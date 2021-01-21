Автодилер «Рольф» передумал продавать бизнес Статьи редакции
Владелец «Рольфа» Сергей Петров объявил о продаже компании в 2019 году на фоне уголовного дела о выводе 4 млрд рублей за рубеж.
Автодилер «Рольф» отменил сделку по продаже своей компании. Об этом ТАСС рассказала гендиректор компании Светлана Виноградова, не назвав причин такого решения.
Виноградова рассказала изданию, что у «Рольфа» было достаточное количество потенциальных покупателей: около 10 претендентов в «шорт-листе» — в основном иностранцы.
По словам Виноградовой, решение об отказе продавать компанию было принято ещё в марте 2020 года на фоне пандемии. Она уточнила, что тема с продажей автодилера полностью закрыта, о временной приостановке переговоров речи не идёт.
На стадии переговоров сумму продажи компании не обсуждали, отметила Виноградова.
В июне 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выводе 4 млрд рублей за рубеж против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова и других руководителей компании.
В сентябре этого же года суд объявил Петрова в международный розыск, а в ноябре Петров выставил бизнес на продажу. Бизнесмен отрицал обвинение и связывал уголовное дело с попыткой рейдерского захвата бизнеса.
Удалось договориться значит.
А вообще, Петров был бы отличным президентом, не только «Рольфа», а и 🇷🇺
Почитайте его биографию - там очень интересный факт есть.
Блоги компаний
Показать еще
trends.rbc.ru
research.edmarket.ru