Эстонский такси-сервис Bolt объявил о поиске партнёров для запуска в Москве и регионах Статьи редакции
Пока сервис работает только в Санкт-Петербурге.
Агрегатор такси Bolt запускает в России франчайзинговую программу для выхода в регионы и расширения услуг, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя сервиса в России. Компания ищет одного партнера на страну, но может рассматривать и работу с несколькими поставщиками в разных городах.
В обмен на процент от выручки партнеры Bolt смогут использовать его бренд и развивать один или несколько сервисов: такси, доставку еды, аренду электросамокатов и электровелосипедов. Они же будут заниматься маркетингом, поддержкой клиентов, наймом водителей и курьеров, добавили в компании.
Представитель сервиса добавил, что компания планирует запустить сервис в том числе в Москве, но видит большой потенциал и в других регионах.
Bolt (до марта 2019 года Taxify) был создан в 2013 году как агрегатор такси, в июле 2019 года он вышел на рынок доставки еды, а в июле 2020 года запустил аренду электровелосипедов. В России такси-сервис пока работает только в Санкт-Петербурге.
По данным Crunchbase, за всё время компания привлекла $592,9 млн инвестиций. В мае 2020 года в ходе очередного раунда инвесторы оценили стартап в $1,9 млрд. Вместе с расширением на российском рынке компания запускается в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.
Объем российского рынка такси составляет 709 млрд рублей, лидер среди агрегаторов — «Яндекс.Такси», следует из данных Аналитического центра при правительстве, которые приводит «Коммерсантъ». В Москве «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» контролируют 91% заказов, заявили в дептрансе столицы.
По франшизе в России работают такси-сервисы «Максим» и «Везет». По данным самой компаний, у «Максим» более 300 партнеров, в России компания продает франчайзи «эксклюзивные права на город», а также развивает франшизу в 16 странах.
Эстония вроде как Яндекс выгнала,может Болту болт покажут,а не запуск в Москве
Странно конечно. Я понимаю, что все преграды лишь в наших головах. Но как они не бояться идти в бизнес монополиста? Где они видят выгоду?
При достойном сервисе и условиях на пару процентов лучше, чем у монополиста, рыночек перераспределится
В Москве надо передавать данные о поездках,а Эстония в ЕС,если Болт согласится передавать,то один звоночек в Еврокомиссию и Болту загонят болт))
Но как они не бояться идти в бизнес монополиста? Где они видят выгоду?
Инвесторы заставляют. Льют деньги - надо тратить))
Эстонское такси Bolt - теперь и в России. Тот случай, когда даже не знаешь - это уже готовая шутка или только заготовка.
На просторах интернета попалось: "У России три пути. Такси, закладки и IT"
Я бы сказала, что в Петербурге он просто присутствует, но не работает. С лета точно ни разу не видела ни одной доступной машины. В разных районах города, в разное время суток
Надеюсь, они подскажут Болту, что с названием что-то не то)
- Алло, где машинка?
- Водитель положил болт.
Это же опять делить одних и тех же водителей, с одними и теме же клиентами, на одних и тех же технологиях.
Просто разные названия нудны для миграции таксистов и сброса негативной репутации
Блоги компаний
Показать еще