Транспорт
Рая Хачатрян

Стеклянная крыша и руль-«бабочка»: Tesla показала первый с 2012 года редизайн электрокара Model S Статьи редакции

Он поступит в продажу в марте 2021 года и будет стоить от $79 990.

187 187 комментариев
8858 просмотров

27 января Tesla представила редизайн электрокара Model S, продажи которого начнутся в марте 2021 года. Компания впервые обновит модель с момента выпуска в 2012 году.

Tesla

Новую Model S слегка поменяли снаружи и добавили большую стеклянную крышу. Изменений внутри больше: добавились U-образный руль в форме бабочки и экран для пассажиров на заднем сиденье, пишет The Verge. В отличие от Model 3 и Model Y, у новой Model S не убрали экран за рулём.

Tesla
Tesla

У переднего экрана теперь 17-дюймовый широкоформатный дисплей вместо вертикального. Разрешение экрана увеличилось с 1900x200 до 2200x1300.

Tesla

Новая модель c запасом хода 412 миль (663 км) будет стоить от $79 990 (около 6 млн рублей). Tesla также представила Plaid-версию с трехмоторной трансмиссией, которая способна проехать до 390 миль (627 км) и позволяет разгоняться до 60 миль в час (100 км/ч) за менее чем две секунды. Она будет стоить от $119 990 (от 9 млн рублей).

#новость #tesla

187 187 комментариев
1
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187 комментариев
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Stanislav Proyaev

7

Выглядит круто

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Anton Reut

Stanislav
36

Только рулить не удобно. Самое универсальное положение рук - одна сверху вторая сбоку на руле, а тут только сбоку. Я конечно понимаю что они косят под самолеты (автопилот и все такое) но эргономика машины и самолета разная.

Ответить

Месье Никита

Anton
36

Самое универсальное положение рук - одна сверху вторая сбоку на руле

Единственное верное положение рук на современном руле - это на 9 и 3 часов. 

Ответить

Valeratal Val

Месье
–24

так рулят только ученики автошколы

Ответить

Огненный лолипоп

Valerat…
30

Так рулят все, кто умеет ездить более-менее правильно. 
Вам автопроизводители даже скользкие деревяшки сверху вставляют иногда, чтобы не хватались там руками...

Ответить

Valeratal Val

Огненный
–22

ну походу таких крайне мало. А значит это "неправильно"

Ответить

Огненный лолипоп

Valerat…
18

Это значит нужно записаться в автошколу таки и узнать, как правильно держать руль, как его выставлять и почему правильно именно так.

К счастью, сейчас есть автошколы не только плохого совкового образца и во многих эти вещи реально объясняют, особенно если попросить.
В идеале, отзывы почитать о школе. На тему объясняют что-то или ограничиваются "я инструктор, я лучше знаю".

Ответить

Valeratal

Огненный
0

я Вам пишу, как реально люди держат. А Вы рассказываете как учат в автошколе. Я ж и писал, так держат только ученики

Ответить

Огненный

Valerat…
7

А учат не в автошколе? Ну да, знакомый дядя Петя из гаражей и не такому научит...

Ответить

Valeratal

Огненный
4

учат в автошколе. Поэтому так ездят ученики. А водители на улицах, с опытом вождения, держат руль как угодно

Ответить

Огненный

Valerat…
15

Это водители с опытом пару лет или больше, но в режиме "дом-работа". Кто ездит много и следит за качеством своего вождения, так ездить не будут. 

Водители с реально серьезным опытом вождения, руль держат правильно. Это, конечно, не касается ситуации, когда они плетутся в пробке или типа того. 

Это не вопрос предпочтений даже, если нормально рулить, а не перехватиками, то держать руль иначе будет банально менее удобно и руки сами в итоге найдут нужное место. Но все несколько проще, если изначально учитывать миллионы часов чужого опыта и учится правильно.

Ответить

Valeratal

Огненный
–3

ну началось про "реально серьезный опыт", короче, если я вижу водителя, который держит иначе, значит у него нереально серьезный. Или серьезно нереальный.. Очень удобная позиция

ну вот типа того, до скорости 100км/ч мне вообще фиолетово как держать руль. Потом да, уже надо тачку держать, концетрировать внимание и тд.

