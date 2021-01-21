Транспорт
Евгения Евсеева

Автодилер «Рольф» передумал продавать бизнес Статьи редакции

Владелец «Рольфа» Сергей Петров объявил о продаже компании в 2019 году на фоне уголовного дела о выводе 4 млрд рублей за рубеж.

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Автодилер «Рольф» отменил сделку по продаже своей компании. Об этом ТАСС рассказала гендиректор компании Светлана Виноградова, не назвав причин такого решения.

Виноградова рассказала изданию, что у «Рольфа» было достаточное количество потенциальных покупателей: около 10 претендентов в «шорт-листе» — в основном иностранцы.

По словам Виноградовой, решение об отказе продавать компанию было принято ещё в марте 2020 года на фоне пандемии. Она уточнила, что тема с продажей автодилера полностью закрыта, о временной приостановке переговоров речи не идёт.

На стадии переговоров сумму продажи компании не обсуждали, отметила Виноградова.

В июне 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выводе 4 млрд рублей за рубеж против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова и других руководителей компании.

В сентябре этого же года суд объявил Петрова в международный розыск, а в ноябре Петров выставил бизнес на продажу. Бизнесмен отрицал обвинение и связывал уголовное дело с попыткой рейдерского захвата бизнеса.

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#новость #рольф

5 5 комментариев
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From Siberia to London

3

Удалось договориться значит.
А вообще, Петров был бы отличным президентом, не только «Рольфа», а и 🇷🇺 
Почитайте его биографию - там очень интересный факт есть.

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Д Хб

From
0

Сказал «а», говори и про биографию. Я как раз выбираю себе президента)

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Sam Beckett

Д
0

Кто в шорт-листе?

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Д Хб

Sam
0

Сергей и Алексей)

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Konstantin_Andreevich

2

А где-то сейчас генерал ФСБ выбирает себе новую виллу...

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