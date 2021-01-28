Стеклянная крыша и руль-«бабочка»: Tesla показала первый с 2012 года редизайн электрокара Model S Статьи редакции
Он поступит в продажу в марте 2021 года и будет стоить от $79 990.
27 января Tesla представила редизайн электрокара Model S, продажи которого начнутся в марте 2021 года. Компания впервые обновит модель с момента выпуска в 2012 году.
Новую Model S слегка поменяли снаружи и добавили большую стеклянную крышу. Изменений внутри больше: добавились U-образный руль в форме бабочки и экран для пассажиров на заднем сиденье, пишет The Verge. В отличие от Model 3 и Model Y, у новой Model S не убрали экран за рулём.
У переднего экрана теперь 17-дюймовый широкоформатный дисплей вместо вертикального. Разрешение экрана увеличилось с 1900x200 до 2200x1300.
Новая модель c запасом хода 412 миль (663 км) будет стоить от $79 990 (около 6 млн рублей). Tesla также представила Plaid-версию с трехмоторной трансмиссией, которая способна проехать до 390 миль (627 км) и позволяет разгоняться до 60 миль в час (100 км/ч) за менее чем две секунды. Она будет стоить от $119 990 (от 9 млн рублей).
Выглядит круто
Только рулить не удобно. Самое универсальное положение рук - одна сверху вторая сбоку на руле, а тут только сбоку. Я конечно понимаю что они косят под самолеты (автопилот и все такое) но эргономика машины и самолета разная.
Самое универсальное положение рук - одна сверху вторая сбоку на руле
Единственное верное положение рук на современном руле - это на 9 и 3 часов.
так рулят только ученики автошколы
Так рулят все, кто умеет ездить более-менее правильно.
Вам автопроизводители даже скользкие деревяшки сверху вставляют иногда, чтобы не хватались там руками...
ну походу таких крайне мало. А значит это "неправильно"
Это значит нужно записаться в автошколу таки и узнать, как правильно держать руль, как его выставлять и почему правильно именно так.
К счастью, сейчас есть автошколы не только плохого совкового образца и во многих эти вещи реально объясняют, особенно если попросить.
В идеале, отзывы почитать о школе. На тему объясняют что-то или ограничиваются "я инструктор, я лучше знаю".
А учат не в автошколе? Ну да, знакомый дядя Петя из гаражей и не такому научит...
Это водители с опытом пару лет или больше, но в режиме "дом-работа". Кто ездит много и следит за качеством своего вождения, так ездить не будут.
Водители с реально серьезным опытом вождения, руль держат правильно. Это, конечно, не касается ситуации, когда они плетутся в пробке или типа того.
Это не вопрос предпочтений даже, если нормально рулить, а не перехватиками, то держать руль иначе будет банально менее удобно и руки сами в итоге найдут нужное место. Но все несколько проще, если изначально учитывать миллионы часов чужого опыта и учится правильно.
ну началось про "реально серьезный опыт", короче, если я вижу водителя, который держит иначе, значит у него нереально серьезный. Или серьезно нереальный.. Очень удобная позиция
ну вот типа того, до скорости 100км/ч мне вообще фиолетово как держать руль. Потом да, уже надо тачку держать, концетрировать внимание и тд.
Да, если видите водителя, что при езде держит руки не на 3-9, то перед вами дилетант-самоучка с весьма посредственным качеством вождения.
Повторю - кроме ситуации, когда машина скорее ползет, чем едет и рулить ей особо не нужно.
Вы - как раз из неумех, судя по последнему абзацу. Хорошо, что я не встречу вас на дороге!
Нет, я 3 раза сдавал, но без взятки. Мне все говорили, что без взятки в СПБ я никогда не сдам. ПО факту, если сдаешь через гос. услуги город - никто не валит, я второй раз сам затупил и заглох (хотя вина сраной 10-ки без гидроча в этом тоже есть). Ну и ниче, перезаписался через месяц и на форде сдал
Когда я сдавал (середина 00-х), то у нас уже взяток не брали (северные надбавки, все дела) и до сих пор не берут - хочешь за взятку, то езжай в Ярославль или СПб, а местные не берут, хоть ты тресни, как мой друг владелец достаточно крупной автошколы говорит. Да и раньше нет смысла было взятку давать. Сегодня не сдал - добро пожаловать завтра, какой то записи и очередей таких не было. Ну край каждую неделю можно было. Но и учились не так много, сейчас одни учебки кругом тошнят и тупят.
