Дилеры предложили ФАС запретить прямые онлайн-продажи автомобилей

Так они хотят оградить себя от конкуренции в будущем, считают эксперты.Источник фото: Максим Богодвид / «РИА Новости»Письмо с соответствующей инициативой президент РоАД Алексей Подщеколдин направил главе ФАС Максиму Шаскольскому 29 мая — копия документа есть у «Ведомостей».Поводом для обращения стал проект национального плана по развитию конкуренции на 2026-2030 годы, в котором предусмотрено развитие прямых онлайн-продаж от производителей и дистрибуторов до 5% от общего объёма к концу 2026 года. По данным «Автостата», продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 году выросли на 48,4%, до 1,57 млн штук.РоАД настаивает на полном запрете такого формата продаж, аргументируя это необходимостью «защиты потребителей и поддержания конкуренции в авторитейле». В ассоциации отмечают, что дилеры обладают сервисной инфраструктурой и мощностями для ремонта, которых нет у производителей.По мнению РоАД, развитие прямых продаж может нанести ущерб интересам дилеров — привести к продаже неликвидной продукции, фиксации цен, разделу рынка или навязыванию агентских схем.В качестве альтернативы ассоциация предлагает исключить из плана упоминание производителей и дистрибуторов, распространив норму о 5% онлайн-продаж на всех участников рынка.Первым среди маркетплейсов новые автомобили стал в 2023 году продавать Ozon: сначала в каталоге были доступны автомобили от китайской Chery, но позже маркетплейс расширил список брендов. Wildberries присоединился к сегменту в апреле 2024 года и тоже начал с продаж Chery. В декабре «Яндекс Маркет» добавил возможность заказа автомобилей в Москве.#новости