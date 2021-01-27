Транспорт
Евгения Евсеева

Google разработала алгоритм построения маршрута через зарядные станции для электромобилей Статьи редакции

Если в пути нужно несколько раз остановиться для подзарядки, алгоритм отфильтрует зарядные станции и выстроит подходящий маршрут.

3 3 комментария
320 просмотров

Google представила алгоритм, который строит маршрут с учётом рекомендованных станций для подзарядки.

Если водителю нужно построить маршрут, который потребует несколько раз остановиться для подзарядки, алгоритм найдет на картах зарядные станции и отфильтрует их для поиска наиболее оптимального маршрута.

Водитель сможет посмотреть в картах, сколько времени займёт зарядка и ориентировочное время пути.

Если поездка длится недолго, водитель может сам выбрать подходящую станцию — карты покажут скорость зарядки на станции, доступные способы оплаты и есть ли поблизости магазины.

По мнению компании, популярность электромобилей растет, но планирование поездки с учётом подзарядки в пути «может показаться решением головоломки». Водителю нужно не только найти ближайшие зарядные станции, но и понять, как долго длится подзарядка и подходит ли разъём автомобилю.

Функция появится в автомобилях Polestar 2 и Volvo XC40 Recharge, в которые встроены «Google Карты», но компания планирует добавить её и в другие автомобили.

#новость #google

3 3 комментария
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Alex Hanstens

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Дилер Теслы ещё в конце октября говорил, что скоро выйдет апдейт карт и он прилетит сразу.
Странно, что это делали так долго, учитывая малое количество станций.

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Обыкновенный фонарь

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Россия: «смените машину на бензиновую если хотите покинуть город».

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Beltelecom

0

На couriercloud похожее сделано

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