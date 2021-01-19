Транспорт
Таня Боброва

Microsoft инвестировала в беспилотное подразделение GM в раунде на $2 млрд и стала его партнёром Статьи редакции

Это одно из первых партнёрств Microsoft на рынке беспилотников.

Компания-разработчик беспилотников Cruise (подразделение General Motors) привлекла $2 млрд, в результате чего её оценка выросла до $30 млрд. Детали сделки не раскрываются.

Среди инвесторов — Honda и Microsoft, которая также станет стратегическим партнёром проекта. В частности, Cruise будет использовать её облачную платформу Azure.

В результате партнёрства Cruise сможет сэкономить на облачных сервисах, а Microsoft протестировать некоторые системы в сферах машинного обучения и робототехники, отмечает TechCrunch. The Verge указывает, что это первое партнёрство Microsoft с компанией-разработчиком беспилотников.

  • Cruise основана в 2013 году в Сан-Франциско, в 2016 году стартап купила General Motors за $1 млрд. По данным Crunchbase, без последнего раунда компания привлекла $5,3 млрд.
  • В начале 2020 года Cruise показала свой первый электрокар для совместных поездок без водителя.

#новость #cruise #microsoft

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