Сервис аренды Spin представил трёхколёсный электросамокат — его можно дистанционно убрать с дороги и припарковать Статьи редакции
Самокаты планируют запустить в городах Северной Америки и Европы в 2021 году.
Принадлежащий Ford сервис аренды электросамокатов Spin вместе с Segway-Ninebot и разработчиком ПО в сфере логистики Tortoise представили трёхколёсный самокат с поддержкой дистанционного управления, пишет TechCrunch.
Пользователи Spin могут оставлять самокаты в любом удобном месте, но иногда это мешает движению пешеходов. Поэтому на самокат Spin S-200 установили программное обеспечение от Tortoise, а также фронтальные и задние камеры: с их помощью удаленные операторы компании смогут убрать средство с тротуара и припарковать его.
По словам сооснователя Tortoise Дмитрия Шевеленко, со временем пользователи смогут вызвать самокат, который самостоятельно доедет до их местоположения.
Если эти самокаты будут приносить даже на 25% больше арендной платы в день, чем стандартные модели, то Spin может заменить ими весь свой парк, заявил Шевеленко. У Segway-Ninebot есть все необходимое для того, чтобы сделать этот продукт массовым, добавил он.
Компании планируют протестировать 300 самокатов Spin S-200 весной 2021 года в Бойсе, штат Айдахо. В течение года их планируют запустить в городах Северной Америки и Европы.
Блоги компаний
Показать еще