Ответить

Огненный

Valerat…
1

Да, если видите водителя, что при езде держит руки не на 3-9, то перед вами дилетант-самоучка с весьма посредственным качеством вождения. 
Повторю - кроме ситуации, когда машина скорее ползет, чем едет и рулить ей особо не нужно.

Вы - как раз из неумех, судя по последнему абзацу. Хорошо, что я не встречу вас на дороге!

Ответить

Месье

Огненный
9

Вообще, если завтра заставить большинство заново сдавать на права без взятки, без ВУ останутся, наверное, 70-80% водителей. 

Ответить

Виталий

Месье
1

Если завтра заставят заново сдавать школьные экзамены, то 99% людей старше тридцати останутся без аттестата.

Ответить

Дмитрий

Месье
0

Думаешь только за взятку можно?

Ответить

Месье

Дмитрий
0

Нет, я 3 раза сдавал, но без взятки. Мне все говорили, что без взятки в СПБ я никогда не сдам. ПО факту, если сдаешь через гос. услуги город - никто не валит, я второй раз сам затупил и заглох (хотя вина сраной 10-ки без гидроча в этом тоже есть). Ну и ниче, перезаписался через месяц и на форде сдал 

Ответить

Дмитрий

Месье
0

Когда я сдавал (середина 00-х), то у нас уже взяток не брали (северные надбавки, все дела) и до сих пор не берут - хочешь за взятку, то езжай в Ярославль или СПб, а местные не берут, хоть ты тресни, как мой друг владелец достаточно крупной автошколы говорит. Да и раньше нет смысла было взятку давать. Сегодня не сдал - добро пожаловать завтра, какой то записи и очередей таких не было. Ну край каждую неделю можно было. Но и учились не так много, сейчас одни учебки кругом тошнят и тупят.

Ответить

Контрольны

Месье
0

Если ГИБДД лишат возможности брать взятки - то большинство будет после школы с первого/второго раза сдавать

Ответить

Valeratal

Огненный
3

это ваше оценочное суждение. Дилетант-самоучка..., неумеха.. 
смешно

Ответить

Огненный

Valerat…
0

Да, мое оценочное суждение. Возможно, через 2-3-5 лет у вас будет такое-же мнение о себе сегодняшнем. Фактически, это и значит прогресс.

Ответить

Valeratal

Огненный
4

возможно у вас будет такое же мнение о себе. Это  - прогресс

Ответить

Кирилл

Огненный
0

Чую как тут пованивает правильными душнилами из твиттера и других уголков интернета

Ответить

Ivan

Valerat…
0

Подметил, что в каждой ветке обсуждений подойдет универсальный ответ, "вам шашечки или ехать?")

Ответить

Valeratal

Ivan
3

я бы посмотрел на человека, который реально держит и не отпускает руль на 3 и 9 хотя бы 2 часа подряд

Ответить

Илья

Огненный
0

Тут конечно есть множество нюансов:
1. Сильный боковой ветер на трассе, сносит так что только успевай подруливать.
2. Неисправности рулевых наконечников или рулевых тяг, ведет влево или вправо.
3. Это уже скорее для большегрузов, но при взрыве колеса, единственный шанс на благополучный исход это крепко держать руль и пытаться справиться с управлением.

Ответить

Xieergai

Огненный
1

девочки, не ссорьтесь.
Вот что советуют инструкторы:
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D1%83%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5

Ответить

Blackrock

Xieergai
0

Такой себе момент задача автошколы обучить первоначальным навыкам. Нигде в пдд не говорится что обе руки постоянно должны быть на руле. Водитель для того и водитель что бы понимать когда надо две руки и когда можно одной. Иначе подлокотники находились бы на уровне руля))

Ответить

Artem

Valerat…
1

Водители на улицах так же не пристёгиваются и не включают поворотники.

Ответить

Valeratal

Artem
0

и мусор выбрасывают в окно. Беда

Ответить

Кирилл

Valerat…
2

Какие-то ребята из манямирка набежали, о правильном удержании руля)))

Ответить

Gabriel

Artem
0

Некоторые водители включают левый поворотники, поворачивая направо. В Москве часто такое вижу. 

