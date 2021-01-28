Транспорт
Рая Хачатрян

Tesla отчиталась о первой годовой прибыли в истории компании Статьи редакции

Продажи автомобилей принесли компании $9,31 млрд выручки.

  • Tesla отчиталась о финансовых результатах четвертого квартала 2020 года: прибыль выросла до $270 млн при выручке в $10,7 млрд. Компания завершила 2020 год с прибылью в $721 млн и с выручкой в $31,5 млрд.
  • Прибыль на акцию составила 80 центов, хотя аналитики Refinitiv ожидали $1,03, пишет CNBC.
  • В четвертом квартале выручка от продажи автомобилей достигла $9,31 млрд, от производства и хранения энергии — $752 млн, а от услуг — до $678 млн.
  • Выручка от автомобилей выросла на фоне выпуск нового кроссовера-внедорожника Model Y, а также из-за роста продаж в Китае, отмечает CNBC.
  • Компания не озвучила конкретное ожидаемое количество поставок в 2021 году, но заявила, что теперь у нее есть возможность производить до 1,05 млн автомобилей в год.
  • Глава компании Илон Маск сказал инвесторам, что ожидает потенциального роста производства на 50% в 2021 году, что приведет к выпуску около 750 тысяч автомобилей, пишет The Verge.

#новость #tesla

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Холден Колфилд

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А вы говорите пузырь, батут

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Mikhail Valentsev

Холден
2

Пузырь в стоимости акций, а не в самой Тесле

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Талантливый кот

Mikhail
0

Я считаю, МОКу пора уже новую дисциплину вводить: «Спортивное переобувание» 🤭

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Академия ШАХМАТНАЯ СКАЗКА

1

Еще одно расстройство для ура-патриотов

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Василий Креслов

Академия
1

Прямо заговор какой-то . Одно расстройство за другим ))))

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Гуля Ажахметова

0

Пришло другое время

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Холден Колфилд

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Желудок следующий

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