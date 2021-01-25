Транспорт
Таня Боброва

S7 запустила сервис бронирования пассажирских самолётов для частных поездок Статьи редакции

И прорекламировала его в «Яндекс.Драйве».

13 13 комментариев
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Авиакомпания S7 Airlines запустила сервис бронирования пассажирских самолётов под частные мероприятия S7 Select. Информация о нём появилась в приложении «Яндекс.Драйва».

В «Драйве» уточнили vc.ru, что решили поддержать «первый в России сервис флайтшеринга», партнёрство продлится две недели. Иконка самолёта на карте появилась во всех городах присутствия каршеринга, но сам сервис S7 Select пока работает с вылетом и прилётом только в Москву.

В S7 подтвердили vc.ru, что сервис запустился 25 января, а забронировать самолёт может любой желающий. Пока пользователи могут выбрать перелёт по России в одну сторону или туда-обратно с вылетом из Москвы или в Москву, позже география сервиса будет расширяться.

Салон Airbus A319 Extra Edition S7 Airlines

Как забронировать самолёт

Чтобы забронировать самолёт, нужно выбрать направление, даты, класс обслуживания и дополнительные услуги. После расчёта стоимости в онлайн-калькуляторе на сайте сервиса, с заказчиком свяжется менеджер S7. Затем нужно указать данные пассажиров и оплатить услуги.

Например, перелёт из Москвы в Сочи в одну сторону в экономклассе для 50 пассажиров обойдётся в 1 365 210 рублей или 27 304 рубля на человека.

С собой можно взять животных согласно действующим правилам перелётов: не больше двух питомцев на рейсе, только кошки, собаки и комнатные птицы.

Пользователи должны оформить заявку не позднее, чем за пять рабочих дней до вылета. За сутки до перелёта пассажиры получат маршрутные квитанции. В аэропорту пройдёт обычная посадка на рейс: регистрация, сдача багажа, контроль безопасности.

Сейчас в парке доступны для бронирования обновленные лайнеры Airbus A319 Extra Edition (24 места бизнес-классе и 72 в экономклассе). Обслуживание в полёте такое же как и на обычных рейсах авиакомпании, но клиенты могут обсудить дополнительные пожелания.

  • Авиакомпании начали предлагать новые услуги для пассажиров в условиях снижения трафика из-за пандемии. Например, в начале декабря «Победа» запустила рейс из Внуково во Внуково, его пассажиры будут полтора часа кружить над Москвой.

#новость #s7

13 13 комментариев
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13 комментариев
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Даниил Пискурёв

29

Где промокод на бесплатную первую поездку?

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Ян Орлов

13

Шеринг тут притянули как могли.. по сути, коллективная аренда чартера)) но маркетинг наше все, за упаковку - пять)
PS: в калькуляторе стоимости, если собрать 96 пассажиров, стоимость рейса Москва - Сочи выйдет 14k+ руб. спасибо, но нет. На эту же дату обычный билет без заморочек - 2500 руб.

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Артемий Марусев

13

Старые добрые чартерные рейсы теперь зазвучали по новому. 

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Денис Демидов

Артемий
–1

Туроператоры мрут как мухи, тогда как их легко заменить какой либо группой вк или вотсапе.

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Oksana Demchenko

2

Как скоро появятся таксисты, подрабатывающийе на самолётах?

Ответить

Mobilis in mobile

0

S7, деньги за отменённые рейсы верните.

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Станислав Голубев

0

А порулить дадут?

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Антон Адамов

0

А пилоты будут байки травить и жаловаться на Путина?

Ответить

Артем Баранов

Антон
0

Они будут говорить, что у них своя авиакомпания, а пилотами они работают для души

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Нелли

0

Нооооо обычный билет Москва-Сочи стоит 2500....вопрос «а нахера эта акция?»

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Evgeny Kozlov

0

На двоих в Сочи туда-обратно дороговато получается в калькуляторе

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Артем Баранов

Evgeny
0

Просто ты не родственник путена

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Вася Пражкин

0

Ценник не народный, я так понимаю, он учитывает и обратный пустой перелет?

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