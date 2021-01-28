Инициатива направлена на снижение уровня выбросов углерода к 2040 году.

General Motors планирует к 2035 году отказаться от производства всех автомобилей, грузовиков и внедорожников на дизельном и бензиновом топливе, пишет CNBC. Компания переведёт весь парк на электромобили в рамках плана по снижению выбросов углерода к 2040 году.

Компания собирается использовать 100% возобновляемые источники энергии для питания своих автомобилей к 2030 году в США и к 2035 году по всему миру.

Главный директор GM по вопросам устойчивого развития Дэй Паркер заявил, что компания планирует добиться прибыльности при переходе от автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания к электромобилям.

«Мы знаем, что есть препятствия и технологические проблемы, но мы уверены, что с имеющимися у нас ресурсами и опытом мы сможем преодолеть эти сложности и создадим успешную бизнес-модель, которая будет процветать в будущем», — заявил он.

GM планирует выпустить 30 новых электромобилей по всему миру к 2025 году, вложив в их производство $27 млрд. Компания также объявила, что к 2030 году большинство внедорожников GM и автомобилей Cadillac станут электромобилями.