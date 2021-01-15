Но обратно улететь пока не получится.

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Россия приостановила авиасообщение с Великобританией до февраля 2021 года, при этом с конца декабря между Россией и Великобританией продолжали летать пассажирские самолеты, в том числе регулярными рейсами, пишет BBC.

По данным сайта FlightRadar, British Airways и «Аэрофлот» выполняли рейсы между Москвой и Лондоном уже после введения ограничений — всего с 22 декабря по 14 января сохранялось шесть рейсов.

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В конце декабря 2020 года представитель «Аэрофлота» пояснил РБК, что подобные рейсы выполняли в грузовом режиме — без кабинных экипажей и пассажиров. При этом BBC обнаружил, что на борту все-таки были пассажиры.

Например, таким рейсом воспользовалась журналистка Ася Казанцева, чтобы добраться до учёбы — она приобрела билет на сайте «Аэрофлота». В самолёте практически не было мест, а цены были выше обычных.

На горячей линии «Аэрофлота» журналистам BBC пояснили, что рейсы из Москвы в Лондон действительно выполняются, но авиакомпания пока не перевозит пассажиров обратно.

Для пассажиров этих рейсов действуют правила, принятые в Великобритании — в страну могут прилетать иностранцы с действующими документами, но обязаны пройти десятидневную изоляцию.

На сайте British Airways продаются билеты на рейсы из Москвы в Лондон — обратные билеты купить нельзя. Представитель British Airways пояснил, что, как и другие авиакомпании, из-за пандемии работает по расписанию, которое может сокращаться и меняться.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года, это же сделали некоторые европейские страны. Оперштаб объяснил решение «обеспечением защиты здоровья населения». 12 января Россия продлила ограничение до февраля.