Ответить

John

Gabriel
2

Потому что если человек стоит со скоростью 0 км/ч на поворот направо, повернув корпус машины направо, и так понятно, что он поворачивает направо. При выезде на загруженную главную дорогу гораздо лучше перед маневром на всякий случай включить левый поворотник, чтобы лишний раз обратить на себя внимание тех, кто реально может в тебя въехать, а не тех, кто за тобой стоит.

Ответить

Gabriel

John
0

Лишний раз обращать на себя внимание? Есть правила дорожного движения. Они для всех участников дорожного движения едины. Поворотники надо включать в сторону маневра. Никак не наоборот.

Ответить

Ivan

Gabriel
–1

Ну вот на месте красной машинки, которая хочет поехать по зеленой траектории, есть смысл включить левый поворотник. Хотя по ПДД - в этом месте надо правый.

Ответить

Artem

Ivan
1

В чём проблема при повороте направо включить правый поворотник, а сразу после — левый?

Ответить

Undisputed

Огненный
0

Чувак, ты бы не морализаторствовал.

Факт в том, что так рулят единицы, в основном чайники или выпускники автошкол. Плохо это или хорошо, но это медицинский факт.

Ответить

Светлана

Огненный
0

Вы знаете в наше время уже не важно, как ты держишь руль. Сейчас много кто под алкоголем и наркотиками ездит! Думаю что правила им сильно не помогут!

Ответить

Кирилл Стенцов

Огненный
3

Ха-ха-ха-ха
Это премиальная отделка руля называется
Т.е. если ее нет, то автоконцерн разрешает ладошкой на 12 приложиться?

И что такое - все, кто более-менее правильно?

Ответить

Огненный лолипоп

Кирилл
–1

Человек может уметь рулить, но не всегда хорошо читать дорожную ситуацию. Это "более-менее правильно". На площадке много отрабатывал руление, но опыта езды по дорогам не очень много, например. 

Про премиум и дерево в руле я комментировать не буду. Но главное, что деревяшка там возможна потому, что производитель не предполагает, что там будет находиться рука на постоянной основе.
Даже если руль не такой "премиальный" и в нем нет дерева, но есть обогрев, то зачастую греется не весь руль, а только зоны для рук. Догадаетесь, в каком месте эти зоны?

Ответить

Blackrock

Огненный
1

Руль обогревается весь если нет то это косяк . Деревяшки там для того что бы износа в указанных местах было меньше плюс дерево не скользит ну и люксовость. Так что ваши аргументы не в кассу.
плохо вы в автомобилях разбираетесь

Ответить

Контрольны

Blackro…
0

Руль обогревается весь если нет то это косяк

Для японцев это норма

Ответить

Blackrock

Огненный
2

А как руль теслы перехватить по автошкольному при крутом повороте ?))

Ответить

Карл

Valerat…
6

глянь, для примера, как держат руль те, кто умеет рулить ( на видео Себастьен Лёб):

Ответить

Ivan Susanin

Карл
10
Ответить

Artem Petrenkov

Ivan
1

На 3 и 9 держать всё-таки удобнее, потому что под руками кнопки на руле и подрулевые переключатели.

Ответить

Ivan

Artem
0

Надо как-нибудь попробовать)

Ответить

Valeratal Val

Карл
3

на треке я тоже буду держать "как правильно". ток люди на трек выезжают крайне редко

Ответить

Den Tockiy

Valerat…
0

На каком нафик треке? Там бездорожье это ралли

Ответить

Valeratal

Den
3

ок, ралли. это все меняет. Как еду на дачу, так беру с собой штурмана, ведь я на ралли еду

Ответить

Den

Valerat…
0

Не обязательно, вам можно без штурмана

Ответить

Valeratal

Den
3

ралли без штурмана, это как водка без пива

Ответить

Павел

Карл
2

как часто при езде по городу управляете автомобилем в подобном темпе?

Ответить

Карл

Павел
0

в подобном нет, но положение рук при движении сколько-нибудь быстрее 30-40 км/ч сохраняю такое, чтобы, в случае чего, иметь возможность повернуть руль больше, чем на 90 градусов. В остальное время, в основом - в положении "новичок" с картинки сверху))

Ответить

Дмитрий

Карл
1

А что сложного ладохой повернуть руль даже больше чем на 90 градусов? Паркуешься двумя руками что ли?

