Перевод Twitter-треда основателя сервисов Macro и Gamer Sensei Анкита Харатхи.

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Нильс Болин

В 1959 году шведский инженер Volvo Нильс Болин запатентовал одно из величайших изобретений всех времён. Volvo заработала бы миллиарды, но после встречи с президентом компании создатель решил отдать своё творение бесплатно.

Вот как прошла их встреча.

Получив диплом инженера-механика в университете родного города Хярнёсанда (Швеция), Нильс устроился в авиастроительную компанию Saab для работы над катапультируемым креслом.

На протяжении 16 лет он фокусировался на безопасности и в результате создал комплексную систему спасения пилотов. И свою страсть к безопасности он сохранил и привнёс в гостеприимную команду Volvo.

В Volvo Нильс сосредоточил своё внимание на системах безопасности водителя и пассажиров — и начал с ремней безопасности.

В то время ремни безопасности не были стандартной опцией в автомобилях, а их замена представляла собой простой поясной ремень, похожий на тот, которым пристёгиваются в самолёте. И хотя это было лучше, чем ничего, двухточечные ремни безопасности не обеспечивали полноценной защиты человеческого тела при столкновении.

«Я понял, что и верхняя, и нижняя части тела должны надёжно удерживаться на месте с помощью одного ремня через грудь и одного через бёдра», — говорил Нильс.

Он смог применить весь свой опыт в авиационной безопасности и всего за год создать трехточечный V-образный ремень безопасности.

Нильс подал заявку на патент по стандартной процедуре Volvo, и пока Патентное бюро США рассматривало её, инженер не оставался в стороне. Он работал с другими членами команды Volvo, чтобы как можно скорее установить новые ремни безопасности в автомобилях компании.

10 июля 1962 года Патентное бюро США выдало Нильсу патент №3043625 на трехточечный дизайн ремней безопасности. Теперь Volvo нужно было решить, как она будет использовать патент.

На встрече руководства Нильс и в то время президент Volvo Гуннар Энгеллау изучили варианты:

Volvo могла оставить патент при себе: ремни безопасности стали бы частью системы безопасности. Так компания завоевала бы доверие потребителей к бренду.

Volvo могла лицензировать патент и получать роялти с других производителей, разрабатывающих свои варианты ремней безопасности.

Или же производить ремни безопасности самостоятельно и продавать их другим автопроизводителям.

Каждый вариант был крайне прибыльным, и Volvo с лёгкостью заработала бы сотни миллионов долларов и доминировала бы в конкурентной борьбе.

Но прежде чем принять решение, Нильс и Энгеллау поступили иначе. На тот момент Volvo уже два года использовала трехточечные ремни безопасности в своих автомобилях, и менеджеры обнародовали данные об их эффективности.

Результаты были отличными: новые ремни безопасности оказались на несколько порядков эффективнее в предотвращении смертей и травм.

В итоге Нильс заговорил о том, чтобы сделать патент бесплатным, а Энгеллау начал улыбаться. Ранее он потерял члена семьи в ДТП, отчасти из-за недостатков двухточечных ремней безопасности — и работа Нильса была как раз тем, о чем Энгеллау думал все эти годы.

Решение было принято: Volvo начала выдачу патентов на трехточечный ремень безопасности, которые должны были стать промышленным стандартом и тем самым спасти миллионы жизней.