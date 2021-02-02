Транспорт
Таня Боброва

«Яндекс.Такси» купит колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы «Везёт» за $178 млн Статьи редакции

В отличие от первой сделки, которую не одобрила ФАС, компания купит только часть активов конкурента.

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Сделка позволит «Яндекс.Такси» улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, рассказали vc.ru в группе компаний. В частности, предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов.

Сумма сделки — $178 млн. Часть денег компания выплатит после интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года.

Пользователи «Везёт» смогут вызывать такси по телефону, как они привыкли, или в приложении «Яндекс Go», а водители такси — подключиться к платформе «Яндекс.Про». В компании уточнили, что будет интеграция только на платформы «Яндекса».

Впервые о сделке по покупке активов компании объявили в июле 2019 года, после чего «Яндекс» несколько раз подавал и отзывал ходатайство в ФАС. Компания также планировала докупить сервис грузоперевозок «Везёт Добро».

Однако в июне 2020 года ФАС отказала «Яндекс.Такси» в покупке такси-сервиса «Везёт», включая все торговые знаки группы, такие как Fasten, «Лидер», RedTaxi и другие. Регулятор посчитал, что в случае сделки компания усилит доминирующее положение на рынке такси: совокупная доля «Яндекс.Такси» и «Везёт» составит 70% в России, свыше 80% в границах 19 субъектов страны.

В отличие от первой анонсированной сделки новое соглашение подразумевает приобретение лишь части активов «Везёт», объяснили в «Яндексе». Кроме того, сделка действует в ограниченном количестве регионов (точное количество в компании не раскрывают) и не распространяется на программное обеспечение.

В «Яндексе» уточнили vc.ru, что сделка не требует согласования с антимонопольной службой. «Балансовая стоимость активов “Везёт” попадает в диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству», — пояснили в компании.

  • Компания «Яндекс.Такси» развивает бизнес в сфере онлайн-заказа такси, каршеринга, фудтеха и логистики. Направление курьерской доставки и грузоперевозки в отдельную вертикаль «Яндекс» выделил в августе 2020 года.
  • Группа «Везёт» создана в 2017 году в результате объединения агрегаторов «Сатурн» и «Рутакси». По собственным данным, сервисы компании доступны более чем в 100 городах России.

#новость #яндекстакси #везёт

24 24 комментария
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Громкий ГОСТ

5

компания купит только часть активов

Яндекс: не съем, так надкусаю 🤭

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Александр Медведь

Громкий
6

У Везета кроме колл центров больше ничего и нету))) 

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Nekton

Александр
2

Это ничего 60% такси в регионах)))

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Александр Нестеров

Громкий
0

Да Везёт еле выживал, об этом многие говорили. И лучше Яндекс, чем какие-то китайцы

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Andrei Smirnovsky

Александр
2

Лучше как раз китайцы, чем охреневший яндекс. Конкуренция на рынке такси бы не помешала.

Ответить

Максим Пряник

Александр
1

Везёт себя нормально чувствовал пока не пришло Яндекс такси и не начало бабками с директа заливать этот рынок.

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Feliks Polov

Александр
0

ахахахахаха ты шутишь чтоли? диди скупает сейчас компании во всех странах, заманивает водителей, а потом комиссию поднимают. конечно китайцы лучше, агааа /сарказм/

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Лёха Литвинов

3

Мы купим ваших сотрудников и ваши бизнес-процессы. Но ваша компания сможет работать дальше, мы конкуренты. 

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Sergey Nikolaevich Gerasimov

–2

По крайней мере это честнее, чем монополия РЖД... скупают, выкупают, загребают.

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Громкий ГОСТ

Sergey
6

Ты слово «СБЕР» с ошибкой написал.

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Андрей

Sergey
1

а че честного, вот и будет теперь монополия по такси

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Sergei Timofeyev

Андрей
0

Это сильно повлияет на качество днищного сервиса?

Ответить

Дмитрий Горкун

Sergei
0

на качество вряд ли. но вот на цены - может )

Ответить

Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

Ситимобил пока роялит :)

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Vitaly Tolstykh

Sergei
0

Уж что-что, а пробить очередное дно всегда пожалуйста. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Vitaly
–1

Не жалко. Потребители проголосуют рублём.

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Канищев Максим

1

Яндекс, в нынешнее время, улучшить уже ничего не может, а вот ухудшить влегкую.

Ответить

Aleksey Murashko

1

Супер, а куда смотрит антимонопольная служба? А никуда нет ее... как и "государства". Нагло создаются корпорации для распилов, и олигоплии типо яндекса с доляхами и контролем кого нужно.. а весь профит уходит в офшорчики )) Причем уходит в валюте!!! Которую нужно заработать продажей ресурсов! Если бы северная нигерия (выдуманная мной и не существующая в действительности страна) была бы не колонией запада, то такой беспредел был бы не возможен. Пример Тайланд или ОАЭ... и много других Государств защищающих интересы граждан. Но в северной нигерии молчаливые рабы, с ними можно делать что угодно, ведь они любят выполнять приказы, избивать и убивать своих братьев по крови.

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Aleksey Murashko

Aleksey
0

В догонку, сколько  кешбэк с покупки? ))))

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Дмитрий Евсеев

0

Ну молодец Яндекс такси 

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Длительный магнит

0

Чую скоро не повезёт «Везёт» и Яндекс к себе его целиком увезёт.

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Николай Шелопугин

0
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Александр Деобальд

0

А кому достанется Программное обеспечение, раз Яндекс его не покупает? И где посмотреть список регионов?

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Светлана Ракленко

0

Так каждый день кто-то что-то покупает, что за ажиотаж такой)

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