переговоры с Apple, но затем убрали упоминание американской компании.
  • В 2019 году Apple купила разработчика систем управления для беспилотных машин Drive.ai.

#новость #apple #электромобили

16 16 комментариев
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Roman Moskovskiy

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Мне страшно было бы купить машину от Apple – скажешь что-то не то, а она тебя забанит(

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Kostya Golikov

Roman
0

И колесики к ней в десять раз дороже чем у конкурентов.

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A. Bigkkuzin

Kostya
3

ну а пока что колесики дороже у "всеми обожаемой" теслы :)

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Kostya Golikov

A.
0

Как сказать, прототип то уже на сайте

Apple Mac Pro Wheels Kit
Put your Mac Pro on wheels with the Mac Pro Wheels Kit. The custom-designed stainless steel and…
www.apple.com
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Airat Kafman

Kostya
0

Пизд..ц) Колеса с дисками на какой-нибудь Kia Ceed  и то дешевле, чем на Мак Про))

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Airat Kafman

Kostya
0

69 990 рублей в России))

"Комплект колёсиков сделает ваш Mac Pro мобильным. Специально разработанные колёсики из нержавеющей стали с резиновым покрытием помогут без труда перемещать Mac Pro, например легко выдвигать его из‑под стола или перевозить в другую часть помещения."

.... или вы можете купить и поставить в другую часть помещения другой компьютер, за те же деньги)

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Marat Yansaitov

Airat
0

Они даже без фиксатора!

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Денис Демидов

Roman
0

Говори на олбанском

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Михаил Петров

Roman
0

Превысил скорость и она у тебя полгода не заводится. Ну или да, сказал что-то против линии партии жене на соседнем сидении, и заглох посреди леса зимой

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Михаил Набоков

Михаил
0

В -20 выключается от холода, прям как ойфон

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Михаил Набоков

1

Зарядка к машине не идет в комплекте с машиной

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Вася Пражкин

Михаил
0

Практически у всех электромобилей быстрые зарядки - за отдельную плату.

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Исходный торшер

0

Приложение "Управление автомобилем" было удалено из AppStore за нарушения

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Dmitry Shipunov

0

Машина без двигателя поставляться будет.

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Михаил Петров

0

Вот уж не хватало и в этой сфере тоталитаризма 😬

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Igor Filippov

–2

Сделали виджеты, можно и машину выпустить!

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