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Карина Пардаева
Транспорт

Власти Китая отменили запрет для местных авиакомпаний на покупку самолётов Boeing — Bloomberg

Решение принято на фоне соглашения о взаимном снижении пошлин на 90 дней.

Источник фото: David Ryder / Bloomberg
Источник фото: David Ryder / Bloomberg
  • Китайским перевозчикам разрешили самостоятельно определять сроки и условия поставок самолётов Boeing и запчастей к ним, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Агентство уточняет, что пока неясно, когда китайские авиакомпании смогут получить самолёты. Представитель Boeing отказался от комментариев, а Управление гражданской авиации Китая не ответило на запрос.
  • В 2025 году Boeing планирует поставить в Китай около 50 самолётов. Это позволит компании избежать затрат на поиск новых покупателей и получить крупные выплаты от клиентов, отмечает издание.
  • В середине апреля власти КНР потребовали от авиакомпаний приостановить закупки самолётов Boeing после введения взаимных пошлин между США и Китаем. Сборы более чем в два раза увеличивали стоимость американских самолётов и комплектующих, из-за чего их закупка стала бы «нецелесообразной» для китайских авиакомпаний.
  • МИД Китая тогда заявил, что не знает о запретах. Но глава Boeing Келли Ортберг подтвердил информацию.

#новости

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