Tesla отчиталась о первой годовой прибыли в истории компании Статьи редакции
Продажи автомобилей принесли компании $9,31 млрд выручки.
- Tesla отчиталась о финансовых результатах четвертого квартала 2020 года: прибыль выросла до $270 млн при выручке в $10,7 млрд. Компания завершила 2020 год с прибылью в $721 млн и с выручкой в $31,5 млрд.
- Прибыль на акцию составила 80 центов, хотя аналитики Refinitiv ожидали $1,03, пишет CNBC.
- В четвертом квартале выручка от продажи автомобилей достигла $9,31 млрд, от производства и хранения энергии — $752 млн, а от услуг — до $678 млн.
- Выручка от автомобилей выросла на фоне выпуск нового кроссовера-внедорожника Model Y, а также из-за роста продаж в Китае, отмечает CNBC.
- Компания не озвучила конкретное ожидаемое количество поставок в 2021 году, но заявила, что теперь у нее есть возможность производить до 1,05 млн автомобилей в год.
- Глава компании Илон Маск сказал инвесторам, что ожидает потенциального роста производства на 50% в 2021 году, что приведет к выпуску около 750 тысяч автомобилей, пишет The Verge.
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Евгений
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0
7 комментариев
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3
А вы говорите пузырь, батут
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2
Пузырь в стоимости акций, а не в самой Тесле
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Талантливый кот
0
Я считаю, МОКу пора уже новую дисциплину вводить: «Спортивное переобувание» 🤭
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1
Еще одно расстройство для ура-патриотов
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