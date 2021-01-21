Транспорт
Евгения Евсеева

«Аэрофлот» предложил урезать габариты бесплатного багажа на 45 сантиметров — Минтранс подтвердил обсуждение идеи Статьи редакции

Перевозчик хочет сократить допустимые размеры с 203 до 158 см по сумме трех сторон.

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Минтранс обсуждал обращение «Аэрофлота», в том числе предложение об изменении правил провоза багажа, рассказали vc.ru в министерстве. В ведомстве отметили, что такие вопросы требуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка, поэтому окончательное решение пока не принято.

«Аэрофлот» направил в Минтранс предложение ужесточить нормы провоза багажа, снизив габариты больше чем на 22% — с 203 до 158 см по сумме трех сторон, сообщили «Известия» со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях.

В «Аэрофлоте» на запрос vc.ru о комментарии на момент написания заметки не ответили.

Собеседники «Известий» рассказали, что Минтранс передал сообщение в Росавиацию, которая обсудила его на совещании с перевозчиком, а затем передала в министерство письмо с рисками инициативы.

По словам представителей Nordwind и Smartavia, принятие нормы принесет прибыль компаниям, пишет издание.

При этом представитель Smartavia отметил, что пассажиры негативно отреагируют на сокращение размеров провозимого багажа. По словам председателя «Общероссийского объединения пассажиров» Ильи Зотова, это приведёт к большому количеству конфликтных ситуаций.

Самые продаваемые чемоданы в России — с размерами 159 см по сумме трех измерений, рассказал представитель интернет-магазина good-chemodan.ru. По его словам, на них приходится больше половины продаж, а еще 40% — на чемоданы меньшего размера по 149 см.

  • В ноябре 2019 года Ространснадзор предписал «Победе» («дочка» «Аэрофлота») изменить правила провоза ручной клади: по закону авиакомпании должны бесплатно принимать в салон ручную кладь весом до 5 кг, а компания разрешала сдавать бесплатно все, что укладывается в габариты 36х30х27 см.
  • В декабре 2020 года транспортная прокуратура обязала «Победу» разрешить летящим вместе пассажирам суммировать вес багажа.
  • В декабре 2020 года «Аэрофлот» отчитался об убытках в 79,4 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2020 года. Чистая выручка компании упала на 55,3% — до 234,2 млрд рублей.

#новость #аэрофлот

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Роман Александров

28

Скоро придется доплачивать если член больше 10 сантиметров, похоже

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Jan Feldman

Роман
38

Отлично! Мне опасаться нечего)

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Andrey Arsentyev

Jan
0

с такой еврейской фамилией Feldman - это очевидно :) всем евреям делают обрезание

Ответить

Мурад

Andrey
1

Но ведь обрезание и отрезание это разные вещи. 
Прошу извинить меня за нудность)

Ответить

Совместный Мика

Мурад
0

чел просто не знает, в детстве услышал, с тех пор и хихикает))

Ответить

Бабак Шаян

Jan
0

сцук))) Зачёт))

Ответить

Стартапер-пессимист

Jan
0

Здесь не TJ, господа.

Ответить

Airat Kafman

Роман
5

А каллибраторы поставят на стойке регистрации

Ответить

work tasks

Роман
0

Особенно лицам мужского пола)

Ответить

Viacheslav Osinovskikh

work
6

Если у женщины член, то доплачивать не заставят, опасаясь иска о дискриминации

Ответить

work tasks

Viaches…
1

Смотря какого цвета он окажется...

Ответить

Благородный алмаз

Роман
1

По сумме всех измерений? 

Ответить

Maksim Khavanski

Роман
0

Правильно. Я против угнетения мужчин с маленьким. Пусть эти платят дополнительный нолог.

Ответить

Darya Svetikova

17

а куда мне деть чемоданы, специально купленные под нормы?

Ответить

KINCH

Darya
1

Кувалда.ру — Скидка от Аэрофлота 20%

Ответить

Roman Moskovskiy

Darya
0

Отвинти колески, как раз лишний сантиметр уйдёт))

Ответить

Ivan Boldyrev

15

Бляди.

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Airat Kafman

Ivan
6

Ну не хватает им 7 млрд. р. субсидий. Как 50 см тебе урежут - так сразу заживут.

Ответить

KINCH

Ivan
0

Ну, что ж вы так толерантно...

Ответить

SamBlackOneLove

11

Летели семьей Победой в январе.
Одна сумка 26кг, другая 12кг. Пытался доказать представителю компании, что Прокуратура обязала Победу разрешить суммировать багаж ещё в декабре.
Сказали: ничего не знаю, внутренний регламент другой. Ещё и в дерзкой форме. Мол, плати 3 тыс за перевес.
В итоге я купил сумку как на рынке за 450 руб у ребят, которые занимаются упаковкой багажа. Перераспределил багаж и улетел с мерзким ощущением от Победы, которая не соблюдает закон, и приятным ощущением от личной маленькой победы.

