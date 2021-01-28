Транспорт
Евгения Евсеева

Россия возобновит полёты в Грецию и Сингапур Статьи редакции

С 8 февраля также возобновляются международные рейсы из аэропортов восьми регионов.

  • С 8 февраля 2021 года Россия возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.
  • Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю.
  • С этого же дня разрешат международные рейсы из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска, пишет РБК.
  • Свободно улететь в эти страны смогут не все, нужно основание для въезда. Посмотреть примерные списки ограничений и условий въезда можно на обновляемой карте Международной ассоциации воздушного транспорта.
  • Россия прекратила международное авиасообщение из-за пандемии с 27 марта 2020 года. С 1 августа 2020 года Россия возобновила полёты в Великобританию, Турцию и Танзанию, с 15 августа — в Швейцарию, с 3 сентября — с Египтом, Мальдивами и ОАЭ, в середине сентября — с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. С ноября возобновлены полёты в Кубу, Сербию и Японию, с 27 января — в Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар.

#новость #авиаперелёты

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16 комментариев
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Виталий Орлов

–14

Всем приятных снов)

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Всеобщий череп

Виталий
9

Это какое-то расстройство психики?)

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Евгений Алферов

Всеобщий
8

Антигрязедискотечный пропагандистский синдром имени Соловьева

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Виталий Орлов

Всеобщий
0

Мне льстит, что сам Ilya Sorokin залез в мой профиль)

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Василий Петров

Виталий
3

На всякий случай поставлю минус

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Всеобщий череп

Василий
8

Сразу вспомнил

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Василий Петров

Всеобщий
1

он испужался и отредактировал сообщение =/ Теперь совсем непонятно, что происходит )

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Всеобщий череп

Василий
1

Его босс как бы говорит ему сейчас:

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Murat Oshroev

Виталий
2

Сейчас бы в Геленджик, пить вино с видом на море, сидя на диване за 6 млн рублей, а не вот это вот всё 

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Антон

0

Летать можно куда угодно, другой вопрос, что русских не пускают 

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Andy Lenty

Антон
0

Россиян

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Антон

Andy
2

Кто такой россиян 

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Andy Lenty

Антон
0

Страна такой

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Кирилл Крайнов

0

Я, конечно, могу ошибаться, но разве Грецию в 2020 году сильно закрывали?

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Антон

Кирилл
0

Зажмуривались и говорили, я в домике.

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Алексей Любимов

0

Угу, Вьетнам открыли и через день закрыли.

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evilnw
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тоби пiзда, тiкай з городу ;-)
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