Контрольны
Если ГИБДД лишат возможности брать взятки - то большинство будет после школы с первого/второго раза сдавать
Да, мое оценочное суждение. Возможно, через 2-3-5 лет у вас будет такое-же мнение о себе сегодняшнем. Фактически, это и значит прогресс.
Тут конечно есть множество нюансов:
1. Сильный боковой ветер на трассе, сносит так что только успевай подруливать.
2. Неисправности рулевых наконечников или рулевых тяг, ведет влево или вправо.
3. Это уже скорее для большегрузов, но при взрыве колеса, единственный шанс на благополучный исход это крепко держать руль и пытаться справиться с управлением.
девочки, не ссорьтесь.
Вот что советуют инструкторы:
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D1%83%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5
Такой себе момент задача автошколы обучить первоначальным навыкам. Нигде в пдд не говорится что обе руки постоянно должны быть на руле. Водитель для того и водитель что бы понимать когда надо две руки и когда можно одной. Иначе подлокотники находились бы на уровне руля))
Потому что если человек стоит со скоростью 0 км/ч на поворот направо, повернув корпус машины направо, и так понятно, что он поворачивает направо. При выезде на загруженную главную дорогу гораздо лучше перед маневром на всякий случай включить левый поворотник, чтобы лишний раз обратить на себя внимание тех, кто реально может в тебя въехать, а не тех, кто за тобой стоит.
Чувак, ты бы не морализаторствовал.
Факт в том, что так рулят единицы, в основном чайники или выпускники автошкол. Плохо это или хорошо, но это медицинский факт.
Ха-ха-ха-ха
Это премиальная отделка руля называется
Т.е. если ее нет, то автоконцерн разрешает ладошкой на 12 приложиться?
И что такое - все, кто более-менее правильно?
Огненный лолипоп
Человек может уметь рулить, но не всегда хорошо читать дорожную ситуацию. Это "более-менее правильно". На площадке много отрабатывал руление, но опыта езды по дорогам не очень много, например.
Про премиум и дерево в руле я комментировать не буду. Но главное, что деревяшка там возможна потому, что производитель не предполагает, что там будет находиться рука на постоянной основе.
Даже если руль не такой "премиальный" и в нем нет дерева, но есть обогрев, то зачастую греется не весь руль, а только зоны для рук. Догадаетесь, в каком месте эти зоны?
На 3 и 9 держать всё-таки удобнее, потому что под руками кнопки на руле и подрулевые переключатели.
на треке я тоже буду держать "как правильно". ток люди на трек выезжают крайне редко
На каком нафик треке? Там бездорожье это ралли
Приходилось на скорости проводить подобные маневры?) Не ну правда, вот аквапланирование словить - как два пальца, а совершить поворот на 90 градусов на скорости выше 30-40, ну на некоторых машинах можно, но явно не комфортно) Тем более руководствуясь 10.1 - такого как бы и не должно быть.
Да ну не, это какие-то новички: шлемы нацепили, да ещё и пристёгиваются :) Настоящие профессионалы в аварии не попадают.
Я полагаю, держа руку на 12 вы думаете, что так перед девочками круче выглядите?
конечно, когда едешь в матизе, самое главное понтово держать руль. и все девчки твои :)
В матизе нет подушки безопасности в руле?
Уроки держания руля от тех, кто не умеет пользоваться поворотниками?))
Мне кажется, эту тему с опусканием рук ниже в связи с подушками мало кто воспринял - и двухручный захват руля большинство делает на 10 и 2. Но это на скорости. А когда в пробке толкается, кофе пьет или тыкает в телефон одной рукой, то захват как правило оставшейся рукой на 6 или 12 часов. Наверное, тут дело в том, что подобные ситуации Тесла на автопилоте будет отрабатывать
Кстати, да, подушка, когда рука на 12 часов, с удовольствием травмирует запястье.
