Прокуратура изучит причины задержек в аэропорту Новокузнецка — он приостановил приём и отправку самолётов более чем на час

На 11:08 мск работает в штатном режиме.В самом аэропорту Новокузнецка ссылались на «технические причины». По предварительным данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, меры вводили из-за дефектов на взлётно-посадочной полосе.Пауза в работе привела к задержкам рейсов авиакомпаний Red Wings, Northwind и S7 в Екатеринбург, Казань и Новосибирск.Новокузнецкая транспортная прокуратура проверит, как аэропорт исполняет законы о безопасности полётов, а также содержании аэродромов, и не нарушает ли права пассажиров.Источник фото: FlyNow#новости