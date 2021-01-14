Транспорт
Таня Боброва

«Ситимобил» отключил петербургский таксопарк с полсотней машин из-за работы отстранённого водителя под другим аккаунтом Статьи редакции

В январе сервис заблокировал таксиста за просмотр порно за рулём, но тот снова вышел на линию.

«Ситимобил» отключил один из петербургских таксопарков за нарушение правил сервиса, рассказали vc.ru в компании. В нём было около 50 машин.

Сервис проверял партнёра после инцидента с пассажиркой, которая в начале января пожаловалась на водителя: он смотрел порно и занялся онанизмом за рулём. Водителя заблокировали, однако компания выяснила, что он продолжил работать под другим аккаунтом.

В «Ситимобиле» есть уникальные ID для каждого водителя, объяснили в сервисе. Благодаря им таксисты не могут повторно регистрироваться в других парках после блокировки.

«Обойти отслеживание по ID возможно только при помощи фрода: по договоренности с таксопарком или украв аккаунт другого водителя. Оба эти случая злостное нарушение, поэтому мы приняли решение заблокировать таксопарк», — добавили в компании, пообещав внимательно отслеживать новые подключения в Петербурге.

12 января «Ситимобил» также обещал создать службу психологической и юридической помощи пользователям, а также пересмотреть правила отбора водителей.

#новость #ситимобил

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Василий Петров

10

Через месяц выйдет новость, что этот же водитель катался и смотрел порнушку уже в другом таксопарке, но у того же ситимобила.  

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Сергей Милосердов

Василий
20

Теперь он будет работать курьером в Delivery Club или Яндекс.Еде. Ну и онанировать на самокате. Или в Самокате работать, кстати.

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Александр Медведь

Василий
0

Он приблизительно через полчаса после первой блокировки от Ситимобила вышел уже на линию... Пока эту новость писали он уже под третьим аккаунтом работает.

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ivan krapivin

9

Я и картинку вчера изготовил

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Arthur Niazyan

ivan
0

KAUFMAN CAB забыли на ситимобил поменять ))

Ответить

ivan krapivin

Arthur
0

А мы же не знаем названия юр лица таксопарка)

Ответить

- -

5

Помимо галочки "детское кресло" при заказе такси надо добавить чекбоксы:
1) Пассажирское сиденье с пиками точеными.
2) Пассажирское сиденье с ..... .......

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Сергей Милосердов

0

За других водил-неонанистов обидно конечно.

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Егор Овчаров

Сергей
12

Неонанист это почти как неонацист... 

Ответить

Nekton

–3

Давно пора отрешиться от необразованных мигрантов. Да, маструбирует в машине при клиентке, да ситимобил. Но мы ни при чем. Агрегатор не может и не должен отвечать за уровень культуры и осознанности водителя с менталитетом обезьяны. Агрегатор не школа хороших девиц!

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evilnw

Nekton
8

Тут послушаешь и кажется, что агрегатор вообще ни за что не отвечает. Почему он тогда комиссию берет под 30%?

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Nekton

evilnw
1

Он предоставляет информационные услуги.
Вот на работе в офисе, если кто то из коллег воняет - какие претензии к фирме? Никаких.. либо увольняешься, либо терпишь. Заставить вонючку меньше вонять практически нереально, ни начальльству ни коллегам. Таких нужно вообще не принимать в штат. По аналогии и с водителями, не брать всех в штат, у кого нет институтского образования. Благо безработица нехилая -и  в областях России ВУЗов много, думаете все устроились по специальности? 

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Andrew van de

Nekton
1

ну да, ну да. непричем, это все таксопарки виноваты. Но при заказе машины пользователь же не может выбрать таксопарк или заблокировать ублюдский. И как что какой инцидент раньше эти "поставщики инофрмационных услуг" тоже любили соскачить. Вроде сейчас их все же обязали нести какую-то ответственность. Информационные услуги - это когда я в Яндексе расписание кино посмотрел, а заплатил в кассу кинотеатра. А тут деньги то с пользователя Яндекс берет а не ООО "Ара Такси", как потом что доказывать, если у клиента вообще никаких отношений нигде не зафиксировано с этим ООО?

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Влюбленный

Andrew
2

Если посредник оказывает информационные услуги, то пустт и добавит фильтры по таксопаркам, фио, рейтингу водителя ...

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Artem Petrenkov

Влюблен…
0

Если не ошибаюсь, раньше у них можно было удалять перевозчиков, а теперь вот не вижу такой возможности.