Ответить

Павел

Карл
0

А, и часто приходится? Так то правильное положение, скорее для удержания руля, а не поворотов более 90 градусов на скорости. 

Ответить

Карл

Павел
0

именно для поворота с правильным перехватом, чтобы руки не "замкнулись"

Ответить

Павел

Карл
1

Приходилось на скорости проводить подобные маневры?) Не ну правда, вот аквапланирование словить - как два пальца, а совершить поворот на 90 градусов на скорости выше 30-40, ну на некоторых машинах можно, но явно не комфортно) Тем более руководствуясь 10.1 - такого как бы и не должно быть. 

Ответить

Valeratal

Карл
0

а реально повернуть куда-то на такой скорости? ну то есть и поворот тяжело сделать то и скорость небольшая чтобы от чего-то увернуться (от чего.. челябинского метеорита)

Ответить

Artem Petrenkov

Карл
1

Да ну не, это какие-то новички: шлемы нацепили, да ещё и пристёгиваются :) Настоящие профессионалы в аварии не попадают.

Ответить

Карл

Artem
2

согласен, вон и Кузьмич в гараже рассказывал, что через окно вылетел при ударе, а если б пристегнулся - смяло бы

Ответить

Blackrock

Карл
0

Неверное сравнение гражданского управления авто и гоночного.
По трассе Себастьян так долго держать не будет. оно и не нужно

Ответить

Месье Никита

Valerat…
0

Я полагаю, держа руку на 12 вы думаете, что так перед девочками круче выглядите? 

Ответить

Valeratal Val

Месье
4

конечно, когда едешь в матизе, самое главное понтово держать руль. и все девчки твои :)

Ответить

Месье Никита

Valerat…
0

В матизе нет подушки безопасности в руле? 

Ответить

Valeratal

Месье
6

в матизе нет вообще подушек безопасности. Это машина для сильных духом

Ответить

Кирилл Подмарёв

Valerat…
1

Все 14 учеников, полыхнули

Ответить

Artem Petrenkov

Valerat…
0

Значит новая Тесла — только для учеников?

Ответить

Карл

Valerat…
0

так рулят (одна сверху, другая сбоку) те, кто в отбойник впиливается или в повороте на встречку вылетает))

Ответить

Андрей Николаев

Valerat…
0

В автошколах держат на 10 и 2, а не 9 и 3.

Ответить

Andrey Kulakov

Valerat…
0

Уроки держания руля от тех, кто не умеет пользоваться поворотниками?))

Ответить

Denis Jevlachov

Месье
5
Ответить

Ivan Susanin

Месье
4

Мне кажется, эту тему с опусканием рук ниже в связи с подушками мало кто воспринял - и двухручный захват руля большинство делает на 10 и 2. Но это на скорости. А когда в пробке толкается, кофе пьет или тыкает в телефон одной рукой, то захват как правило оставшейся рукой на 6 или 12 часов. Наверное, тут дело в том, что подобные ситуации Тесла на автопилоте будет отрабатывать

Ответить

Карл

Ivan
3

это она, сев за руль, трусы сняла или запасные демонстрирует?

Ответить

Месье Никита

Ivan
2

Кстати, да, подушка, когда рука на 12 часов,  с удовольствием травмирует запястье. 

и двухручный захват руля большинство делает на 10 и 2

По моему  давно у всех производителей на 9 и 3 есть специальные ямочки, а на 10 и 2 - специальное утолщение, которое не дает сорваться рукам с 9 и 3. 

Ответить

Ivan Susanin

Месье
3

В теории вы правы, конечно. Но от чего-то напоминаете мне одного моего бывшего работодателя, который выдавал служебные авто с инструкцией, что каждое утро нужно проверить уровень масла и давление в шинах. В теории вроде тоже звучало правильно :)

Ответить

Artem Petrenkov

Ivan
1

А это, скорее всего, чтобы в случае аварии работодатель не остался крайним для страховой компании. Вам выдан автомобиль и на вас возложена ответственность за контроль над его техническим состоянием.

