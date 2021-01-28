General Motors запланировала полностью перейти на производство электромобилей к 2035 году Статьи редакции
Инициатива направлена на снижение уровня выбросов углерода к 2040 году.
General Motors планирует к 2035 году отказаться от производства всех автомобилей, грузовиков и внедорожников на дизельном и бензиновом топливе, пишет CNBC. Компания переведёт весь парк на электромобили в рамках плана по снижению выбросов углерода к 2040 году.
Компания собирается использовать 100% возобновляемые источники энергии для питания своих автомобилей к 2030 году в США и к 2035 году по всему миру.
Главный директор GM по вопросам устойчивого развития Дэй Паркер заявил, что компания планирует добиться прибыльности при переходе от автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания к электромобилям.
«Мы знаем, что есть препятствия и технологические проблемы, но мы уверены, что с имеющимися у нас ресурсами и опытом мы сможем преодолеть эти сложности и создадим успешную бизнес-модель, которая будет процветать в будущем», — заявил он.
GM планирует выпустить 30 новых электромобилей по всему миру к 2025 году, вложив в их производство $27 млрд. Компания также объявила, что к 2030 году большинство внедорожников GM и автомобилей Cadillac станут электромобилями.
Если у вас есть литий, но все еще нет демократии? Тогда мы лети к вам.
Уже совсем скоро.
Большинство лития в Китае так что им придётся пролетать мимо.
Продавай обещания - главный слоган 2021.
Ниже там еще хайперлуп, тоже концепт нарисовала.
Теперь будут не на показатели компании смотреть, а на обещалки. Расчехляем 3dmax, blender, unreal и стрижем робингудовцев и всех остальных
Похоже, ребятам надоело смотреть, как Tesla, продавая меньше машин, чем любой из них (в 2020 году красненькая чёрточка ниже лишь увеличилась до 0,5), собирает с инвесторов денег больше, чем все они, вместе взятые.
У меня только два вопроса:
1. Каким именно образом компания может контролировать источник питания для своего автомобиля, если учесть, что автомобиль можно заряжать как дома, так и на работе, а так же на общественных зарядках?
2. Как именно справятся с возросшей потребностью производители электричества, если уже сегодня в некоторых штатах при пиковых нагрузках практикуют отключения?
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