Транспорт
Евгения Евсеева

Минцифры запланировало эксперимент по замене водительских прав QR-кодами в 2021 году Статьи редакции

Эксперимент согласовали с МВД и планируют провести в четырёх регионах.

  • Минцифры планирует провести в некоторых регионах эксперимент, который позволит использовать вместо водительского удостоверения мобильное приложение с QR-кодом, пишет ТАСС. Об этом рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов во время Гайдаровского форума.
  • По словам Качанова, у ведомства есть определённый план, который согласовали с МВД. Эксперимент хотят провести «на территории выделенных субъектов, самых цифровых из первой четвёрки» в 2021 году.
  • Вместо свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения водитель может показать мобильное предложение, где в формате QR-кода находится информация о документах.
  • «Инспектор смог бы считать QR-код и получить информацию. Если забыл дома права, сидишь и не трясёшься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь», — пояснил Качанов.
  • В ноябре 2020 года глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал проект цифровых аналогов паспорта, водительских прав и других документов в 2021 году. О деталях он не сообщал.

#новость

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Артем Глухих

15

Кажется, что норм идея.

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Деревянный томагавк_два

Артем
0

Не бумажные распечатки, не PDF файлы, а специально разработанное отдельное гос.приложение для показа QR кода.

Норм идея ага

Ответить

Philip Poteryahin

Деревянный
1

Что опять не так то?)

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Vladimir S.

11

Этот QR код должен быть в госуслугах, зачем городить новое приложение. И QR код можно будет сохранить как фото или напечатать. Тогда не имеет значение какой телефон и есть ли он вообще. Идея хорошая, посмотрим на реализацию.

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Алексис Второй

Vladimir
4

Технически, у нас у всех уже есть уникальный идентификатор(ы): СНИЛС и ИНН. Вероятно, в гибддэшном QR-коде будет закодирован какой-то хэш от них, а там уже и нужные данные будут подгружаться. А для удобства единый кодовый идентификатор можно набить на внутренней стороне запястья  на 5-15 см выше кисти — и не забудешь, и рукавом скрыть можно, да и в прошлом данный подход доказал свою эффективность. Или Rfid-метка как альтернатива.

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Amy Merritt

Алексис
–3

На лбу еще можно НАБИТЬ , в робу всех одеть, нашивки сделать на робу, отдельно выделить вакцинированных, отдельно ортодоксов... много чего можно сделать и ввести, еще печи можно вновь растопить и газ завести по известным адресам.    PS у меня нет ни одной татуировки ( видимо так воспитали родители) отношусь к ЛЮБОЙ татуировке как сомоопределению рабского происхождения.

Ответить

Make Luv

Amy
3

Сомоопределение рабского происхождения.

Ответить

Amy Merritt

Make
2

Ну слава Богу, нашел СОМА !

Ответить

Алексис Второй

Amy
1

Тогда Rfid-метка. Или биометрия на Госуслугах. Всё добровольно. Мне, может, это тоже не нравится, но с этим бесполезно бороться, это будущее. Бумажные документы это анахронизм, а все фобии о потере записи исправит блокчейн.

Ответить

Amy Merritt

Алексис
1

Про блокчейн пишут/говорят/форумы/сообщества - но где реализация и реальное применение?     Нет стандартизации и регулятора - нет технологии!       Тотальный переход «в цифру» в определенный момент приведет к выборочной утере(умышленному уничтожению) данных, и вот тогда ты нисего не сделаешь, ничем не докажешь.

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Алексис Второй

Amy
1

Блокчейн это не совсем то, что надо регулировать. Скорее, это некий подход к обработке и накоплению информации, который гарантирует, что она не будет изменена, не исчезнет бесследно. В этом и суть блокчейна. Вопрос внедрения в жизнь в том числе со стороны госструктур это реально вопрос времени, ближайшего.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Блокчейн

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Amy Merritt

Алексис
2

Я знаю что такое блокчейн и знакома с технологиями, но когда на гос.ресурсах ( госдума, минцифра) появятся регламенты применения - тогда ЭТО заработает!    А пока amazon в легкую отключает сервера parler ни о каких исчезновениях бесследно и речи быть не может.

Ответить

Vladimir S.

Amy
1

Для блокчейн важны не только регламенты, но и политическая воля. Её пока нет, т.к. это сильно ударит по коррупции в высших кругах.

Ответить

Amy Merritt

Vladimir
0

С чего вдруг ?   Пока есть чиновник ( человек государев) будет и коррупция  !    

