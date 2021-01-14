«В каждой машине есть немного Нильса Болина»: тред о создании ремня безопасности и отказе Volvo зарабатывать на нём Статьи редакции
Перевод Twitter-треда основателя сервисов Macro и Gamer Sensei Анкита Харатхи.
В 1959 году шведский инженер Volvo Нильс Болин запатентовал одно из величайших изобретений всех времён. Volvo заработала бы миллиарды, но после встречи с президентом компании создатель решил отдать своё творение бесплатно.
Вот как прошла их встреча.
Получив диплом инженера-механика в университете родного города Хярнёсанда (Швеция), Нильс устроился в авиастроительную компанию Saab для работы над катапультируемым креслом.
На протяжении 16 лет он фокусировался на безопасности и в результате создал комплексную систему спасения пилотов. И свою страсть к безопасности он сохранил и привнёс в гостеприимную команду Volvo.
В Volvo Нильс сосредоточил своё внимание на системах безопасности водителя и пассажиров — и начал с ремней безопасности.
В то время ремни безопасности не были стандартной опцией в автомобилях, а их замена представляла собой простой поясной ремень, похожий на тот, которым пристёгиваются в самолёте. И хотя это было лучше, чем ничего, двухточечные ремни безопасности не обеспечивали полноценной защиты человеческого тела при столкновении.
«Я понял, что и верхняя, и нижняя части тела должны надёжно удерживаться на месте с помощью одного ремня через грудь и одного через бёдра», — говорил Нильс.
Он смог применить весь свой опыт в авиационной безопасности и всего за год создать трехточечный V-образный ремень безопасности.
Нильс подал заявку на патент по стандартной процедуре Volvo, и пока Патентное бюро США рассматривало её, инженер не оставался в стороне. Он работал с другими членами команды Volvo, чтобы как можно скорее установить новые ремни безопасности в автомобилях компании.
10 июля 1962 года Патентное бюро США выдало Нильсу патент №3043625 на трехточечный дизайн ремней безопасности. Теперь Volvo нужно было решить, как она будет использовать патент.
На встрече руководства Нильс и в то время президент Volvo Гуннар Энгеллау изучили варианты:
- Volvo могла оставить патент при себе: ремни безопасности стали бы частью системы безопасности. Так компания завоевала бы доверие потребителей к бренду.
- Volvo могла лицензировать патент и получать роялти с других производителей, разрабатывающих свои варианты ремней безопасности.
- Или же производить ремни безопасности самостоятельно и продавать их другим автопроизводителям.
Каждый вариант был крайне прибыльным, и Volvo с лёгкостью заработала бы сотни миллионов долларов и доминировала бы в конкурентной борьбе.
Но прежде чем принять решение, Нильс и Энгеллау поступили иначе. На тот момент Volvo уже два года использовала трехточечные ремни безопасности в своих автомобилях, и менеджеры обнародовали данные об их эффективности.
Результаты были отличными: новые ремни безопасности оказались на несколько порядков эффективнее в предотвращении смертей и травм.
В итоге Нильс заговорил о том, чтобы сделать патент бесплатным, а Энгеллау начал улыбаться. Ранее он потерял члена семьи в ДТП, отчасти из-за недостатков двухточечных ремней безопасности — и работа Нильса была как раз тем, о чем Энгеллау думал все эти годы.
Решение было принято: Volvo начала выдачу патентов на трехточечный ремень безопасности, которые должны были стать промышленным стандартом и тем самым спасти миллионы жизней.
Нильс и Volvo выбрали большее благо, чем прибыль. За свой вклад Нильс получил золотую медаль от Шведской королевской академии инженерных наук. Позже он вошёл в Автомобильный зал славы.
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