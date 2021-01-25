S7 запустила сервис бронирования пассажирских самолётов для частных поездок Статьи редакции
И прорекламировала его в «Яндекс.Драйве».
Авиакомпания S7 Airlines запустила сервис бронирования пассажирских самолётов под частные мероприятия S7 Select. Информация о нём появилась в приложении «Яндекс.Драйва».
В «Драйве» уточнили vc.ru, что решили поддержать «первый в России сервис флайтшеринга», партнёрство продлится две недели. Иконка самолёта на карте появилась во всех городах присутствия каршеринга, но сам сервис S7 Select пока работает с вылетом и прилётом только в Москву.
В S7 подтвердили vc.ru, что сервис запустился 25 января, а забронировать самолёт может любой желающий. Пока пользователи могут выбрать перелёт по России в одну сторону или туда-обратно с вылетом из Москвы или в Москву, позже география сервиса будет расширяться.
Как забронировать самолёт
Чтобы забронировать самолёт, нужно выбрать направление, даты, класс обслуживания и дополнительные услуги. После расчёта стоимости в онлайн-калькуляторе на сайте сервиса, с заказчиком свяжется менеджер S7. Затем нужно указать данные пассажиров и оплатить услуги.
Например, перелёт из Москвы в Сочи в одну сторону в экономклассе для 50 пассажиров обойдётся в 1 365 210 рублей или 27 304 рубля на человека.
С собой можно взять животных согласно действующим правилам перелётов: не больше двух питомцев на рейсе, только кошки, собаки и комнатные птицы.
Пользователи должны оформить заявку не позднее, чем за пять рабочих дней до вылета. За сутки до перелёта пассажиры получат маршрутные квитанции. В аэропорту пройдёт обычная посадка на рейс: регистрация, сдача багажа, контроль безопасности.
Сейчас в парке доступны для бронирования обновленные лайнеры Airbus A319 Extra Edition (24 места бизнес-классе и 72 в экономклассе). Обслуживание в полёте такое же как и на обычных рейсах авиакомпании, но клиенты могут обсудить дополнительные пожелания.
- Авиакомпании начали предлагать новые услуги для пассажиров в условиях снижения трафика из-за пандемии. Например, в начале декабря «Победа» запустила рейс из Внуково во Внуково, его пассажиры будут полтора часа кружить над Москвой.
Шеринг тут притянули как могли.. по сути, коллективная аренда чартера)) но маркетинг наше все, за упаковку - пять)
PS: в калькуляторе стоимости, если собрать 96 пассажиров, стоимость рейса Москва - Сочи выйдет 14k+ руб. спасибо, но нет. На эту же дату обычный билет без заморочек - 2500 руб.
Старые добрые чартерные рейсы теперь зазвучали по новому.
Туроператоры мрут как мухи, тогда как их легко заменить какой либо группой вк или вотсапе.
А пилоты будут байки травить и жаловаться на Путина?
Они будут говорить, что у них своя авиакомпания, а пилотами они работают для души
На двоих в Сочи туда-обратно дороговато получается в калькуляторе
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