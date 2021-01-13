The Verge: Apple обсуждала покупку стартапа-разработчика электромобилей Canoo Статьи редакции
В итоге переговоры якобы провалились, а Canoo вышла на биржу.
В начале 2020 года Apple тайно вела переговоры с американским стартапом Canoo, который занимается разработкой электромобилей. Об этом рассказали три источника The Verge, знакомых с обсуждением.
По словам двух собеседников, компании обсуждали разные варианты — от инвестиций до поглощения. Однако переговоры ничем не закончились, говорят они.
В декабре 2020 года Canoo стал торговаться на Nasdaq, разместившись с помощью специальной технической компании. В документах для Комиссии по ценным бумагам и биржам стартап сообщал, что ведёт переговоры с несколькими крупными участниками отрасли, заинтересованными в технологиях и опыте Canoo для собственных продуктов.
В Canoo и Apple отказались от комментариев.
Проект Canoo привлёк Apple модульной платформой («скейтборд»), которая объединила большее количество электроники, чем в аналогах, утверждает издание. Такой подход обеспечивает гибкость при проектировании дизайна кабины машины. Стартап также использует технологию рулевого управления «по проводам», которая пока не сильно распространена в отрасли.
Основанная в 2017 году Canoo планирует выпускать коммерческие электромобили вроде автофургонов или грузовиков для доставки еды, а также собирается предоставлять фургоны по подписке, пишет The Verge.
- В феврале 2020 года о партнёрстве с Canoo договорилась Hyundai. Она планировала строить электромобили на базе платформы стартапа, условия не раскрывались. В документах SEC Canoo называет партнёрство «соглашением об оказании инженерных услуг».
- Об интересе Apple к производству электромобилей в конце 2020 года сообщило Reuters. По данным издания, компания работает над проектом минимум с 2014 года.
- В январе Korea Economic Daily написало о переговорах между Hyundai и Apple по поводу совместного производства. В Hyundai сначала подтвердили переговоры с Apple, но затем убрали упоминание американской компании.
- В 2019 году Apple купила разработчика систем управления для беспилотных машин Drive.ai.
Мне страшно было бы купить машину от Apple – скажешь что-то не то, а она тебя забанит(
И колесики к ней в десять раз дороже чем у конкурентов.
ну а пока что колесики дороже у "всеми обожаемой" теслы :)
Как сказать, прототип то уже на сайте
Пизд..ц) Колеса с дисками на какой-нибудь Kia Ceed и то дешевле, чем на Мак Про))
69 990 рублей в России))
"Комплект колёсиков сделает ваш Mac Pro мобильным. Специально разработанные колёсики из нержавеющей стали с резиновым покрытием помогут без труда перемещать Mac Pro, например легко выдвигать его из‑под стола или перевозить в другую часть помещения."
.... или вы можете купить и поставить в другую часть помещения другой компьютер, за те же деньги)
Превысил скорость и она у тебя полгода не заводится. Ну или да, сказал что-то против линии партии жене на соседнем сидении, и заглох посреди леса зимой
Зарядка к машине не идет в комплекте с машиной
Практически у всех электромобилей быстрые зарядки - за отдельную плату.
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