Минцифры запланировало эксперимент по замене водительских прав QR-кодами в 2021 году Статьи редакции
Эксперимент согласовали с МВД и планируют провести в четырёх регионах.
- Минцифры планирует провести в некоторых регионах эксперимент, который позволит использовать вместо водительского удостоверения мобильное приложение с QR-кодом, пишет ТАСС. Об этом рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов во время Гайдаровского форума.
- По словам Качанова, у ведомства есть определённый план, который согласовали с МВД. Эксперимент хотят провести «на территории выделенных субъектов, самых цифровых из первой четвёрки» в 2021 году.
- Вместо свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения водитель может показать мобильное предложение, где в формате QR-кода находится информация о документах.
- «Инспектор смог бы считать QR-код и получить информацию. Если забыл дома права, сидишь и не трясёшься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь», — пояснил Качанов.
- В ноябре 2020 года глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал проект цифровых аналогов паспорта, водительских прав и других документов в 2021 году. О деталях он не сообщал.
Кажется, что норм идея.
Деревянный томагавк_два
Не бумажные распечатки, не PDF файлы, а специально разработанное отдельное гос.приложение для показа QR кода.
Норм идея ага
Этот QR код должен быть в госуслугах, зачем городить новое приложение. И QR код можно будет сохранить как фото или напечатать. Тогда не имеет значение какой телефон и есть ли он вообще. Идея хорошая, посмотрим на реализацию.
Технически, у нас у всех уже есть уникальный идентификатор(ы): СНИЛС и ИНН. Вероятно, в гибддэшном QR-коде будет закодирован какой-то хэш от них, а там уже и нужные данные будут подгружаться. А для удобства единый кодовый идентификатор можно набить на внутренней стороне запястья на 5-15 см выше кисти — и не забудешь, и рукавом скрыть можно, да и в прошлом данный подход доказал свою эффективность. Или Rfid-метка как альтернатива.
На лбу еще можно НАБИТЬ , в робу всех одеть, нашивки сделать на робу, отдельно выделить вакцинированных, отдельно ортодоксов... много чего можно сделать и ввести, еще печи можно вновь растопить и газ завести по известным адресам. PS у меня нет ни одной татуировки ( видимо так воспитали родители) отношусь к ЛЮБОЙ татуировке как сомоопределению рабского происхождения.
Тогда Rfid-метка. Или биометрия на Госуслугах. Всё добровольно. Мне, может, это тоже не нравится, но с этим бесполезно бороться, это будущее. Бумажные документы это анахронизм, а все фобии о потере записи исправит блокчейн.
Про блокчейн пишут/говорят/форумы/сообщества - но где реализация и реальное применение? Нет стандартизации и регулятора - нет технологии! Тотальный переход «в цифру» в определенный момент приведет к выборочной утере(умышленному уничтожению) данных, и вот тогда ты нисего не сделаешь, ничем не докажешь.
Блокчейн это не совсем то, что надо регулировать. Скорее, это некий подход к обработке и накоплению информации, который гарантирует, что она не будет изменена, не исчезнет бесследно. В этом и суть блокчейна. Вопрос внедрения в жизнь в том числе со стороны госструктур это реально вопрос времени, ближайшего.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Блокчейн
Я знаю что такое блокчейн и знакома с технологиями, но когда на гос.ресурсах ( госдума, минцифра) появятся регламенты применения - тогда ЭТО заработает! А пока amazon в легкую отключает сервера parler ни о каких исчезновениях бесследно и речи быть не может.
Для блокчейн важны не только регламенты, но и политическая воля. Её пока нет, т.к. это сильно ударит по коррупции в высших кругах.
С чего вдруг ? Пока есть чиновник ( человек государев) будет и коррупция !
Сервера в РФ могут быть, а также никто не запрещает бэкапы и децентрализацию.
Согласен, что идеально, чтобы этот QR был неким ID гражданина (номер СНИЛС например), и в зависимости от того какое ведомство сканирует QR, та инфа и показывается. Права разграничить не проблема для ведомств.
И вести децентрализовано открытый лог для владельца построенный на blockchain, кто запрашивал информацию, дату, ведомство и причину запроса. Тогда можно решить и другую проблему с незаконной пробивкой доков линейными сотрудниками ведомств.
Не очень понятно, как проводить сверку владельца и предъявителя. Только по фото? Я могу показать QR-код любого похожего на меня человека. В случае обычных прав, хотя бы нужно физически их иметь, а здесь достаточно знания строки данных из QR. Хотя глобально, конечно многочисленные документы – это пережитки прошлого. Все идёт к тому, что будет единый профиль, включающий все документы сразу. Другой вопрос, что доступ к этому профилю будет у любого мента, А значит, данные всех граждан уже проще просто вывесить на едином сайте, все равно доступ к ним дырявый, как решето.
