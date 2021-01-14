Транспорт
Рая Хачатрян

Huawei начала разработку датчиков для светофоров и камер — они отправляют данные о дорогах беспилотным автомобилям Статьи редакции

Проект тестируют на «умной» дороге в Китае.

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Столкнувшись с проблемами на рынке смартфонов в США Huawei начала разрабатывать датчики для «умной» инфраструктуры для беспилотных автомобилей, пишет Bloomberg. Датчики планируют встроить в светофоры, уличные знаки, камеры и другое.

Проект уже тестируют на полигоне в Китае. Датчики, встроенные в устройства, отправлять информацию о состоянии дороги транспортному средству. Тестовый автобус X-Bus может делать запросы, например спросить, где светофор, пишет издание. Хотя автобус в значительной степени автономен, за рулем сидит водитель, который при необходимости готов взять на себя управление.

По словам президента подразделения информационных и коммуникационных технологий Huawei Цзян Ванчэн, только автомобилей недостаточно, чтобы перейти к беспилотному вождению. «Единственное решение — получить больше информации с дорог», — заявил он.

Согласно китайскому дорожному плану, к 2025 году продажи «умных» автомобилей с некоторой степенью автоматизации должны достигнуть более 50% от общего объема продаж. В плане также подчеркивалась необходимость в инфраструктуре, позволяющей транспортным средствам подключаться к интернету и друг к другу, пишет Bloomberg.

Huawei столкнулась с проблемами на рынке смартфонов в 2019 году: компания попала в чёрный список властей США из-за угрозы национальной безопасности. Американские компании не могут использовать оборудование Huawei, а китайскому производителю телефонов нельзя покупать любые необходимые детали без предварительного одобрения Белого дома.

#новость #huawei

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