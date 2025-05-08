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Полина Лааксо
Транспорт

Прокуратура изучит причины задержек в аэропорту Новокузнецка — он приостановил приём и отправку самолётов более чем на час

На 11:08 мск работает в штатном режиме.

  • В самом аэропорту Новокузнецка ссылались на «технические причины». По предварительным данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, меры вводили из-за дефектов на взлётно-посадочной полосе.
  • Пауза в работе привела к задержкам рейсов авиакомпаний Red Wings, Northwind и S7 в Екатеринбург, Казань и Новосибирск.
  • Новокузнецкая транспортная прокуратура проверит, как аэропорт исполняет законы о безопасности полётов, а также содержании аэродромов, и не нарушает ли права пассажиров.
Источник фото: FlyNow
Источник фото: FlyNow

#новости

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