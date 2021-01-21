«Аэрофлот» предложил урезать габариты бесплатного багажа на 45 сантиметров — Минтранс подтвердил обсуждение идеи Статьи редакции
Перевозчик хочет сократить допустимые размеры с 203 до 158 см по сумме трех сторон.
Минтранс обсуждал обращение «Аэрофлота», в том числе предложение об изменении правил провоза багажа, рассказали vc.ru в министерстве. В ведомстве отметили, что такие вопросы требуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка, поэтому окончательное решение пока не принято.
«Аэрофлот» направил в Минтранс предложение ужесточить нормы провоза багажа, снизив габариты больше чем на 22% — с 203 до 158 см по сумме трех сторон, сообщили «Известия» со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях.
В «Аэрофлоте» на запрос vc.ru о комментарии на момент написания заметки не ответили.
Собеседники «Известий» рассказали, что Минтранс передал сообщение в Росавиацию, которая обсудила его на совещании с перевозчиком, а затем передала в министерство письмо с рисками инициативы.
По словам представителей Nordwind и Smartavia, принятие нормы принесет прибыль компаниям, пишет издание.
При этом представитель Smartavia отметил, что пассажиры негативно отреагируют на сокращение размеров провозимого багажа. По словам председателя «Общероссийского объединения пассажиров» Ильи Зотова, это приведёт к большому количеству конфликтных ситуаций.
Самые продаваемые чемоданы в России — с размерами 159 см по сумме трех измерений, рассказал представитель интернет-магазина good-chemodan.ru. По его словам, на них приходится больше половины продаж, а еще 40% — на чемоданы меньшего размера по 149 см.
- В ноябре 2019 года Ространснадзор предписал «Победе» («дочка» «Аэрофлота») изменить правила провоза ручной клади: по закону авиакомпании должны бесплатно принимать в салон ручную кладь весом до 5 кг, а компания разрешала сдавать бесплатно все, что укладывается в габариты 36х30х27 см.
- В декабре 2020 года транспортная прокуратура обязала «Победу» разрешить летящим вместе пассажирам суммировать вес багажа.
- В декабре 2020 года «Аэрофлот» отчитался об убытках в 79,4 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2020 года. Чистая выручка компании упала на 55,3% — до 234,2 млрд рублей.
Скоро придется доплачивать если член больше 10 сантиметров, похоже
Отлично! Мне опасаться нечего)
с такой еврейской фамилией Feldman - это очевидно :) всем евреям делают обрезание
Особенно лицам мужского пола)
Если у женщины член, то доплачивать не заставят, опасаясь иска о дискриминации
Правильно. Я против угнетения мужчин с маленьким. Пусть эти платят дополнительный нолог.
а куда мне деть чемоданы, специально купленные под нормы?
Бляди.
Ну не хватает им 7 млрд. р. субсидий. Как 50 см тебе урежут - так сразу заживут.
Летели семьей Победой в январе.
Одна сумка 26кг, другая 12кг. Пытался доказать представителю компании, что Прокуратура обязала Победу разрешить суммировать багаж ещё в декабре.
Сказали: ничего не знаю, внутренний регламент другой. Ещё и в дерзкой форме. Мол, плати 3 тыс за перевес.
В итоге я купил сумку как на рынке за 450 руб у ребят, которые занимаются упаковкой багажа. Перераспределил багаж и улетел с мерзким ощущением от Победы, которая не соблюдает закон, и приятным ощущением от личной маленькой победы.
летел S7 в январе - три чемодана по 20-21 кг + 1 - почти 28. Никто ничего не сказал. Хотя за 28 я уже бы даже заплатил, тут уже вно не "совсем чуть-чуть" перевес. Нет, только наклеили наклейку супер-хэви
Вспомните об этом в следующий раз когда авиа-компании будут просить их поддержать из-за пандемии.
У S7 просто пиздец происходит с ручной кладью в самолетах, тащат все что можно, в неограниченных количествах, на досмотре всем плевать. В итоге пассажиры в конце очереди не могут положить даже минимальную сумку.
Сумку можно положить под впереди стоящее кресло, к тому же это удобнее - всегда есть к ней доступ
Ага, очень удобно лететь так несколько часов. Ладно ещё ручную кладь, так ещё куртки зимой под ноги убирать? Считаю, что правильно тогда в Шереметьево всю ручную кладь перемеряли, и разворачивали всех с негабаритной ручной кладью. Зато сразу стало можно убрать всем свои вещи.
Благородный алмаз
Вообще это и есть место для ручной клади. Полки наверху не для зтого
Алгоритм:
1. зовете стюардессу.
2. объясняете суть вопроса и скидываете на нее решение вопроса
3. наслаждаетесь результатом
Алгоритм работы стюардессы по данному вопросу:
1. взять сумку
2. утащить в конец салона и положить на полку там
3. сообщить довольному пассажиру, что забрать свои вещи он сможет с полки в конце салона, когда все остальные выйдут, и он сможет туда пробраться
Если аэрофлот хочет уменьшить, пусть у себя уменьшает, остальные-то авиакомпании тут причем?
Дополните в статье что это про багаж а не про ручную кладь. Тут в комментариях больше половины не понимает.
до размера портмоне что ли в конце концов дойдёт? вспомнился анекдот про семью, которая невысокого роста.
Пошли по пути Сбера и его комиссий за переводы.
Нет денег? Возьми у народа!
А ещё можно заставить пассажиров в салоне крутить педали, чтобы самолёт махал крыльями, - экономия на топливе и пилотах. А объяснить всё мерами безопасности ради самих пассажиров - топливо не загорится.
Халтурщиков много будет... Сами знаете где живёте!!!
Сноуборды и лыжи я так понимаю бесплатно им надоело возить
везет вам, зимникам.
у меня даунхильные велики - они ни у кого из наших перевозчиков за спортинвентарь не считаются, всегда отдельное багажное место приходится брать
Я конечно согласен, что они те еще бляд*, но
ужесточить нормы провоза багажа
и
ужесточить нормы БЕСПЛАТНОГО провоза багажа
это разные вещи. Мудачь*, которое хочет занять всю полку миллионом пакетов должно получить отпор.
158см вместо 159 - минус в карму.
В целом здравое решение. Надеюсь S7 тоже к этому придут. Сейчас пользуясь их услугами ощущение, что летишь с челноками из Китая. У них ещё мода какая-то детей на коленях у родителей размещать.
... обсудить со всеми участниками рынка... По их понятию - покупатели не участники рынка. Аэрофлот показал убытки по причине раздутости бюджета и космических зарплат высшего менеджмента, которые, к слову, думаю и совпадают по размеру за год с размером убытков.
Скоро за пассажиров с лишним весом будут просить доплачивать за каждый лишний бургер в маке
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