и двухручный захват руля большинство делает на 10 и 2
По моему давно у всех производителей на 9 и 3 есть специальные ямочки, а на 10 и 2 - специальное утолщение, которое не дает сорваться рукам с 9 и 3.
В теории вы правы, конечно. Но от чего-то напоминаете мне одного моего бывшего работодателя, который выдавал служебные авто с инструкцией, что каждое утро нужно проверить уровень масла и давление в шинах. В теории вроде тоже звучало правильно :)
А это, скорее всего, чтобы в случае аварии работодатель не остался крайним для страховой компании. Вам выдан автомобиль и на вас возложена ответственность за контроль над его техническим состоянием.
А при чем здесь ваш знакомый, который к разработке автомобиля не имеет никакого отношения? Есть ТС, где нужно делать полный чек ап автомобиля перед использованием. И это написано в книге эксплуатации.
это же от производителя автомобиля зависит и возраста авто - есть случаи где масло каждый день нужно проверять и доливать
Правая рука на ручке КПП, а в левой пиво.
Вам там как, в 21 веке с механикой, нормально?
Конечно, в механике душа, а автомат это для девочек :))
Нет 10 и 2 !
Так учили держать руки еще на досторических карбюраторных волгах и вазах.
Для вас специально на всех современных рулях есть выемки на 9 - 3 и утолщение на 10 - 2, чтобы руки не соскальзывали с 9 - 3
Ну, вроде, не 9 и 3, а, скорее, 10 и 14. Рули большинства авто к этому располагают. И подрулевые переключатели тоже.
Всё-таки 9 и 3, ладони должны лежать на уровне горизонтальных спиц, подушечки больших пальцев лежат сверху на спицах. Тогда большими пальцами удобно нажимать кнопки на руле, а указательными — переключать рычаги поворотников, стеклоочистителей и, при наличии и необходимости, нажимать на подрулевые лепестки. Хват 10 и 2 подразумевает, что руки лежат выше спиц, их касаются мизинцы. Тогда для любых действий с переключателями и кнопками придётся перехватываться.
Это ошибочное заявление. Например, при развороте можно потерять управление, если оставить руки в таком "единственно" верном положении.
Огненный лолипоп
> Самое универсальное положение рук - одна сверху вторая сбоку на руле, а тут только сбоку
Шахид-такси?
Если одна рука сверху - то вторую нужно в окно высунуть, с золотыми часами.
Чуваку на фотке на свитер нормальный не хватило, из-за того, что на Ролекс копил?))
Это свитер из шерсти с жопы единорога, ниче ты не понимаешь в лакшери.
Тесла и золотые часы? Вы марку не спутали?
Думаете, Греф на Тесле как на основной машине ездит? Полагаю, он из тех, кто выберет что-то типа свравтобиографии за 10 лямов. Или стнадартный набор - бентли и два гелика охраны.
В статье забыли о важном преимуществе Plaid-версии – вспомогательная ручка на руль
С такого ракурса чётко видно, с кого форму руля и компоновку рисовали.
U руль плюс сенсорные кнопки? Отличное решение! (сарказм)
Там судя по всему вообще нет механической связи между рулем и колесами, иначе тяжело крутился бы, короче крайне спорное решение.
Контрольный кофе
Лет 70 назад люди придумали ставить усилители рулевого управления :)
А что если батарейки сядут, а механической связи нет, машина станет не управляемой... Да не, бред какой-то))
Попробуйте на любой современной машине при выключенном двигателе покрутить руль, уже давно так.
Если блокировки нет - он с большим усилием - но повернется. На ходу, если мотор заглохнет - он тоже повернется. Усилитель не отменяет прямой механической связи, fly-by-wire в машинах пока нельзя использовать.
fly-by-wire в машинах пока нельзя использовать.
Почему? У Infiniti Q50 нет механической связи руля с колесами.
У меня глохла машина с гидроусилителем на перекрестке при повороте, очень повезло, что рядом никого не было, потому что машина была практически неуправляема. А если сил у человека не так много, то можно сказать, что машина полностью неуправляем, тупо не прожать масло будет.
