Пока сервис работает только в Санкт-Петербурге.

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Агрегатор такси Bolt запускает в России франчайзинговую программу для выхода в регионы и расширения услуг, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя сервиса в России. Компания ищет одного партнера на страну, но может рассматривать и работу с несколькими поставщиками в разных городах.

В обмен на процент от выручки партнеры Bolt смогут использовать его бренд и развивать один или несколько сервисов: такси, доставку еды, аренду электросамокатов и электровелосипедов. Они же будут заниматься маркетингом, поддержкой клиентов, наймом водителей и курьеров, добавили в компании.

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Представитель сервиса добавил, что компания планирует запустить сервис в том числе в Москве, но видит большой потенциал и в других регионах.

Bolt (до марта 2019 года Taxify) был создан в 2013 году как агрегатор такси, в июле 2019 года он вышел на рынок доставки еды, а в июле 2020 года запустил аренду электровелосипедов. В России такси-сервис пока работает только в Санкт-Петербурге.

По данным Crunchbase, за всё время компания привлекла $592,9 млн инвестиций. В мае 2020 года в ходе очередного раунда инвесторы оценили стартап в $1,9 млрд. Вместе с расширением на российском рынке компания запускается в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.

Объем российского рынка такси составляет 709 млрд рублей, лидер среди агрегаторов — «Яндекс.Такси», следует из данных Аналитического центра при правительстве, которые приводит «Коммерсантъ». В Москве «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» контролируют 91% заказов, заявили в дептрансе столицы.