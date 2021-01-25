Транспорт
Таня Боброва

Shell купит европейскую сеть зарядок для электромобилей Ubitricity Статьи редакции

Продажи электромобилей в мире растут, и машинам нужна инфраструктура.

  • Нефтегазовая компания подписала соглашение о покупке 100% Ubitricity, сделку планируют закрыть в конце 2021 года после получения разрешений регуляторов. Сумма сделки не раскрывается.
  • В итоге стартап станет «дочкой» Shell. Свою долю продаст Siemens, которая купила миноритарный пакет в Ubitricity в 2017 году, но продолжит партнёрство.
  • Основанная в Берлине Ubitricity встраивает зарядки в том числе в существующую уличную инфраструктуру, например фонарные столбы. По собственным данным, у компании сейчас более 2700 точек зарядки в Великобритании (это около 13% рынка) и свыше 1500 частных станций в странах Европы.
  • Продажи электромобилей растут вместе с количеством новых моделей, и повышение доступности станций должно помочь решить одну из проблем водителей, отмечает Sky News. Кроме того, власти Велкобритании запретили продажу новых машин с бензиновыми или дизельными двигателями с 2030 года.
  • Shell объявила о сделке на фоне роста конкуренции с BP, пишет издание. В 2018 году нефтяная компания объявила о покупке британской сети зарядных станций для электромобилей Chargemaster за 130 млн фунтов стерлингов (около $177,6 млн). У стартапа тогда было 6500 точек в стране.

#новость #электромобили

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Anton Chigaev

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Будет чем заряжать Зетту :-)

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Nikolay Pomeschenko

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Хорошо, что так и не купил акции Royal Dutch Shell, не хочу китайские риски в портфель

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Stas dyakonov

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Ну вот и всё, эпоха электромобилей начинает расцветать и это прекрасно.

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