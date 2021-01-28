Россия возобновит полёты в Грецию и Сингапур Статьи редакции
С 8 февраля также возобновляются международные рейсы из аэропортов восьми регионов.
- С 8 февраля 2021 года Россия возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.
- Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю.
- С этого же дня разрешат международные рейсы из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска, пишет РБК.
- Свободно улететь в эти страны смогут не все, нужно основание для въезда. Посмотреть примерные списки ограничений и условий въезда можно на обновляемой карте Международной ассоциации воздушного транспорта.
- Россия прекратила международное авиасообщение из-за пандемии с 27 марта 2020 года. С 1 августа 2020 года Россия возобновила полёты в Великобританию, Турцию и Танзанию, с 15 августа — в Швейцарию, с 3 сентября — с Египтом, Мальдивами и ОАЭ, в середине сентября — с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. С ноября возобновлены полёты в Кубу, Сербию и Японию, с 27 января — в Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар.
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16 комментариев
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–14
Всем приятных снов)
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Всеобщий череп
9
Это какое-то расстройство психики?)
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3
На всякий случай поставлю минус
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8
Сразу вспомнил
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1
он испужался и отредактировал сообщение =/ Теперь совсем непонятно, что происходит )
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2
Сейчас бы в Геленджик, пить вино с видом на море, сидя на диване за 6 млн рублей, а не вот это вот всё
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0
Летать можно куда угодно, другой вопрос, что русских не пускают
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0
Россиян
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0
Я, конечно, могу ошибаться, но разве Грецию в 2020 году сильно закрывали?
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