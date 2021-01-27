Google разработала алгоритм построения маршрута через зарядные станции для электромобилей Статьи редакции
Если в пути нужно несколько раз остановиться для подзарядки, алгоритм отфильтрует зарядные станции и выстроит подходящий маршрут.
Google представила алгоритм, который строит маршрут с учётом рекомендованных станций для подзарядки.
Если водителю нужно построить маршрут, который потребует несколько раз остановиться для подзарядки, алгоритм найдет на картах зарядные станции и отфильтрует их для поиска наиболее оптимального маршрута.
Водитель сможет посмотреть в картах, сколько времени займёт зарядка и ориентировочное время пути.
Если поездка длится недолго, водитель может сам выбрать подходящую станцию — карты покажут скорость зарядки на станции, доступные способы оплаты и есть ли поблизости магазины.
По мнению компании, популярность электромобилей растет, но планирование поездки с учётом подзарядки в пути «может показаться решением головоломки». Водителю нужно не только найти ближайшие зарядные станции, но и понять, как долго длится подзарядка и подходит ли разъём автомобилю.
Функция появится в автомобилях Polestar 2 и Volvo XC40 Recharge, в которые встроены «Google Карты», но компания планирует добавить её и в другие автомобили.
Дилер Теслы ещё в конце октября говорил, что скоро выйдет апдейт карт и он прилетит сразу.
Странно, что это делали так долго, учитывая малое количество станций.
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