Ответить

Президентский ГОСТ

SamBlackOneLove
6

И эти люди будут учить меня как делать бизнес!(с)

Ответить

Карл

SamBlackOneLove
0

летел S7 в январе - три чемодана по 20-21 кг + 1 - почти 28. Никто ничего не сказал. Хотя за 28 я уже бы даже заплатил, тут уже вно не "совсем чуть-чуть" перевес. Нет, только наклеили наклейку супер-хэви

Ответить

Kinolog

6

Вспомните об этом в следующий раз когда авиа-компании будут просить их поддержать из-за пандемии.

Ответить

Капитал Калыч

1

У S7 просто пиздец происходит с ручной кладью в самолетах, тащат все что можно, в неограниченных количествах, на досмотре всем плевать. В итоге пассажиры в конце очереди не могут положить даже минимальную сумку.

Ответить

мимокрокодил

Капитал
2

Сумку можно положить под впереди стоящее кресло, к тому же это удобнее - всегда есть к ней доступ

Ответить

Капитал Калыч

мимокрокодил
4

особенно если летишь у аварийного выхода )

Ответить

Antony Gusarov

мимокрокодил
1

Ага, очень удобно лететь так несколько часов. Ладно ещё ручную кладь, так ещё куртки зимой под ноги убирать? Считаю, что правильно тогда в Шереметьево всю ручную кладь перемеряли, и разворачивали всех с негабаритной ручной кладью. Зато сразу стало можно убрать всем свои вещи. 

Ответить

Благородный алмаз

мимокрокодил
1

Вообще это и есть место для ручной клади. Полки наверху не для зтого

Ответить

KINCH

мимокрокодил
0

В смысле? А ноги куда? 

Ответить

Dennis Gerasimov

Капитал
1

Алгоритм:
1. зовете стюардессу.
2. объясняете суть вопроса и скидываете на нее решение вопроса
3. наслаждаетесь результатом

Ответить

Александр Горский

Dennis
2

Алгоритм работы стюардессы по данному вопросу:
1. взять сумку
2. утащить в конец салона и положить на полку там
3. сообщить довольному пассажиру, что забрать свои вещи он сможет с полки в конце салона, когда все остальные выйдут, и он сможет туда пробраться

Ответить

Vladimir Ivanov

Алексан…
0

А что не так то? Или вам нужен постоянный доступ?

Ответить

мимокрокодил

2

Если аэрофлот хочет уменьшить, пусть у себя уменьшает, остальные-то авиакомпании тут причем?

Ответить

Maxim Syabro

2

Дополните в статье что это про багаж а не про ручную кладь. Тут в комментариях больше половины не понимает.

Ответить

Христианский пришелец

1

Ну а че, в 2020 потеряли кучу бабла. Кто за это будет платить? Ну, понятно кто..

Ответить

Дмитрий Трифонов

1

до размера портмоне что ли в конце концов дойдёт? вспомнился анекдот про семью, которая невысокого роста.

Ответить

Murat Oshroev

1

Люди - новая нефть )

Ответить

Ренат Бикмуллин

1

Пошли по пути Сбера и его комиссий за переводы.
Нет денег? Возьми у народа!

Ответить

Konstantin_Andreevich

1

А ещё можно заставить пассажиров в салоне крутить педали, чтобы самолёт махал крыльями, - экономия на топливе и пилотах. А объяснить всё мерами безопасности ради самих пассажиров - топливо не загорится.

Ответить

Александр Медведь

Konstantin_Andr…
0

Халтурщиков много будет... Сами знаете где живёте!!!

Ответить

Konstantin_Andreevich

Александр
0

Тут стимул большой: не крутишь - сдохнешь.

Ответить

Gutal1n

0

Сноуборды и лыжи я так понимаю бесплатно им надоело возить

Ответить

Dennis Gerasimov

Gutal1n
1

везет вам, зимникам.

у меня даунхильные велики - они ни у кого из наших перевозчиков за спортинвентарь не считаются, всегда отдельное багажное место приходится брать

Ответить

Иван Иванов

0

На больше ума не хватает!

Ответить

Dimakey Lekko

0

Я конечно согласен, что они те еще бляд*, но
 
ужесточить нормы провоза багажа

и
ужесточить нормы БЕСПЛАТНОГО провоза багажа

это разные вещи. Мудачь*, которое хочет занять всю полку миллионом пакетов должно получить отпор.

158см вместо 159 - минус в карму.

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Maxim Syabro

Dimakey
0

БАГАЖА а не РУЧНОЙ КЛАДИ

Ответить

Благородный алмаз

0

Педерасты 

Ответить

Ivan Zenkov

0

В целом здравое решение. Надеюсь S7 тоже к этому придут. Сейчас пользуясь их услугами ощущение, что летишь с челноками из Китая. У них ещё мода какая-то детей на коленях у родителей размещать.

Ответить

Arthur N

Ivan
0

Так речь про багаж, а не ручную кладь...

Ответить

Борис Шипков

0

... обсудить со всеми участниками рынка... По их понятию - покупатели не участники рынка. Аэрофлот показал убытки по причине раздутости бюджета и космических зарплат высшего менеджмента, которые, к слову, думаю и совпадают по размеру за год с размером убытков.

Ответить

Aleksei Smoliarchuk

0

Скоро за пассажиров с лишним весом будут просить доплачивать за каждый лишний бургер в маке

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Денис Пихаров

0

Да и правильно. 200см — это здоровый баул 80х60х60 в полкубометра объёмом.

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