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Полина Лааксо
Транспорт

Собянин подписал закон о штрафе для водителей такси, которые не прошли обязательную аттестацию на знание Москвы и правил работы

Он составит 5000 рублей.

  • При аттестации проверяют, знает ли водитель, где располагаются объекты транспортной инфраструктуры и культурного наследия, медорганизаций и образования, спорта и госорганов, а также как к ним подъехать.
  • Он также должен знать, как перевозить багаж и пассажиров и что делать в чрезвычайной ситуации, следует из документа, который подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Источник фото: «Москвич Mag»
Источник фото: «Москвич Mag»
  • Мосгордума приняла местный закон о такси летом 2023 года. Он среди прочего включает требование об обязательной аттестации водителей. С 1 марта 2025 года её сделали обязательной в Москве и Московской области.
  • Тест можно сдать очно или в онлайне. Для успешной сдачи нужно правильно ответить на восемь вопросов из десяти. Если с первого раза не получилось, можно попробовать ещё раз через сутки. Но в третий раз пройти аттестацию можно будет только очно.
  • По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, водители успешно сдают тестирование с первого раза более чем в 80% случаев. Результаты действуют два года.

#новости #москва

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