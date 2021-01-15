Виноваты возвращение пробок и погода, считают участники рынка.

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К декабрю 2020 года цены на поездки в такси выросли в Москве и регионах в среднем на 56% у «Яндекс.Такси» и на 68% у «Ситимобила» по сравнению с маем-июнем. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт Bank of America (BofA).

Если сравнивать декабрь и январь 2020 года, рост составил 31% и 39% для этих компаний соответственно, говорят аналитики. По их мнению, рост может объясняться высокой нагрузкой, которая характерна для предновогоднего времени.

Абсолютные цифры BofA не раскрывает. В исследовании учитывались данные для Москвы, Петербурга, Самары, Уфы, Воронежа и Ярославля: средние значения в разное время по четырём дням недели. Детали методологии не приводятся.

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В BofA со ссылкой на нерегулярные данные Дептранса Москвы отметили рост доли «Яндекс.Такси» в столице: концу года доля сервиса превысила 70%. В ноябре доля «Ситимобила» составила 20,2% против 28,7% в апреле.

Также аналитики говорят о выравнивании цен у конкурентов к декабрю в Москве в тарифе «Эконом»: в мае—июне «Ситимобил» был на 25% дешевле. В регионах в среднем цены двух агрегаторов также сопоставимы, пишет «Ъ».

По данным Дептранса, в первом квартале 2020 года средний чек поездки составлял 417 рублей, во втором — 430 рублей, в третьем — 457 рублей. Данные за четвёртый квартал московские власти пока не опубликовали.

С чем может быть связан рост цен

На рынке заметна нехватка водителей, отсюда и увеличение среднего чека поездки, считают в Gett в России. Кроме того, стоимость растёт из-за непогоды и пробок — особенно рост заметен в сравнении с весной и летом, когда на дорогах было пусто и всё было закрыто, говорят в компании.

В 2020 году рост цен объяснялся и влиянием пандемии, считает один из собеседников газеты на рынке агрегаторов такси. Весной и летом было меньше пробок, люди мало ездили, большинство работали удалённо, что снизило число поездок в БЦ.