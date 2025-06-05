Некоторые европейские производители автозапчастей приостановили работу из-за ограничений на вывоз редкоземельных металлов из Китая

Китай контролирует около 90% мирового рынка этого сырья.В апреле 2025 года китайское правительство ввело ограничения на экспорт редкоземельных металлов из страны в ответ на глобальные пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом в отношении 185 государств и территорий.Теперь экспортёры из КНР вынуждены запрашивать у правительства специальные лицензии, но оно одобряет лишь около 25% поступающих заявок, что вызвало перебои с поставками по всему миру.Как сообщает Европейская ассоциация поставщиков автозапчастей (CLEPA), некоторые изготовители уже были вынуждены остановить производство. Но что это за заводы и какие у них мощности — не уточняется.По словам The Verge, если ситуация не разрешится, то в «ближайшие недели» в простой рискуют уйти ещё больше предприятий в США и Европе.Редкоземельные элементы в автомобильной промышленности используются, например, для производства двигателей и электроники.#новости