Ответить

Месье Никита

Ivan
0

А при чем здесь ваш знакомый, который к разработке автомобиля не имеет никакого отношения? Есть ТС, где нужно делать полный чек ап автомобиля перед использованием. И это написано в книге эксплуатации. 

Ответить

Илья Политов

Ivan
0

это же от производителя автомобиля зависит и возраста авто - есть случаи где масло каждый день нужно проверять и доливать

Ответить

Igor Alexandrov

Месье
2

Правая рука на ручке КПП, а в левой пиво.

Ответить

Месье Никита

Igor
1

Вам там как, в 21 веке с механикой, нормально? 

Ответить

Igor Alexandrov

Месье
1

Конечно, в механике душа, а автомат это для девочек :))

Ответить

Месье Никита

Igor
3

Душа - она в лошади. А механика - это кому денег не хватило. 

Ответить

Igor Shatalov

Месье
0

Нет 10 и 2 !

Ответить

Месье Никита

Igor
1

Так учили держать руки еще на досторических карбюраторных волгах и вазах. 
Для вас специально на всех современных рулях есть выемки на 9 - 3 и утолщение на 10 - 2, чтобы руки не соскальзывали с 9 - 3 

Ответить

Илья Политов

Месье
0
Ответить

Yuri Baranov

Месье
0

Ну, вроде, не 9 и 3, а, скорее, 10 и 14. Рули большинства авто к этому располагают. И подрулевые переключатели тоже.

Ответить

Artem Petrenkov

Yuri
0

Всё-таки 9 и 3, ладони должны лежать на уровне горизонтальных спиц, подушечки больших пальцев лежат сверху на спицах. Тогда большими пальцами удобно нажимать кнопки на руле, а указательными — переключать рычаги поворотников, стеклоочистителей и, при наличии и необходимости, нажимать на подрулевые лепестки. Хват 10 и 2 подразумевает, что руки лежат выше спиц, их касаются мизинцы. Тогда для любых действий с переключателями и кнопками придётся перехватываться.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Месье
0

Это ошибочное заявление. Например, при развороте можно потерять управление, если оставить руки в таком "единственно" верном положении. 

Ответить

Огненный лолипоп

Anton
5

> Самое универсальное положение рук - одна сверху вторая сбоку на руле, а тут только сбоку

Шахид-такси?

Ответить

Вася Пражкин

Anton
2

Если одна рука сверху - то вторую нужно в окно высунуть, с золотыми часами.

Ответить

Ivan Susanin

Вася
1
Ответить

Dmitry Yashin

Ivan
1

Чуваку на фотке на свитер нормальный не хватило, из-за того, что на Ролекс копил?))

Ответить

Ivan Susanin

Dmitry
1

И на свитере, и на хорошей автошколе пришлось сэкономить)

Ответить

Дмитрий

Dmitry
0

Да там даже и не ролекс, а что-то долларов за 50)

Ответить

Anton Reut

Дмитрий
0

С металлическим браслетом который будет рвать манжет рубашки

Ответить

Anton Reut

Dmitry
0

Это свитер из шерсти с жопы единорога, ниче ты не понимаешь в лакшери.

Ответить

Dmitry Yashin

Anton
0

А скатанная она, потому что говно решили не вычёсывать?

Ответить

Месье Никита

Вася
0

Тесла и золотые часы? Вы марку не спутали? 

Ответить

Василий

Месье
0

У Грефа есть Тесла и наверняка золотые часы

Ответить

Месье Никита

Василий
0

Думаете, Греф на Тесле как на основной машине ездит? Полагаю, он из тех, кто выберет что-то типа свравтобиографии за 10 лямов. Или стнадартный набор - бентли и два гелика охраны. 

Ответить

Hiun Kim

Anton
0

Сообщение удалено

Ответить

Stanislav Proyaev

Anton
–1

Ну они обещали выкатить новую версию автопилота, так что норм.

Ответить

Marat R Safi

18

В статье забыли о важном преимуществе Plaid-версии – вспомогательная ручка на руль

Ответить

Алексис Второй

Marat
8

С такого ракурса чётко видно, с кого форму руля и компоновку рисовали.