Если без шуток, то имело бы смысл выпустить одну единую электронную карту гражданина, которая бы содержала на чипе все документы сразу. А в устройство для считывания заложить разграничения доступа по ведомству, чтобы гаишный терминал не мог получить данных из секторов налоговой и военных. В эту карту имеет смысл заложить сразу контрольную биометрику, чтобы можно было проверить владельца на объемное фото, отпечатки, радужку или голос. Если подойти с умом, можно реализовать все безопасно и защищенным от воровства. Но беда в том, что у государства нет подобных компетенций и знаний. Доверят реализацию очередному Ланиту, который сварганят очередные госуслуги.
В наших реалиях — невопрос, будут. Если всё делать по уму, с защищённым хранилищем на чипе, с RSA, с обменом ключами и работой только через авторизующий сервер, логирующий все сеансы доступа с каждого терминала к каждой карте, с отзывом сертификата у всех списанных/потерянных терминалов — то всё будет ок. Но опыт РЖД показывает, что сетевые сисадмины и интеграторы у нашего государства 80-уровня "бог", которые дефолтные пароли на маршрутизаторах оставляют. Так что в НАШЕМ случае я за бумажные документы.
А потом инспектор «извините, терминал не ловит» с вас штраф пятихат на первый раз
Следующий шаг это привязать права (возможно и не только на управление транспортным средством) к лицу. Полагаю, в течение 5-6 лет введут.
А если нет телефона?
Берёшь у гаишника телефон и входишь у свой аккаунт
У второго гаишника😄
Пилят бюджеты. Больше вся эта возня нахрен никому не нужна. Электронные трудовые книжки народ уже в основном "поддержал". С правами тоже самое будет.
А если телефон нокия 3310
А с QR кодом не придется платить?
Качественный калькулятор
Как сейчас помню 2003 год и эти характерные звуки ударов о стены университета, когда им в футбол играли...
А если телефон сел?
Номерные знаки давно свое отжили, можно было устанавливать на машину 2-3 датчика и все едет в потоке навел радар и привет.
Многие не понимают, что знаки нужны при определённых ЧП и именно поэтому они на латинице без использования национальных букв.
Например человека сбил авто и единственный способ опознать преступника это запомнить номер уезжающего. Или нападение, ограбление, авария и т.д. Каждый гражданин на случай данных ЧП не будет носить с собой сканер для RFID меток и бегать за авто преступника. Смотрите шире, чем только проверки прав и номеров инспекторами.
Отживут своё номера только тогда, когда трафик будет полностью беспилотный. А что значит весть беспилотный? Это значит, что весь трафик станет логироваться, чтобы трафиком могла управлять единая система и регистрировать все ТС. Поверьте это будущее автопилотов. Сейчас многие думают, что каждая машина с помощью лидара должна не врезаться в препятствие и полностью автономна будет, но нет. Это лишь этап. Потом должна будет появиться AI система, которая регистрирует и балансирует трафик всех авто на дороге. И тогда вот можно будет не опознавать визуально авто по номеру.
Собьют тебя не на камеру, бегай потом за машиной датчики читай.
Надеюсь когда вас собьют вы сможете побегать, почитать и воспроизвести.
Международные в одном пластике придумать не могут. Сделали бы уже арпва-банковская карта. ГИБДД пошла проверять права к себе в машину и сразу сняли сколькотнадотнаиужин.
Непонятно зачем вообще нужен доп костыль, если есть технологии распознавания, которые в толпе определяют людей, а лицо находящееся прямо перед объективом сможет распознать в 99,9 процентов случаев
Просто бред как всегда у нас в стране до сих пор 80% на почте пишут квитанции ручкой шариковой
у меня, в Украине уже давно такие.
приложение в мобильном: паспорт, загранпаспорт, права.
Деревянный томагавк_два
У вас там приложение? Покажи как это выглядит всё ради любопытства
Приложение "Дія". Если надо где-то "воспользоваться" документом - генерируется временный qr-код. Уже работает с полицией, и почтовыми службами.
Недавно была компенсация за ковид, для некоторых предпринимателей (рестораны и т.п.). Тоже несколько нажатий и подаётся завка.
QR код на лобовое справа как когда-то техосмотр, чтоб инспектор на расстоянии сканировал))
Ворох документов - это пережиток доцифровой эпохи, когда различные базы данных (когда-то ещё бумажные) никак не были связаны между собой. По-хорошему, у гражданина должен быть всего один id, а к нему уже привязана информация по различным ведомствам. Вот зачем вообще нужны ИНН и СНИЛС? Это просто напросто идентификаторы гражданина в базе налоговой и в базе пенсионного фонда. Обновить структуру этих БД, внося туда id гражданина и всё (я не говорю, что это просто сделать).
Забавно только, что именно в России номер главного удостоверения личности - паспорта, не является уникальным идентификатором гражданина. Паспорт можно поменять, и у вас вдруг окажется новый номер паспорта! Считай что главный номер в жизни обозначает не тебя лично, а бумажную книжечку.
Водительское удостоверение, по-сути это только информация о сроке действия и категории ТС, к управлению которыми гражданин допущен. Три значения, которые надо бы добавить в ID.
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