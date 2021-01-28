Транспорт
Рая Хачатрян

Стеклянная крыша и руль-«бабочка»: Tesla представила редизайн электрокара Model S впервые с 2012 года Статьи редакции

Он поступит в продажу в марте 2021 года и будет стоить от $79 990.

26 26 комментариев
1893 просмотров

27 января Tesla представила редизайн электрокара Model S, продажи которого начнутся в марте 2021 года. Компания впервые обновит модель с момента выпуска в 2012 году.

Tesla

Новую Model S слегка поменяли снаружи и добавили большую стеклянную крышу. Изменений внутри больше: добавились U-образный руль в форме бабочки и экран для пассажиров на заднем сиденье, пишет The Verge. В отличие от Model 3 и Model Y, у новой Model S не убрали экран за рулём.

Tesla
Tesla

У переднего экрана теперь 17-дюймовый широкоформатный дисплей вместо вертикального. Разрешение экрана увеличилось с 1900x200 до 2200x1300.

Tesla

Новая модель c запасом хода 412 миль (663 км) будет стоить от $79 990 (около 6 млн рублей). Tesla также представила Plaid-версию с трехмоторной трансмиссией, которая способна проехать до 390 миль (627 км) и позволяет разгоняться до 60 миль в час (100 км/ч) за менее чем две секунды. Она будет стоить от $119 990 (от 9 млн рублей).

#новость #tesla

26 26 комментариев
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Stanislav Proyaev

1

Выглядит круто

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Anton Reut

Stanislav
3

Только рулить не удобно. Самое универсальное положение рук - одна сверху вторая сбоку на руле, а тут только сбоку. Я конечно понимаю что они косят под самолеты (автопилот и все такое) но эргономика машины и самолета разная.

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Месье Никита

Anton
7

Самое универсальное положение рук - одна сверху вторая сбоку на руле

Единственное верное положение рук на современном руле - это на 9 и 3 часов. 

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Valeratal Val

Месье
–5

так рулят только ученики автошколы

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Огненный лолипоп

Valerat…
4

Так рулят все, кто умеет ездить более-менее правильно. 
Вам автопроизводители даже скользкие деревяшки сверху вставляют иногда, чтобы не хватались там руками...

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Valeratal Val

Огненный
0

ну походу таких крайне мало. А значит это "неправильно"

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Огненный лолипоп

Valerat…
1

Это значит нужно записаться в автошколу таки и узнать, как правильно держать руль, как его выставлять и почему правильно именно так.

К счастью, сейчас есть автошколы не только плохого совкового образца и во многих эти вещи реально объясняют, особенно если попросить.
В идеале, отзывы почитать о школе. На тему объясняют что-то или ограничиваются "я инструктор, я лучше знаю".

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Valeratal

Огненный
0

я Вам пишу, как реально люди держат. А Вы рассказываете как учат в автошколе. Я ж и писал, так держат только ученики

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Огненный

Valerat…
0

А учат не в автошколе? Ну да, знакомый дядя Петя из гаражей и не такому научит...

Ответить

Огненный лолипоп

Anton
1

> Самое универсальное положение рук - одна сверху вторая сбоку на руле, а тут только сбоку

Шахид-такси?

Ответить

Stanislav Proyaev

Anton
0

Ну они обещали выкатить новую версию автопилота, так что норм.

Ответить

Юрий Гудков

2

U руль плюс сенсорные кнопки? Отличное решение! (сарказм)

Ответить

Anton Reut

Юрий
0

Там судя по всему вообще нет механической связи между рулем и колесами, иначе тяжело крутился бы, короче крайне спорное решение.

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Контрольный кофе

Anton
1

Лет 70 назад люди придумали ставить усилители рулевого управления :)

Ответить

Юрий Гудков

Anton
0

А что если батарейки сядут, а механической связи нет, машина станет не управляемой... Да не, бред какой-то))

Ответить

Anton Kozlov

Юрий
1

Батарейки сядут - машина никуда не поедет, все продумано же

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Artem Petrenkov

Юрий
0

ИМХО очень странное решение вынести на руль кнопки управления поворотниками, светом, стеклоочистителями и сигнал.

А про крутилки на рулях новых шкод — много негатива. Тем не менее, подобная компоновка передней панели у шкоды получилась как-то более стильной

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Ivan Kolyhalov

1

Руль в виде бабочки...Странная ассоциация...Пишите лучше штурвал от Ту-160

Ответить

Контрольный кофе

Ivan
0

https://imgur.com/t/f1/iwFp54g

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Юрий Глотов

Ivan
0

В катерах Прогресс 40 лет назад оказывается модные рули стояли, а их потом умельцы меняли на рулевые колеса, дураки)

Ответить

Дмитрий Разломов

1

Очень классно, ехать по трассе и этим же рулём играть в Ведьмак как джостиком)

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Михаил Синицын

0

Тут должен был быть смайлик статуи от руководства автоваза 🥲

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i h8ers

0

в калифорнии и ваабще - в штатах, это классно наверное, а вод по Тулой или Архангельском - херня. "Там" - можно получить компенсацию и прочии, цивилизованные ништяки, а у нас - один гемморой и садясь за руль, принимаешь вину на себя, как финансовую, так и административную. В нашей "вселенной" - Лада Нива.

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Юрий Глотов

i
0

Покупать тачку за 80 тысяч баксов и ждать компенсации?) 

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Deniss Karpak

0

Надеюсь круглый руль будет доп опцией за бабки?!

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Артур Сальников

0

А меня больше вызывает вопрос поведение тачки на закрытых поворотах, серпантинах и даже на 90 градусных... Перекидывать руки на круглом удобно. А на этом... Это ж авиационное решение... Самолеты летают не так как тачки ездиют. 

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