Транспорт
Евгения Евсеева

Alibaba с партнёрами показала свой первый электромобиль под брендом IM Статьи редакции

Автомобиль будет доступен для предзаказа с апреля 2021 года, цена пока неизвестна.

17 17 комментариев
1652 просмотров

Alibaba представила электромобиль под брендом IM совместно c китайским производителем автомобилей, госкомпанией SAIC Motor и инвестиционным подразделением регионального правительства Шанхая Shanghai Zhangjiang, пишет Autohome.

Автомобиль оснащен батареями от китайской компании Contemporary Amperex Technology, которая поставляет батареи для Tesla, пишет Nikkei Asia. Процессоры для электромобиля от Alibaba поставляет Nvidia.

IM поддерживает беспроводную подзарядку батарей, может самостоятельно парковаться, проводить фотосъемку и обмениваться данными в соцсетях.

Серийная версия электромобиля станет доступна для предзаказа во время международной выставки автомобилей в Шанхае в апреле 2021 года. Спортивная модель IM выйдет в 2022 году. Точная дата начала продаж и цена пока неизвестны.

Партнёры владеют брендом совместно: SAIC принадлежит 54% доли, в то время как Alibaba и Shanghai Zhangjiang владеют по 18%.

По данным китайской ассоциации автопроизводителей, продажи автомобилей с новыми источниками энергии в Китае, включая электромобили, гибридные модели и водородные автомобили, в 2020 году выросли на 11% — до 1,36 млн автомобилей.

IM будет конкурировать другими китайскими стартапами — например, Xpeng Motors, в который вкладывалась Alibaba, пишет Nikkei Asia.

11 января 2021 года о стратегическом партнёрстве в сфере производства электромобилей договорился китайский поисковик Baidu с автопроизводителем Geely.

#новость #alibaba

17 17 комментариев
10
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17 комментариев
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Макс Аминов

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Какой-то внебрачный сын каена и теслы

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Bobo Momo

Макс
1

What do you mean by that?

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Sergey L.

Макс
0

Лексуса и теслы скорее, про кроссовер, легковушка прям лексус

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Макс Аминов

Sergey
0

Задняя часть похожа на лексус

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Д Б

0

Да, электромобили это круто. Но не для России, наверное😂
В моём регионе ни одной зарядной станции. Люди, владеющие Nissan Leaf, вытягивают удлинители из окна, чтобы его зарядить 🤷‍♂️

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Стратегический нос

Д
5

А в моём до сих пор из окна мусор выбрасывают, так что перестань жаловаться!

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Igor Igor

Стратегический
0

Поставил бы 10 плюсов, если бы можно было

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Bobo Momo

1

Примерно так сделают и Эппл.

Вместе с Хёнда покажут свой iCar.

Ответить

Alexey QuQu

1

Дизайн чем то на лексусы смахивает

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Deniss Karpak

0

Вот это красавцы. Акции попрут сейчас

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Sergey L.

Deniss
1

Не попрут, партия хочет отжать бизнес алибаба, ант и все остальные у джека ма или как там его, национализировать если хотите)

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Артем Павлючук

Sergey
0

Мамины инвесторы проснулись. Видно что следят за ценой акции и новостями. Вижу вы очень хорошо делаете анализ) Может вам поменять род деятельности ?

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Arthur Niazyan

Deniss
0

delete

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Матвей Гордеев

0

Просто взяли и спизд*ли теслу, красавцы)

Ответить

Killer

0

Маска снова обосрали.

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Демид Московский

0

Ждем машины от Сяоми, они лучше всех из китайцев умеют обращаться с железом

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xxx xxx

0

Уже и Китай становится другой планетой, где людям нужны новые электромобили, а не пожрать чего-нибудь из пальмового масла с химикатами и думать потом чем срам прикрыть. 

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