Ответить

Алексис Второй

Amy
0

Сервера в РФ могут быть, а также никто не запрещает бэкапы и децентрализацию.

Ответить

Vladimir S.

Алексис
3

Согласен, что идеально, чтобы этот QR был неким ID гражданина (номер СНИЛС например), и в зависимости от того какое ведомство сканирует QR, та инфа и показывается. Права разграничить не проблема для ведомств.

И вести децентрализовано открытый лог для владельца построенный на blockchain, кто запрашивал информацию, дату, ведомство и причину запроса. Тогда можно решить и другую проблему с незаконной пробивкой доков линейными сотрудниками ведомств.

Ответить

Павел Евграфович

4

Не очень понятно, как проводить сверку владельца и предъявителя. Только по фото? Я могу показать QR-код любого похожего на меня человека. В случае обычных прав, хотя бы нужно физически их иметь, а здесь достаточно знания строки данных из QR. Хотя глобально, конечно многочисленные документы – это пережитки прошлого. Все идёт к тому, что будет единый профиль, включающий все документы сразу.  Другой вопрос, что доступ к этому профилю будет у любого мента, А значит, данные всех граждан уже проще просто вывесить на едином сайте, все равно доступ к ним дырявый, как решето. 

Если без шуток, то имело бы смысл выпустить одну единую электронную карту гражданина, которая бы содержала на чипе все документы сразу. А в устройство для считывания заложить разграничения доступа по ведомству, чтобы гаишный терминал не мог получить данных из секторов налоговой и военных. В эту карту имеет смысл заложить сразу контрольную биометрику, чтобы можно было проверить владельца на объемное фото, отпечатки, радужку или голос. Если подойти с умом, можно реализовать все безопасно и защищенным от воровства. Но беда в том, что у государства нет подобных компетенций и знаний. Доверят реализацию очередному Ланиту, который сварганят очередные госуслуги. 

Ответить

Make Luv

Павел
2

На гидре ридеры-всечитайки будут продаваться.

Ответить

Павел Евграфович

Make
1

В наших реалиях — невопрос, будут. Если всё делать по уму, с защищённым хранилищем на чипе, с RSA, с обменом ключами и работой только через авторизующий сервер, логирующий все сеансы доступа с каждого терминала к каждой карте, с отзывом сертификата у всех списанных/потерянных терминалов — то всё будет ок. Но опыт РЖД показывает, что сетевые сисадмины и интеграторы у нашего государства 80-уровня "бог", которые дефолтные пароли на маршрутизаторах оставляют. Так что в НАШЕМ случае я за бумажные документы. 

Ответить

Максим Наумов

2

А потом инспектор «извините, терминал не ловит» с вас штраф пятихат на первый раз

Ответить

Алексис Второй

2

Следующий шаг это привязать права (возможно и не только на управление транспортным средством) к лицу. Полагаю, в течение 5-6 лет введут.

Ответить

Arthur Niazyan

Алексис
2

Главное что бы справка о прививке была.

Ответить

Игорь Крафт

1

А если нет телефона?

Ответить

Al'bert

Игорь
3

Тогда и qr не нужен xD

Ответить

Alexander Selivanov

Игорь
1

Берёшь у гаишника телефон и входишь у свой аккаунт

Ответить

Alexander Selivanov

Alexander
0

У второго гаишника😄

Ответить

Roman Kotov

Alexand…
2

И платный смс отправляешь на подписку

Ответить

Сергей Смыков

0

Пилят бюджеты. Больше вся эта возня нахрен никому не нужна. Электронные трудовые книжки народ уже в основном "поддержал". С правами тоже самое будет.

Ответить

Make Luv

Сергей
1

На удаленке электронная трудовая мастхэв. Перевел 3 месяца назад, уже дважды пригодилось.

Ответить

Игорь Крафт

1

А если ты шаман из Якутии??

Ответить

Andrey Greenberg

1

Это ещё что, скоро Минбуквы что-нибудь придумает...

Ответить

Игорь Крафт

0

А если телефон нокия 3310

Ответить

Al'bert

Игорь
2

Вози тогда с собой пластик и плоти если забыл

Ответить

Игорь Крафт

Al'bert
0

А с QR кодом не придется платить?

Ответить

Al'bert

Игорь
0

Не придется

Ответить

Качественный калькулятор

Игорь
0

Как сейчас помню 2003 год и эти характерные звуки ударов о стены университета, когда им в футбол играли... 

Ответить

Игорь Крафт

0

А если телефон сел?

