BBC: авиакомпании продолжили возить россиян в Великобританию несмотря на отмену авиасообщения Статьи редакции
Но обратно улететь пока не получится.
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией до февраля 2021 года, при этом с конца декабря между Россией и Великобританией продолжали летать пассажирские самолеты, в том числе регулярными рейсами, пишет BBC.
По данным сайта FlightRadar, British Airways и «Аэрофлот» выполняли рейсы между Москвой и Лондоном уже после введения ограничений — всего с 22 декабря по 14 января сохранялось шесть рейсов.
В конце декабря 2020 года представитель «Аэрофлота» пояснил РБК, что подобные рейсы выполняли в грузовом режиме — без кабинных экипажей и пассажиров. При этом BBC обнаружил, что на борту все-таки были пассажиры.
Например, таким рейсом воспользовалась журналистка Ася Казанцева, чтобы добраться до учёбы — она приобрела билет на сайте «Аэрофлота». В самолёте практически не было мест, а цены были выше обычных.
На горячей линии «Аэрофлота» журналистам BBC пояснили, что рейсы из Москвы в Лондон действительно выполняются, но авиакомпания пока не перевозит пассажиров обратно.
Для пассажиров этих рейсов действуют правила, принятые в Великобритании — в страну могут прилетать иностранцы с действующими документами, но обязаны пройти десятидневную изоляцию.
На сайте British Airways продаются билеты на рейсы из Москвы в Лондон — обратные билеты купить нельзя. Представитель British Airways пояснил, что, как и другие авиакомпании, из-за пандемии работает по расписанию, которое может сокращаться и меняться.
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года, это же сделали некоторые европейские страны. Оперштаб объяснил решение «обеспечением защиты здоровья населения». 12 января Россия продлила ограничение до февраля.
В июне 2020 года «Аэрофлот» возобновил пассажирские международные рейсы под видом грузовых, несмотря на запрет правительства. В августе перевозчик продолжил полеты в закрытые страны после объявления об отмене регулярных рейсов.
Ради прибыли почему бы и не плевать на людей да и вообще
В одно предложение:
Авиакомпании продолжили возить россиян в Великобританию несмотря на отмену авиасообщения, но не обратно.
Все перевираете. Летают за вакцинами Файзер для илиты.
Её запретили вчера в РФ
о.. как быстро. Видимо уже вакцинированным Файзером будут нашивать на рукав метки другим цветом.
Но обратно улететь пока не получится
Летишь через Минск или до Минска и на автобусе/такси до Москвы.
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