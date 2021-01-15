Bank of America: цены на такси в России выросли на 50–70% к концу 2020 года по сравнению с весной Статьи редакции
Виноваты возвращение пробок и погода, считают участники рынка.
К декабрю 2020 года цены на поездки в такси выросли в Москве и регионах в среднем на 56% у «Яндекс.Такси» и на 68% у «Ситимобила» по сравнению с маем-июнем. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт Bank of America (BofA).
Если сравнивать декабрь и январь 2020 года, рост составил 31% и 39% для этих компаний соответственно, говорят аналитики. По их мнению, рост может объясняться высокой нагрузкой, которая характерна для предновогоднего времени.
Абсолютные цифры BofA не раскрывает. В исследовании учитывались данные для Москвы, Петербурга, Самары, Уфы, Воронежа и Ярославля: средние значения в разное время по четырём дням недели. Детали методологии не приводятся.
В BofA со ссылкой на нерегулярные данные Дептранса Москвы отметили рост доли «Яндекс.Такси» в столице: концу года доля сервиса превысила 70%. В ноябре доля «Ситимобила» составила 20,2% против 28,7% в апреле.
Также аналитики говорят о выравнивании цен у конкурентов к декабрю в Москве в тарифе «Эконом»: в мае—июне «Ситимобил» был на 25% дешевле. В регионах в среднем цены двух агрегаторов также сопоставимы, пишет «Ъ».
По данным Дептранса, в первом квартале 2020 года средний чек поездки составлял 417 рублей, во втором — 430 рублей, в третьем — 457 рублей. Данные за четвёртый квартал московские власти пока не опубликовали.
С чем может быть связан рост цен
На рынке заметна нехватка водителей, отсюда и увеличение среднего чека поездки, считают в Gett в России. Кроме того, стоимость растёт из-за непогоды и пробок — особенно рост заметен в сравнении с весной и летом, когда на дорогах было пусто и всё было закрыто, говорят в компании.
В 2020 году рост цен объяснялся и влиянием пандемии, считает один из собеседников газеты на рынке агрегаторов такси. Весной и летом было меньше пробок, люди мало ездили, большинство работали удалённо, что снизило число поездок в БЦ.
Собеседник издания добавляет, что сыграла роль и погода: к ноябрю-декабрю она была значительно холоднее прошлогодней, что повлияло на рост поездок.
Почему банк Америки вообще интересует стоимость такси в России
Может потому что у них есть инвестиционное и аналитическое подразделение, которое зарабатывает в том числе при помощи аналитики для своих клиентов и инвестиций в рисковые активы, к которым относится наш рынок?
Скорее всего, заказали исследование рынка. Или пропиарили свои возможности в этой сфере.
Возможно, кто-то из тех, кого упомянули в статье собирается на IPO. Это стандартный анализ рынка и сравнение с игроками, как локальными, так и глобальными
По моему причина в другом - происходит плановое удорожание дешёвых сервисов. Когда-то вся эта халява должна была закончиться. Надо понимать, что тот же Яндекс такси демпинговал чтоб перетянуть на себя рыночек и зачистить конкурентов, а у таких методов всегда есть конечная цель и логичный конец.
Была на этот счёт хорошая статья
https://republic.ru/posts/95041
Написано же, что эпоха дешевых сервисов для миллениалов закончилась, плати за контент 😏
У меня с раширением bypass paywall(существует для Chromium-based браузеров и Firefox) всё работает.
ну хз, в Краснодаре в среднем цена реально возраста за последние два года, но только в загруженные моменты. Если я сейчас вызову такси, то в любую свою точку доеду за 100 рублей, как и раньше) А вот если заказывать буду вечером, то такси может быть и 300 рублей, раньше такого не было. Скорее просто спрос в целом растёт на такое такси
Как я полагаю - это постепенное удорожание, чтоб люди успевали привыкать и смирялись. Я заметил тенденцию на существенное удорожание на межгород, на увеличение цены при "возросшем спросе" и частоты этого повышенного тарифа, порой мне кажется, что этот тариф включается искусственно, а не из-за настоящего высокого спроса. Ну а базовая цена по городу да, за последние года подорожала слабо.
рынок растет, все больше и больше людей переходят на яндекс. такси. В моем городе частная компания еще борется и держит оборону за счет четкой цены в 100 рублей, но каждый день сдает позиции, батя говорит, что заказов в этой компании все меньше и меньше. А значит куда уходят люди? В яндекс. такси. А что это значит? Что спрос растет и цена растет. Как я уже говорил, если время спокойное, то и цена как раньше))
Спрос растёт, но ведь и предложение же растёт, а не остаётся таким же или падает. То, что на межгород цена выросла в 1.5-2 раза это я заметил точно.
А насчёт искусственного учащения повышенного тарифа в связи с повышенным спросом - конечно я в этом не уверен, но так чувствую, например в те моменты, когда часов в 22-24 стою на улице, где машин очень мало уже проезжает, в том числе такси или когда в самый разгар рабочего времени в будничные дни, часов в 14-15 мне высвечивается "повышенный спрос"
Ждем захода китайцев в Москву, они должны показать яндексу настоящее дно по ценам.
Был в своем родном маленьком городе — ничего не поменялось, вроде. Там просто некому платить будет больше 250 рублей.
Банк Америки? Что?
Дак а что удивительного? Они следят за своими бюджетами, американские агенты по засиранию подъездов и лифтов не пешком же ходят и не на великах — это вам не курьеры какие-нибудь, а солидные люди. А такси у госдепа одна из главных статей затрат после ФОТ, маркеров, пива и сигарет вообще-то!
В ситимобиле не проверяют водителей, которых подают. Машина может быть та, но водитель не тот. Сервис не проверяет людей за рулём. В Екатеринбурге заказал машину в начале этого месяца, приехала машина та по номеру, но за рулём сидел не тот водитель. Был указан Андрей, но за рулём был эмигрант, он общался на родном языке с кем-то, кто его понимал. Я написал об этом в поддержку, водителю позвонили и спросили имя и фамилию, он на ломаном русском попросил позвонить потом, потому что был на трассе. Далее он пошел смотреть данные аккаунта в приложении. Он успешно нас довёз, поддержка ответила, что блокнула его и не стала отвечать, что это был тот или не тот водитель в подаче. Далее я стал требовать вернуть мне деньги, на что мне предложили как-то выпрыгнуть из машины, когда мы ехали по трассе, позвонить им и они бы поменяли машину. Ситимобил отказался вернуть деньги.
Не стоит доверять компании, которая черт пойми кого отправляет на линию и совсем не понимает, как контролировать свой штат
Просьба вернуть деньги - это собственное желание выйти прямо сейчас)
Я бы тоже не вернул, услуга оказана. Акк заболочен. Идеальный мир в фантазиях.
Яндекс такси да, очевидно подорожало. Порой заказываю такси в супермаркет, если выясняется, что набрала столько что даже на коротком расстоянии не унести. Расстояние - ровно 1 км.
Раньше стоимость была 90 руб. Сейчас 150.
Легализация данных американских спецслужб) Даже Леша не требуется для этого)
Вряд ли как они говорят от пробок и погоды. Вызывал в абсолютно пустой Москве вечером и цена была выше обычной примерно на 30%.
Скорее тут дело в том, что на праздниках решили срубить бабла.
Ещё бы хорошо сравнить количество поездок. Если в карантин поток упал в два раза, то странно ожидать тех же цен в декабре.
ну был момент, когда было сильно выше. Летом просто были какие-то адские цены. Но вот на днях вызывал такси с Казанского - и цена оказалась не выше, чем год или два назад.
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