Ответить

Al'bert

Игорь
0

В машине всегда есть зарядка

Ответить

question question

Игорь
0

прикуриватель

Ответить

Alexander Selivanov

Игорь
0

В машине есть usb

Ответить

Дима Дьяконов

Игорь
0

водитель тоже сядет
спасибо за идею, в следующем обновлении добавят

Ответить

Александ Есть

0

Номерные знаки давно свое отжили, можно было устанавливать на машину 2-3 датчика и все едет в потоке навел радар и привет.

Ответить

Vladimir S.

Александ
0

Многие не понимают, что знаки нужны при определённых ЧП и именно поэтому они на латинице без использования национальных букв.

Например человека сбил авто и единственный способ опознать преступника это запомнить номер уезжающего. Или нападение, ограбление, авария и т.д. Каждый гражданин на случай данных ЧП не будет носить с собой сканер для RFID меток и бегать за авто преступника. Смотрите шире, чем только проверки прав и номеров инспекторами.

Отживут своё номера только тогда, когда трафик будет полностью беспилотный. А что значит весть беспилотный? Это значит, что весь трафик станет логироваться, чтобы трафиком могла управлять единая система и регистрировать все ТС. Поверьте это будущее автопилотов. Сейчас многие думают, что каждая машина с помощью лидара должна не врезаться в препятствие и полностью автономна будет, но нет. Это лишь этап. Потом должна будет появиться AI система, которая регистрирует и балансирует трафик всех авто на дороге. И тогда вот можно будет не опознавать визуально авто по номеру.

Ответить

Месье Никита

Александ
0

Собьют тебя не на камеру, бегай потом за машиной датчики читай.

Ответить

Александ Есть

Месье
0

Надеюсь когда вас собьют вы сможете побегать, почитать и воспроизвести.

Ответить

Niko

Александ
0

RFID-метки в номерные знаки, что также решает проблему грязных нечитаемых номеров...

Ответить

Игорь Крафт

0

А если сеть не ловит?

Ответить

Антон

0

Международные в одном пластике придумать не могут. Сделали бы уже арпва-банковская карта. ГИБДД пошла проверять права к себе в машину и сразу сняли сколькотнадотнаиужин.

Ответить

Александ Есть

0

Непонятно зачем вообще нужен доп костыль, если есть технологии распознавания, которые в толпе определяют людей, а лицо находящееся прямо перед объективом сможет распознать в 99,9 процентов случаев

Ответить

Денис Морганов

0

Просто бред как всегда у нас в стране до сих пор 80% на почте пишут квитанции ручкой шариковой

Ответить

Алексей Какачан

0

у меня, в Украине уже давно такие.
приложение в мобильном: паспорт, загранпаспорт, права.

Ответить

Деревянный томагавк_два

Алексей
0

У вас там приложение? Покажи как это выглядит всё ради любопытства

Ответить

Philip Poteryahin

Деревянный
0

Гугл наше все! https://www.google.ru/amp/s/tsn.ua/ru/auto/amp/news/ukrayina/v-ukraine-oficialno-zapustili-voditelskoe-udostoverenie-v-smartfone-1487064.html

Ответить

Алексей Какачан

Деревянный
0

Приложение "Дія". Если надо где-то "воспользоваться" документом - генерируется временный qr-код. Уже работает с полицией, и почтовыми службами.
Недавно была компенсация за ковид, для некоторых предпринимателей (рестораны и т.п.). Тоже несколько нажатий и подаётся завка.

Ответить

Александр Сергеевич

0

QR код на лобовое справа как когда-то техосмотр, чтоб инспектор на расстоянии сканировал))

Ответить

Руслан Нахитин

0

Хорошая идея, можно будет не беспокоиться о потери удостоверения. 

Ответить

Антон Смуров

0

Ворох документов - это пережиток доцифровой эпохи, когда различные базы данных (когда-то ещё бумажные) никак не были связаны между собой. По-хорошему, у гражданина должен быть всего один id, а к нему уже привязана информация по различным ведомствам. Вот зачем вообще нужны ИНН и СНИЛС? Это просто напросто идентификаторы гражданина в базе налоговой и в базе пенсионного фонда. Обновить структуру этих БД, внося туда id гражданина и всё (я не говорю, что это просто сделать).

Забавно только, что именно в России номер главного удостоверения личности - паспорта, не является уникальным идентификатором гражданина. Паспорт можно поменять, и у вас вдруг окажется новый номер паспорта! Считай что главный номер в жизни обозначает не тебя лично, а бумажную книжечку.

Водительское удостоверение, по-сути это только информация о сроке действия и категории ТС, к управлению которыми гражданин допущен. Три значения, которые надо бы добавить в ID.

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