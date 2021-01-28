Транспорт
Евгения Евсеева

General Motors запланировала полностью перейти на производство электромобилей к 2035 году Статьи редакции

Инициатива направлена на снижение уровня выбросов углерода к 2040 году.

General Motors планирует к 2035 году отказаться от производства всех автомобилей, грузовиков и внедорожников на дизельном и бензиновом топливе, пишет CNBC. Компания переведёт весь парк на электромобили в рамках плана по снижению выбросов углерода к 2040 году.

Компания собирается использовать 100% возобновляемые источники энергии для питания своих автомобилей к 2030 году в США и к 2035 году по всему миру.

Главный директор GM по вопросам устойчивого развития Дэй Паркер заявил, что компания планирует добиться прибыльности при переходе от автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания к электромобилям.

«Мы знаем, что есть препятствия и технологические проблемы, но мы уверены, что с имеющимися у нас ресурсами и опытом мы сможем преодолеть эти сложности и создадим успешную бизнес-модель, которая будет процветать в будущем», — заявил он.

GM планирует выпустить 30 новых электромобилей по всему миру к 2025 году, вложив в их производство $27 млрд. Компания также объявила, что к 2030 году большинство внедорожников GM и автомобилей Cadillac станут электромобилями.

#новость #generalmotors

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o1o

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Если у вас есть литий, но все еще нет демократии? Тогда мы лети к вам.
Уже совсем скоро.

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Alexandre Svergoun

o1o
1

Большинство лития в Китае так что им придётся пролетать мимо.

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o1o

Alexandre
0

Чили так-то. В геотермальные источниках и пластовой жидкости при добыче нефти еще есть, но это пока еще в разработке.

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Artem 69

3

Продавай обещания - главный слоган 2021. 
Ниже там еще хайперлуп, тоже концепт нарисовала. 
Теперь будут не на показатели компании смотреть, а на обещалки. Расчехляем 3dmax, blender, unreal и стрижем робингудовцев и всех остальных

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Candy Blue

2

Это просто отлично

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Denis Bystruev

0

Похоже, ребятам надоело смотреть, как Tesla, продавая меньше машин, чем любой из них (в 2020 году красненькая чёрточка ниже лишь увеличилась до 0,5), собирает с инвесторов денег больше, чем все они, вместе взятые.

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Yaacov Ozer

0

У меня только два вопроса:

1. Каким именно образом компания может контролировать источник питания для своего автомобиля, если учесть, что автомобиль можно заряжать как дома, так и на работе, а так же на общественных зарядках?

2. Как именно справятся с возросшей потребностью производители электричества, если уже сегодня в некоторых штатах при пиковых нагрузках практикуют отключения?

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evilnw
за день
Не понимаю чем всякие фонды лучше\хуже ребят с реддит. Первые тоже постоянно взвинчивают или роняют акции. Robinhood нанёс сильный удар по репутации. Вся эта армия мамкиных инвесторов может уйти в другое приложение.
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Voin Mraka
за неделю
тоби пiзда, тiкай з городу ;-)
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