Ответить

Карл

Алексис
0

тут я понял, на кого похож финдиректор моей галеры))

Ответить

Marat R Safi

Карл
0

на кого?

Ответить

Дмитрий

Marat
2

Лентяйка станет опцией за 1000$

Ответить

Blackrock

Marat
0

плюс имитирует руку на руле что бы "автопилот" мог работать))

Ответить

Artem Petrenkov

Blackrock
0

https://www.youtube.com/watch?v=Du0olXU_gZk

Ответить

Юрий Гудков

12

U руль плюс сенсорные кнопки? Отличное решение! (сарказм)

Ответить

Anton Reut

Юрий
2

Там судя по всему вообще нет механической связи между рулем и колесами, иначе тяжело крутился бы, короче крайне спорное решение.

Ответить

Контрольный кофе

Anton
10

Лет 70 назад люди придумали ставить усилители рулевого управления :)

Ответить

Юрий Гудков

Anton
2

А что если батарейки сядут, а механической связи нет, машина станет не управляемой... Да не, бред какой-то))

Ответить

Anton Kozlov

Юрий
13

Батарейки сядут - машина никуда не поедет, все продумано же

Ответить

Konstantin

Юрий
0

Попробуйте на любой современной машине при выключенном двигателе покрутить руль, уже давно так.

Ответить

Контрольный кофе

Konstan…
7

Если блокировки нет - он с большим усилием - но повернется. На ходу, если мотор заглохнет - он тоже повернется. Усилитель не отменяет прямой механической связи, fly-by-wire в машинах пока нельзя использовать.

Ответить

Злой Полушубок

Контрол…
0

fly-by-wire в машинах пока нельзя использовать.

Почему? У Infiniti Q50 нет механической связи руля с колесами.

Ответить

Дмитрий

Злой
0

Аварийно есть все таки в нем.

Ответить

Контрольный кофе

Злой
0

Direct Adaptive Steering имеет фолбэк на механическое управление при отказе

Ответить

Konstantin

Контрол…
0

У меня глохла машина с гидроусилителем на перекрестке при повороте, очень повезло, что рядом никого не было, потому что машина была практически неуправляема. А если сил у человека не так много, то можно сказать, что машина полностью неуправляем, тупо не прожать масло будет. 

Ответить

Контрольный кофе

Konstan…
0

Там нет проблемы "прожать" масло, гидро/электро усилители работают не так. Просто рули стали меньше и короче, а машины тяжелее.

Ответить

Artem Petrenkov

Юрий
1

ИМХО очень странное решение вынести на руль кнопки управления поворотниками, светом, стеклоочистителями и сигнал.

А про крутилки на рулях новых шкод — много негатива. Тем не менее, подобная компоновка передней панели у шкоды получилась как-то более стильной

Ответить

Evgeny Kozlov

Artem
2

У меня как раз такой руль в авто, рулится просто отлично - крутилки стали гораздо удобнее, громкость и всё остальное удобно меняется

Ответить

Artem Petrenkov

Evgeny
0

Честно, сам не пробовал вживую, только щупал в салоне. Просто видел на всяких драйвах критику этого руля, что они постоянно эти крутилки задевают, и трёхспицевый руль круче.

Ответить

Joy Z

Artem
0

Если не ошибаюсь, то такой руль уже давно на VW ставят..

Ответить

Контрольный кофе

Joy
1

У VW трехспицевый с кнопками.

Ответить

Evgeny Kozlov

Artem
0

Ну там ещё надо постараться что-то задеть - левая отвечает за громкость, а правая за данные на приборке, просто перебирает их. Обычно в дороге держусь за нижнюю часть руля и всё

Ответить

Artem Petrenkov

Evgeny
0

Может быть при рулении ладонью пальцами цепляют?

Ответить

Evgeny Kozlov

Artem
0

Ну это ещё постараться надо, либо гонять - крутить руль постоянно )

Ответить

Blackrock

Artem
0

Ещё когда феррари поставили поворотники на руль было очень много нареканий. что крайне неудобно

Ответить

Igor Chimbur

11

Смотрю в Тесле "мастера" эргономики. То, что в целом отточено годами или даже десятилетиями меняют на спорные решения. Сенсорные кнопочки на руле (как и сам убогий руль) для показа поворотников — очередная экономия на материалах, пользователе и юзабилити. Хотя истеричные фанаты наверняка заявят, что это инновация. Даже банальную регулировку ремня по высоте не добавили, зато игрушки на всех экранах. 