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Artem Petrenkov

Andrew
0

В истории заказов ЯТакси указан и водитель, и юрлицо-перевозчик.

Ответить

Nekton

Andrew
0

О чем и речь. Если я знаю, что этот агрегатор берет в систему любое непотребство, то и не выберу его. Другой сервис, который берет только с вышкой, будет дороже, но вероятность нарваться на обезьяну за рулём будет меньше. Именно это и надо рекламировать. Пользователь может решить не пользоваться стремными сервисами, и рынок среагирует; но ведь всех все устраивает.. разьве нет? Терпилы готовы получать опасный для жизни сервис - вэлком.

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Giant Schlong

Nekton
1

 Заставить вонючку меньше вонять практически нереально, ни начальльству ни коллегам

Ой. Вы там в компании каких-то чуханов работаете что ли? Я с вонючками неоднократно сталкивался и по опыту могу сказать, что если в коллективе есть достаточно нормальных мужчин, то привести вонючку в чувство очень даже можно.

Ну а в чисто мужских коллективах (летний лагерь, экспедиция, армия, тюрьма и т. п.) вонючек не просто недолюбливают, их, бывает, и бьют. Помогает

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Nekton

Giant
0

Работал. Из троих мужиков, только я серьезно агрился на вонючку. Остальные омежки, меня не особо поддерживали. Женщина тоже была не рада, но сами понимаете..

Ответить

Giant Schlong

Nekton
1

Блин. Ну сочувствую, что тут скажешь. Попасть в компанию вонючек — это прям какая-то реально злая судьбина

Ответить

Nekton

Giant
0

Это как ложка дегтя в банке меда 🙂. Хотя там даже не меда, так.. воды с сахаром. Впрочем сахар был элитный, умный, старой школы - первые кибернетики в стране, единственные в своем роде, мастодонты, на которых (разработках и системах) целые направления в отрасли (при СССР  министерство среднего машиностроения) держались. Сложно сейчас такой коллектив найти уже.

Ответить

Алексей Клыков

Nekton
0

Не согласен. У нас был вонючка, начальник ему пару раз разъяснял что необходимо мыться и стирать одежду. Вроде со второго раза дошло.

Ответить

Nekton

Алексей
0

Ну что сказать. Респект такому начальству.

Ответить

Александр Медведь

Nekton
0

Правильно, не школа девиц... Поэтому и набирают всех в том числе и уголовников... 

Ответить

Bulat Ziganshin

Nekton
0

в россии создадут свой, правильный нацизм

Ответить

ilia

1

"Благодаря ID таксисты не могут повторно регистрироваться в других парках после блокировки", при этом тут же: "компания выяснила, что он продолжил работать под другим аккаунтом"...И то - это после проверки особой по резонансному случаю.

Занавес.

Ответить

Александр Медведь

ilia
5

Они его по телефону спалили, именно как по устройству... Сейчас сам аппарат поменяет и никаких проблем.

Ответить

ilia

Александр
0

тем более

Ответить

Тимур Абрамов

0

За опасное вождение одной рукой, надеюсь, оштрафовали?

Ответить

Alexey QuQu

Тимур
6

Может у него 2 руки было заняты

Ответить

Тимур Абрамов

Alexey
0

Девчёнка говорит, - одной рукой рулил. И видос её есть, там мало что понятно, но одна рука на руле

Ответить

Хозяин

0

А что ему делать то теперь? Может он исправился, покаялся, в церковь ходит, бром принимает.
Считается что даже после преступления и тюрьмы люди могут исправиться. А тут и сюда не было!

Ответить

Alexander Mitryashkin

Хозяин
2

 Туда тоже не было...

Ответить

Антон

0

Яндекс такси, теперь твой шаг по отключению.

Ответить

Александр Медведь

Антон
0

А Яндекс причём??? В Яндексе он не дрочил. Этот водитель уже под другим аккаунтом в другом "таксопарке" Сити катает)))

Ответить

Антон

Александр
0

По-любому уже у них катает.

Ответить

Arthur Niazyan

Антон
1

Откуда такая уверенность? Уже прокатился с одноруким водилой?

Ответить

Антон

Arthur
0

Твоя подтвердила.

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Sergei Timofeyev

Антон
0

Отключат Ситимобил ;)

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hakhagmon

0

Ну ахуеть теперь, “показательная порка”

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