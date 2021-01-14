«Ситимобил» отключил петербургский таксопарк с полсотней машин из-за работы отстранённого водителя под другим аккаунтом Статьи редакции
В январе сервис заблокировал таксиста за просмотр порно за рулём, но тот снова вышел на линию.
«Ситимобил» отключил один из петербургских таксопарков за нарушение правил сервиса, рассказали vc.ru в компании. В нём было около 50 машин.
Сервис проверял партнёра после инцидента с пассажиркой, которая в начале января пожаловалась на водителя: он смотрел порно и занялся онанизмом за рулём. Водителя заблокировали, однако компания выяснила, что он продолжил работать под другим аккаунтом.
В «Ситимобиле» есть уникальные ID для каждого водителя, объяснили в сервисе. Благодаря им таксисты не могут повторно регистрироваться в других парках после блокировки.
«Обойти отслеживание по ID возможно только при помощи фрода: по договоренности с таксопарком или украв аккаунт другого водителя. Оба эти случая злостное нарушение, поэтому мы приняли решение заблокировать таксопарк», — добавили в компании, пообещав внимательно отслеживать новые подключения в Петербурге.
12 января «Ситимобил» также обещал создать службу психологической и юридической помощи пользователям, а также пересмотреть правила отбора водителей.
Через месяц выйдет новость, что этот же водитель катался и смотрел порнушку уже в другом таксопарке, но у того же ситимобила.
Теперь он будет работать курьером в Delivery Club или Яндекс.Еде. Ну и онанировать на самокате. Или в Самокате работать, кстати.
Он приблизительно через полчаса после первой блокировки от Ситимобила вышел уже на линию... Пока эту новость писали он уже под третьим аккаунтом работает.
Я и картинку вчера изготовил
KAUFMAN CAB забыли на ситимобил поменять ))
Помимо галочки "детское кресло" при заказе такси надо добавить чекбоксы:
1) Пассажирское сиденье с пиками точеными.
2) Пассажирское сиденье с ..... .......
За других водил-неонанистов обидно конечно.
Давно пора отрешиться от необразованных мигрантов. Да, маструбирует в машине при клиентке, да ситимобил. Но мы ни при чем. Агрегатор не может и не должен отвечать за уровень культуры и осознанности водителя с менталитетом обезьяны. Агрегатор не школа хороших девиц!
Он предоставляет информационные услуги.
Вот на работе в офисе, если кто то из коллег воняет - какие претензии к фирме? Никаких.. либо увольняешься, либо терпишь. Заставить вонючку меньше вонять практически нереально, ни начальльству ни коллегам. Таких нужно вообще не принимать в штат. По аналогии и с водителями, не брать всех в штат, у кого нет институтского образования. Благо безработица нехилая -и в областях России ВУЗов много, думаете все устроились по специальности?
ну да, ну да. непричем, это все таксопарки виноваты. Но при заказе машины пользователь же не может выбрать таксопарк или заблокировать ублюдский. И как что какой инцидент раньше эти "поставщики инофрмационных услуг" тоже любили соскачить. Вроде сейчас их все же обязали нести какую-то ответственность. Информационные услуги - это когда я в Яндексе расписание кино посмотрел, а заплатил в кассу кинотеатра. А тут деньги то с пользователя Яндекс берет а не ООО "Ара Такси", как потом что доказывать, если у клиента вообще никаких отношений нигде не зафиксировано с этим ООО?
Влюбленный
Если посредник оказывает информационные услуги, то пустт и добавит фильтры по таксопаркам, фио, рейтингу водителя ...
Если не ошибаюсь, раньше у них можно было удалять перевозчиков, а теперь вот не вижу такой возможности.
О чем и речь. Если я знаю, что этот агрегатор берет в систему любое непотребство, то и не выберу его. Другой сервис, который берет только с вышкой, будет дороже, но вероятность нарваться на обезьяну за рулём будет меньше. Именно это и надо рекламировать. Пользователь может решить не пользоваться стремными сервисами, и рынок среагирует; но ведь всех все устраивает.. разьве нет? Терпилы готовы получать опасный для жизни сервис - вэлком.
Заставить вонючку меньше вонять практически нереально, ни начальльству ни коллегам
Ой. Вы там в компании каких-то чуханов работаете что ли? Я с вонючками неоднократно сталкивался и по опыту могу сказать, что если в коллективе есть достаточно нормальных мужчин, то привести вонючку в чувство очень даже можно.
Ну а в чисто мужских коллективах (летний лагерь, экспедиция, армия, тюрьма и т. п.) вонючек не просто недолюбливают, их, бывает, и бьют. Помогает
Блин. Ну сочувствую, что тут скажешь. Попасть в компанию вонючек — это прям какая-то реально злая судьбина
Это как ложка дегтя в банке меда 🙂. Хотя там даже не меда, так.. воды с сахаром. Впрочем сахар был элитный, умный, старой школы - первые кибернетики в стране, единственные в своем роде, мастодонты, на которых (разработках и системах) целые направления в отрасли (при СССР министерство среднего машиностроения) держались. Сложно сейчас такой коллектив найти уже.
Не согласен. У нас был вонючка, начальник ему пару раз разъяснял что необходимо мыться и стирать одежду. Вроде со второго раза дошло.
Правильно, не школа девиц... Поэтому и набирают всех в том числе и уголовников...
"Благодаря ID таксисты не могут повторно регистрироваться в других парках после блокировки", при этом тут же: "компания выяснила, что он продолжил работать под другим аккаунтом"...И то - это после проверки особой по резонансному случаю.
Занавес.
Они его по телефону спалили, именно как по устройству... Сейчас сам аппарат поменяет и никаких проблем.
За опасное вождение одной рукой, надеюсь, оштрафовали?
Может у него 2 руки было заняты
Девчёнка говорит, - одной рукой рулил. И видос её есть, там мало что понятно, но одна рука на руле
А что ему делать то теперь? Может он исправился, покаялся, в церковь ходит, бром принимает.
Считается что даже после преступления и тюрьмы люди могут исправиться. А тут и сюда не было!
Яндекс такси, теперь твой шаг по отключению.
А Яндекс причём??? В Яндексе он не дрочил. Этот водитель уже под другим аккаунтом в другом "таксопарке" Сити катает)))
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