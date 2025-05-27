Собянин подписал закон о штрафе для водителей такси, которые не прошли обязательную аттестацию на знание Москвы и правил работы

Он составит 5000 рублей.При аттестации проверяют, знает ли водитель, где располагаются объекты транспортной инфраструктуры и культурного наследия, медорганизаций и образования, спорта и госорганов, а также как к ним подъехать.Он также должен знать, как перевозить багаж и пассажиров и что делать в чрезвычайной ситуации, следует из документа, который подписал мэр Москвы Сергей Собянин.Источник фото: «Москвич Mag»Мосгордума приняла местный закон о такси летом 2023 года. Он среди прочего включает требование об обязательной аттестации водителей. С 1 марта 2025 года её сделали обязательной в Москве и Московской области.Тест можно сдать очно или в онлайне. Для успешной сдачи нужно правильно ответить на восемь вопросов из десяти. Если с первого раза не получилось, можно попробовать ещё раз через сутки. Но в третий раз пройти аттестацию можно будет только очно.По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, водители успешно сдают тестирование с первого раза более чем в 80% случаев. Результаты действуют два года.#новости #москва