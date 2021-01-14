Alibaba с партнёрами показала свой первый электромобиль под брендом IM Статьи редакции
Автомобиль будет доступен для предзаказа с апреля 2021 года, цена пока неизвестна.
Alibaba представила электромобиль под брендом IM совместно c китайским производителем автомобилей, госкомпанией SAIC Motor и инвестиционным подразделением регионального правительства Шанхая Shanghai Zhangjiang, пишет Autohome.
Автомобиль оснащен батареями от китайской компании Contemporary Amperex Technology, которая поставляет батареи для Tesla, пишет Nikkei Asia. Процессоры для электромобиля от Alibaba поставляет Nvidia.
IM поддерживает беспроводную подзарядку батарей, может самостоятельно парковаться, проводить фотосъемку и обмениваться данными в соцсетях.
Серийная версия электромобиля станет доступна для предзаказа во время международной выставки автомобилей в Шанхае в апреле 2021 года. Спортивная модель IM выйдет в 2022 году. Точная дата начала продаж и цена пока неизвестны.
Партнёры владеют брендом совместно: SAIC принадлежит 54% доли, в то время как Alibaba и Shanghai Zhangjiang владеют по 18%.
По данным китайской ассоциации автопроизводителей, продажи автомобилей с новыми источниками энергии в Китае, включая электромобили, гибридные модели и водородные автомобили, в 2020 году выросли на 11% — до 1,36 млн автомобилей.
IM будет конкурировать другими китайскими стартапами — например, Xpeng Motors, в который вкладывалась Alibaba, пишет Nikkei Asia.
11 января 2021 года о стратегическом партнёрстве в сфере производства электромобилей договорился китайский поисковик Baidu с автопроизводителем Geely.
Какой-то внебрачный сын каена и теслы
Да, электромобили это круто. Но не для России, наверное😂
В моём регионе ни одной зарядной станции. Люди, владеющие Nissan Leaf, вытягивают удлинители из окна, чтобы его зарядить 🤷♂️
Стратегический нос
А в моём до сих пор из окна мусор выбрасывают, так что перестань жаловаться!
Вот это красавцы. Акции попрут сейчас
Мамины инвесторы проснулись. Видно что следят за ценой акции и новостями. Вижу вы очень хорошо делаете анализ) Может вам поменять род деятельности ?
Ждем машины от Сяоми, они лучше всех из китайцев умеют обращаться с железом
Уже и Китай становится другой планетой, где людям нужны новые электромобили, а не пожрать чего-нибудь из пальмового масла с химикатами и думать потом чем срам прикрыть.
Блоги компаний
Показать еще