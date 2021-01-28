Транспорт
Рая Хачатрян

Сервис аренды Spin​ представил трёхколёсный электросамокат — его можно дистанционно убрать с дороги и припарковать Статьи редакции

Самокаты планируют запустить в городах Северной Америки и Европы в 2021 году.

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Принадлежащий Ford сервис аренды электросамокатов Spin вместе с Segway-Ninebot и разработчиком ПО в сфере логистики Tortoise представили трёхколёсный самокат с поддержкой дистанционного управления, пишет TechCrunch.

Пользователи Spin могут оставлять самокаты в любом удобном месте, но иногда это мешает движению пешеходов. Поэтому на самокат Spin S-200 установили программное обеспечение от Tortoise, а также фронтальные и задние камеры: с их помощью удаленные операторы компании смогут убрать средство с тротуара и припарковать его.

По словам сооснователя Tortoise Дмитрия Шевеленко, со временем пользователи смогут вызвать самокат, который самостоятельно доедет до их местоположения.

Если эти самокаты будут приносить даже на 25% больше арендной платы в день, чем стандартные модели, то Spin может заменить ими весь свой парк, заявил Шевеленко. У Segway-Ninebot есть все необходимое для того, чтобы сделать этот продукт массовым, добавил он.

Компании планируют протестировать 300 самокатов Spin S-200 весной 2021 года в Бойсе, штат Айдахо. В течение года их планируют запустить в городах Северной Америки и Европы.

#новость #spin

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Дмитрий О

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Зачем???? (Нахуя?) Мешает движению пешеходов? Как?

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А если он разряжен? А если на боку валяется?

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