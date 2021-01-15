Транспорт
Евгения Евсеева

BBC: авиакомпании продолжили возить россиян в Великобританию несмотря на отмену авиасообщения Статьи редакции

Но обратно улететь пока не получится.

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1301 просмотров

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией до февраля 2021 года, при этом с конца декабря между Россией и Великобританией продолжали летать пассажирские самолеты, в том числе регулярными рейсами, пишет BBC.

По данным сайта FlightRadar, British Airways и «Аэрофлот» выполняли рейсы между Москвой и Лондоном уже после введения ограничений — всего с 22 декабря по 14 января сохранялось шесть рейсов.

В конце декабря 2020 года представитель «Аэрофлота» пояснил РБК, что подобные рейсы выполняли в грузовом режиме — без кабинных экипажей и пассажиров. При этом BBC обнаружил, что на борту все-таки были пассажиры.

Например, таким рейсом воспользовалась журналистка Ася Казанцева, чтобы добраться до учёбы — она приобрела билет на сайте «Аэрофлота». В самолёте практически не было мест, а цены были выше обычных.

На горячей линии «Аэрофлота» журналистам BBC пояснили, что рейсы из Москвы в Лондон действительно выполняются, но авиакомпания пока не перевозит пассажиров обратно.

Для пассажиров этих рейсов действуют правила, принятые в Великобритании — в страну могут прилетать иностранцы с действующими документами, но обязаны пройти десятидневную изоляцию.

На сайте British Airways продаются билеты на рейсы из Москвы в Лондон — обратные билеты купить нельзя. Представитель British Airways пояснил, что, как и другие авиакомпании, из-за пандемии работает по расписанию, которое может сокращаться и меняться.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года, это же сделали некоторые европейские страны. Оперштаб объяснил решение «обеспечением защиты здоровья населения». 12 января Россия продлила ограничение до февраля.

В июне 2020 года «Аэрофлот» возобновил пассажирские международные рейсы под видом грузовых, несмотря на запрет правительства. В августе перевозчик продолжил полеты в закрытые страны после объявления об отмене регулярных рейсов.

#новость #аэрофлот

13 13 комментариев
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Sergey G

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Государство: Мы запрещаем рейсы в Великобританию
Авиакомпании:

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Gabby BenDer

7

Блин, ну не палите вы контору ну( ща опять везде растрезвоните и закроют

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Николай Шелопугин

3

А обратно и не надо

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Антон Адамов

2

Ради прибыли почему бы и не плевать на людей да и вообще

Ответить

Томас Иннелаур

Антон
0

Плюют в британцев завозя им русский штамм коронавируса?

Ответить

Denis Sibukaev

1

Никогда такого не было и вот опять

Ответить

3216q114

1

В одно предложение: 
Авиакомпании продолжили возить россиян в Великобританию несмотря на отмену авиасообщения, но не обратно.

Ответить

Георгий Беглорян

0

Все перевираете. Летают за вакцинами Файзер для илиты. 

Ответить

Murat Oshroev

Георгий
0

Её запретили вчера в РФ

Ответить

Георгий Беглорян

Murat
–1

о.. как быстро. Видимо уже вакцинированным Файзером будут нашивать на рукав метки другим цветом. 

Ответить

alex twit

0

Нельзя, но оч хотца

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Антон

0

Не возить, а вывозить россиян на новую , более успешную родину.

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Aleksey Kozhevnikov

0

 Но обратно улететь пока не получится

Летишь через Минск или до Минска и на автобусе/такси до Москвы.

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