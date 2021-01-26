Транспорт
Рая Хачатрян

Эстонский такси-сервис Bolt объявил о поиске партнёров для запуска в Москве и регионах Статьи редакции

Пока сервис работает только в Санкт-Петербурге.

15 15 комментариев
1088 просмотров

Агрегатор такси Bolt запускает в России франчайзинговую программу для выхода в регионы и расширения услуг, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя сервиса в России. Компания ищет одного партнера на страну, но может рассматривать и работу с несколькими поставщиками в разных городах.

В обмен на процент от выручки партнеры Bolt смогут использовать его бренд и развивать один или несколько сервисов: такси, доставку еды, аренду электросамокатов и электровелосипедов. Они же будут заниматься маркетингом, поддержкой клиентов, наймом водителей и курьеров, добавили в компании.

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Представитель сервиса добавил, что компания планирует запустить сервис в том числе в Москве, но видит большой потенциал и в других регионах.

Bolt (до марта 2019 года Taxify) был создан в 2013 году как агрегатор такси, в июле 2019 года он вышел на рынок доставки еды, а в июле 2020 года запустил аренду электровелосипедов. В России такси-сервис пока работает только в Санкт-Петербурге.

По данным Crunchbase, за всё время компания привлекла $592,9 млн инвестиций. В мае 2020 года в ходе очередного раунда инвесторы оценили стартап в $1,9 млрд. Вместе с расширением на российском рынке компания запускается в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.

Объем российского рынка такси составляет 709 млрд рублей, лидер среди агрегаторов — «Яндекс.Такси», следует из данных Аналитического центра при правительстве, которые приводит «Коммерсантъ». В Москве «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» контролируют 91% заказов, заявили в дептрансе столицы.

По франшизе в России работают такси-сервисы «Максим» и «Везет». По данным самой компаний, у «Максим» более 300 партнеров, в России компания продает франчайзи «эксклюзивные права на город», а также развивает франшизу в 16 странах.

#новость #bolt #такси

15 15 комментариев
5
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15 комментариев
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Александр Кучеряев

8

Новая война скидок, водители не обрадуются.

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роман долгополов

6

Эстония вроде как Яндекс выгнала,может Болту болт покажут,а не запуск в Москве

Ответить

Minimal Culture

4

Странно конечно. Я понимаю, что все преграды лишь в наших головах. Но как они не бояться идти в бизнес монополиста? Где они видят выгоду?

Ответить

Александр Кучеряев

Minimal
5

При достойном сервисе и условиях на пару процентов лучше, чем у монополиста, рыночек перераспределится

Ответить

роман долгополов

Александр
3

В Москве надо передавать данные о поездках,а Эстония в ЕС,если Болт согласится передавать,то один звоночек в Еврокомиссию и Болту загонят болт))

Ответить

Андрей Захаров

Minimal
1

Но как они не бояться идти в бизнес монополиста? Где они видят выгоду?

Инвесторы заставляют. Льют деньги - надо тратить))

Ответить

Борис Смирнов

4

Эстонское такси Bolt - теперь и в России. Тот случай, когда даже не знаешь - это уже готовая шутка или только заготовка.

Ответить

El Negro

Борис
0

Теперь все смогут покататься на эстонских болтах.

Ответить

Вячеслав Быков

3

На просторах интернета попалось: "У России три пути. Такси, закладки и IT"

Ответить

Ирина Баронина

2

Я бы сказала, что в Петербурге он просто присутствует, но не работает. С лета точно ни разу не видела ни одной доступной машины. В разных районах города, в разное время суток

Ответить

Вадим Бакин

0

Надеюсь, они подскажут Болту, что с названием что-то не то)

Ответить

Alexander Vashurin

Вадим
2

- Алло, где машинка?
- Водитель положил болт.

Ответить

Александр Кучеряев

Alexander
1

-Водитель установил Bolt

Ответить

Максим Енбулаев

0

Хакеры взломали систему такси и положили болт

Ответить

Andrey Yukin

0

Это же опять делить одних и тех же водителей, с одними и теме же клиентами, на одних и тех же технологиях.
Просто разные названия нудны для миграции таксистов и сброса негативной репутации

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