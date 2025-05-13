Власти Китая отменили запрет для местных авиакомпаний на покупку самолётов Boeing — Bloomberg

Решение принято на фоне соглашения о взаимном снижении пошлин на 90 дней. Источник фото: David Ryder / BloombergКитайским перевозчикам разрешили самостоятельно определять сроки и условия поставок самолётов Boeing и запчастей к ним, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Агентство уточняет, что пока неясно, когда китайские авиакомпании смогут получить самолёты. Представитель Boeing отказался от комментариев, а Управление гражданской авиации Китая не ответило на запрос.В 2025 году Boeing планирует поставить в Китай около 50 самолётов. Это позволит компании избежать затрат на поиск новых покупателей и получить крупные выплаты от клиентов, отмечает издание.В середине апреля власти КНР потребовали от авиакомпаний приостановить закупки самолётов Boeing после введения взаимных пошлин между США и Китаем. Сборы более чем в два раза увеличивали стоимость американских самолётов и комплектующих, из-за чего их закупка стала бы «нецелесообразной» для китайских авиакомпаний.МИД Китая тогда заявил, что не знает о запретах. Но глава Boeing Келли Ортберг подтвердил информацию.#новости