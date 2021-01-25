И прорекламировала его в «Яндекс.Драйве».

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Авиакомпания S7 Airlines запустила сервис бронирования пассажирских самолётов под частные мероприятия S7 Select. Информация о нём появилась в приложении «Яндекс.Драйва».

В «Драйве» уточнили vc.ru, что решили поддержать «первый в России сервис флайтшеринга», партнёрство продлится две недели. Иконка самолёта на карте появилась во всех городах присутствия каршеринга, но сам сервис S7 Select пока работает с вылетом и прилётом только в Москву.

В S7 подтвердили vc.ru, что сервис запустился 25 января, а забронировать самолёт может любой желающий. Пока пользователи могут выбрать перелёт по России в одну сторону или туда-обратно с вылетом из Москвы или в Москву, позже география сервиса будет расширяться.

Салон Airbus A319 Extra Edition S7 Airlines

Как забронировать самолёт

Чтобы забронировать самолёт, нужно выбрать направление, даты, класс обслуживания и дополнительные услуги. После расчёта стоимости в онлайн-калькуляторе на сайте сервиса, с заказчиком свяжется менеджер S7. Затем нужно указать данные пассажиров и оплатить услуги.

Например, перелёт из Москвы в Сочи в одну сторону в экономклассе для 50 пассажиров обойдётся в 1 365 210 рублей или 27 304 рубля на человека.

С собой можно взять животных согласно действующим правилам перелётов: не больше двух питомцев на рейсе, только кошки, собаки и комнатные птицы.

Пользователи должны оформить заявку не позднее, чем за пять рабочих дней до вылета. За сутки до перелёта пассажиры получат маршрутные квитанции. В аэропорту пройдёт обычная посадка на рейс: регистрация, сдача багажа, контроль безопасности.

Сейчас в парке доступны для бронирования обновленные лайнеры Airbus A319 Extra Edition (24 места бизнес-классе и 72 в экономклассе). Обслуживание в полёте такое же как и на обычных рейсах авиакомпании, но клиенты могут обсудить дополнительные пожелания.