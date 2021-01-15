Транспорт
Евгения Евсеева

Amazon разрешила автопроизводителям создавать своих голосовых помощников на базе Alexa Статьи редакции

Amazon предлагает Alexa в сферах, где не нужно использовать телефоны, и тем самым избегает прямой конкуренции с Google и Apple.

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Amazon предоставила автопроизводителям доступ к технологии искусственного интеллекта своего голосового помощника Alexa, пишет The Verge. Новый инструмент носит название Alexa Custom Assistant.

Автопроизводители смогут создать помощника «без инвестиций, долгой разработки и ресурсов для создания с нуля и поддержки в течение долгого времени», сообщает издание. Решение от Amazon уже согласилась использовать в своих машинах Fiat Chrysler.

Alexa Custom Assistant позволит автомобильным брендам создавать собственных «умных» помощников, которые будут «сосуществовать» с Alexa. Автопроизводители смогут придумать собственные фразы для активации помощника, дать ему голос и создать «уникальную личность» под себя.

Пользователи Alexa Custom Assistant смогут использовать как Alexa, так и собственного помощника. «Помощник бренда станет специалистом по продукту, а Alexa будет помогать с повседневными потребностями», — рассказали в Amazon.

На презентации CES 2021 Amazon объявила, что добавит голосового помощника Alexa в автомобили Lamborghini и Rivian. Alexa позволит управлять климат-контролем, окнами и другими функциями автомобиля с помощью голоса, а также прокладывать маршрут и совершать звонки.

Amazon пытается позиционировать Alexa как встроенное решение в средах, где не нужно использовать телефоны — тем самым компания избегает необходимости напрямую конкурировать с Apple и Google, пишет The Verge. По мнению Bloomberg, Amazon уходит от конкуренции, когда создает программы для «умных» домов и рынка автомобильного программного обеспечения.

В 2017 году Amazon предоставила доступ к голосовым технологиям Alexa разработчикам — платформа Amazon Lex позволяет создавать голосовые или текстовые чат-боты.

#новость #amazon

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platonova

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Странно, что Alexa не трансгендер или ещё типа этой историй как сейчас модно

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Формальный Данила

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Алиса кстати в машинах хорошо живет, в колонке мини, даже заводит )

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