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Marat R Safi

Igor
2

Когда анонсировали кнопочный телефон, ты тоже писал, что дисковый номеронабиратель отточен годами или даже десятилетиями? В айфоне вообще заменили кнопки сенсорными – есть что экспертно добавить?

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S.Z

Marat
2

Аналогия не аргумент. Почему этот руль лучше круглого, а сенсорные кнопки удобнее настоящих?

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Marat R Safi

S.Z
0

Я пока еще не купил Теслу, чтобы поделиться впечатлениями об удобствах. Но я и не вижу поводов по фотографии утверждать что те или иные решения плохие. Надеюсь, инженеры Теслы не впадут в депрессию, когда узнают, что Игорь из России раскритиковал их решение.

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S.Z

Marat
2

Ой, извините что я что-то вякнул, ведь обсуждать в комментариях теслы могут только владельцы тесел. Вам тоже посоветую затнуться, раз вы не владелец теслы

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Marat R Safi

S.Z
0

Моя мысль в том, что довольно странно судить об эргономике по фотографии – это позволительно героям «Битвы экстрасенсов»

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S.Z

Marat
2

Можно судить по тому, что такие рули никто не использует. Но пытались. Т.е. использовать логику, отличная вещь, советую. И на основании логики и знаний обсуждать, хороший руль или не очень. Не претендуя на истину, раз уже нет обзоров. Это называется обсуждение. Добро пожаловать в интернет

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Marat R

S.Z
0

Никто не использует. Но пытались

Хоть бы ссылки приложил, что подобные начинания были, но признавались провалом. В тех же болидах как раз такие рули и используются. Мы же не можем знать о передаточном числе руля и его зависимости от скорости.

Логика "раз никто не использует – значит это плохо" – это не логика. Ладно, моя мама просит чтобы я вышел из интернета, ей позвонить надо.

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Павел

Marat
0

Ну как «битва экстрасенсов», вы можете привести пример девайсов с удобными сенсорными кнопками? 

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Marat R

Павел
0

Я не утверждаю, что сенсорные кнопки – это удобно. В телефонах и планшетах их наличие обусловлено лишь экономией места в пользу экрана и возможностью быть динамическими (разные языки ввода или номеронабиратель). Это и очевидно, т.к. основная функция подобных устройств сместилась в сторону потребления контента, поэтому экран побеждает клавиатуру.

Пример удобных сенсорных кнопок – тех же AirPods, сложно промахнуться мимо уха, смотреть куда именно ты "нажимаешь" тоже не нужно.

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Anton Reut

Marat
2

Конечно есть. Если ты на телефоне промахнешься мимо кнопки то ничего страшного не произойдёт, а если в машине на скорости от 100 км/ч то можешь и зажмуриться, или зажмурить кого то еще.
По аналогичной причине например нельзя делать полностью бесшумные машины - аварийность вырастет в разы.

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Marat R Safi

Anton
0

А откуда претензии к сенсорным кнопкам на руле?
В статье вообще не сказано, что кнопки сенсорные.
А если и сенсорные, мы же видим, что тактильно их можно найти не отвлекаясь от дороги. И тут совсем не важно – замкнулся механический контакт от нажатия или сработал ёмкостной датчик.

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Артур Сальников

9

А меня больше вызывает вопрос поведение тачки на закрытых поворотах, серпантинах и даже на 90 градусных... Перекидывать руки на круглом удобно. А на этом... Это ж авиационное решение... Самолеты летают не так как тачки ездиют. 

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Artem Petrenkov

Артур
0

Видимо они сделали большое передаточное соотношение, что руль нужно не более чем на 90 градусов поворачивать, а автопилот сам подрулит.

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Иван Козлов

Artem
2

Привет подруливающей автоматике на лосином тесте

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Контрольный кофе

Артур
0

Короткий руль с переменным передаточным числом, в чем проблема?

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