Там нет проблемы "прожать" масло, гидро/электро усилители работают не так. Просто рули стали меньше и короче, а машины тяжелее.
ИМХО очень странное решение вынести на руль кнопки управления поворотниками, светом, стеклоочистителями и сигнал.
А про крутилки на рулях новых шкод — много негатива. Тем не менее, подобная компоновка передней панели у шкоды получилась как-то более стильной
У меня как раз такой руль в авто, рулится просто отлично - крутилки стали гораздо удобнее, громкость и всё остальное удобно меняется
Честно, сам не пробовал вживую, только щупал в салоне. Просто видел на всяких драйвах критику этого руля, что они постоянно эти крутилки задевают, и трёхспицевый руль круче.
Ну там ещё надо постараться что-то задеть - левая отвечает за громкость, а правая за данные на приборке, просто перебирает их. Обычно в дороге держусь за нижнюю часть руля и всё
Может быть при рулении ладонью пальцами цепляют?
Смотрю в Тесле "мастера" эргономики. То, что в целом отточено годами или даже десятилетиями меняют на спорные решения. Сенсорные кнопочки на руле (как и сам убогий руль) для показа поворотников — очередная экономия на материалах, пользователе и юзабилити. Хотя истеричные фанаты наверняка заявят, что это инновация. Даже банальную регулировку ремня по высоте не добавили, зато игрушки на всех экранах.
Когда анонсировали кнопочный телефон, ты тоже писал, что дисковый номеронабиратель отточен годами или даже десятилетиями? В айфоне вообще заменили кнопки сенсорными – есть что экспертно добавить?
Я пока еще не купил Теслу, чтобы поделиться впечатлениями об удобствах. Но я и не вижу поводов по фотографии утверждать что те или иные решения плохие. Надеюсь, инженеры Теслы не впадут в депрессию, когда узнают, что Игорь из России раскритиковал их решение.
Моя мысль в том, что довольно странно судить об эргономике по фотографии – это позволительно героям «Битвы экстрасенсов»
Можно судить по тому, что такие рули никто не использует. Но пытались. Т.е. использовать логику, отличная вещь, советую. И на основании логики и знаний обсуждать, хороший руль или не очень. Не претендуя на истину, раз уже нет обзоров. Это называется обсуждение. Добро пожаловать в интернет
Никто не использует. Но пытались
Хоть бы ссылки приложил, что подобные начинания были, но признавались провалом. В тех же болидах как раз такие рули и используются. Мы же не можем знать о передаточном числе руля и его зависимости от скорости.
Логика "раз никто не использует – значит это плохо" – это не логика. Ладно, моя мама просит чтобы я вышел из интернета, ей позвонить надо.
Я не утверждаю, что сенсорные кнопки – это удобно. В телефонах и планшетах их наличие обусловлено лишь экономией места в пользу экрана и возможностью быть динамическими (разные языки ввода или номеронабиратель). Это и очевидно, т.к. основная функция подобных устройств сместилась в сторону потребления контента, поэтому экран побеждает клавиатуру.
Пример удобных сенсорных кнопок – тех же AirPods, сложно промахнуться мимо уха, смотреть куда именно ты "нажимаешь" тоже не нужно.
Конечно есть. Если ты на телефоне промахнешься мимо кнопки то ничего страшного не произойдёт, а если в машине на скорости от 100 км/ч то можешь и зажмуриться, или зажмурить кого то еще.
По аналогичной причине например нельзя делать полностью бесшумные машины - аварийность вырастет в разы.
А откуда претензии к сенсорным кнопкам на руле?
В статье вообще не сказано, что кнопки сенсорные.
А если и сенсорные, мы же видим, что тактильно их можно найти не отвлекаясь от дороги. И тут совсем не важно – замкнулся механический контакт от нажатия или сработал ёмкостной датчик.
А меня больше вызывает вопрос поведение тачки на закрытых поворотах, серпантинах и даже на 90 градусных... Перекидывать руки на круглом удобно. А на этом... Это ж авиационное решение... Самолеты летают не так как тачки ездиют.
Видимо они сделали большое передаточное соотношение, что руль нужно не более чем на 90 градусов поворачивать, а автопилот сам подрулит.