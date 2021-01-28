Стеклянная крыша и руль-«бабочка»: Tesla представила редизайн электрокара Model S впервые с 2012 года Статьи редакции
Он поступит в продажу в марте 2021 года и будет стоить от $79 990.
27 января Tesla представила редизайн электрокара Model S, продажи которого начнутся в марте 2021 года. Компания впервые обновит модель с момента выпуска в 2012 году.
Новую Model S слегка поменяли снаружи и добавили большую стеклянную крышу. Изменений внутри больше: добавились U-образный руль в форме бабочки и экран для пассажиров на заднем сиденье, пишет The Verge. В отличие от Model 3 и Model Y, у новой Model S не убрали экран за рулём.
У переднего экрана теперь 17-дюймовый широкоформатный дисплей вместо вертикального. Разрешение экрана увеличилось с 1900x200 до 2200x1300.
Новая модель c запасом хода 412 миль (663 км) будет стоить от $79 990 (около 6 млн рублей). Tesla также представила Plaid-версию с трехмоторной трансмиссией, которая способна проехать до 390 миль (627 км) и позволяет разгоняться до 60 миль в час (100 км/ч) за менее чем две секунды. Она будет стоить от $119 990 (от 9 млн рублей).
Выглядит круто
Только рулить не удобно. Самое универсальное положение рук - одна сверху вторая сбоку на руле, а тут только сбоку. Я конечно понимаю что они косят под самолеты (автопилот и все такое) но эргономика машины и самолета разная.
Самое универсальное положение рук - одна сверху вторая сбоку на руле
Единственное верное положение рук на современном руле - это на 9 и 3 часов.
так рулят только ученики автошколы
Так рулят все, кто умеет ездить более-менее правильно.
Вам автопроизводители даже скользкие деревяшки сверху вставляют иногда, чтобы не хватались там руками...
ну походу таких крайне мало. А значит это "неправильно"
Это значит нужно записаться в автошколу таки и узнать, как правильно держать руль, как его выставлять и почему правильно именно так.
К счастью, сейчас есть автошколы не только плохого совкового образца и во многих эти вещи реально объясняют, особенно если попросить.
В идеале, отзывы почитать о школе. На тему объясняют что-то или ограничиваются "я инструктор, я лучше знаю".
Огненный лолипоп
> Самое универсальное положение рук - одна сверху вторая сбоку на руле, а тут только сбоку
Шахид-такси?
U руль плюс сенсорные кнопки? Отличное решение! (сарказм)
Там судя по всему вообще нет механической связи между рулем и колесами, иначе тяжело крутился бы, короче крайне спорное решение.
Контрольный кофе
Лет 70 назад люди придумали ставить усилители рулевого управления :)
А что если батарейки сядут, а механической связи нет, машина станет не управляемой... Да не, бред какой-то))
ИМХО очень странное решение вынести на руль кнопки управления поворотниками, светом, стеклоочистителями и сигнал.
А про крутилки на рулях новых шкод — много негатива. Тем не менее, подобная компоновка передней панели у шкоды получилась как-то более стильной
Руль в виде бабочки...Странная ассоциация...Пишите лучше штурвал от Ту-160
В катерах Прогресс 40 лет назад оказывается модные рули стояли, а их потом умельцы меняли на рулевые колеса, дураки)
Очень классно, ехать по трассе и этим же рулём играть в Ведьмак как джостиком)
в калифорнии и ваабще - в штатах, это классно наверное, а вод по Тулой или Архангельском - херня. "Там" - можно получить компенсацию и прочии, цивилизованные ништяки, а у нас - один гемморой и садясь за руль, принимаешь вину на себя, как финансовую, так и административную. В нашей "вселенной" - Лада Нива.
А меня больше вызывает вопрос поведение тачки на закрытых поворотах, серпантинах и даже на 90 градусных... Перекидывать руки на круглом удобно. А на этом... Это ж авиационное решение... Самолеты летают не так как тачки ездиют.
Блоги компаний
Показать еще