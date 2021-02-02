«Яндекс.Такси» купит колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы «Везёт» за $178 млн Статьи редакции
В отличие от первой сделки, которую не одобрила ФАС, компания купит только часть активов конкурента.
Сделка позволит «Яндекс.Такси» улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, рассказали vc.ru в группе компаний. В частности, предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов.
Сумма сделки — $178 млн. Часть денег компания выплатит после интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года.
Пользователи «Везёт» смогут вызывать такси по телефону, как они привыкли, или в приложении «Яндекс Go», а водители такси — подключиться к платформе «Яндекс.Про». В компании уточнили, что будет интеграция только на платформы «Яндекса».
Впервые о сделке по покупке активов компании объявили в июле 2019 года, после чего «Яндекс» несколько раз подавал и отзывал ходатайство в ФАС. Компания также планировала докупить сервис грузоперевозок «Везёт Добро».
Однако в июне 2020 года ФАС отказала «Яндекс.Такси» в покупке такси-сервиса «Везёт», включая все торговые знаки группы, такие как Fasten, «Лидер», RedTaxi и другие. Регулятор посчитал, что в случае сделки компания усилит доминирующее положение на рынке такси: совокупная доля «Яндекс.Такси» и «Везёт» составит 70% в России, свыше 80% в границах 19 субъектов страны.
В отличие от первой анонсированной сделки новое соглашение подразумевает приобретение лишь части активов «Везёт», объяснили в «Яндексе». Кроме того, сделка действует в ограниченном количестве регионов (точное количество в компании не раскрывают) и не распространяется на программное обеспечение.
В «Яндексе» уточнили vc.ru, что сделка не требует согласования с антимонопольной службой. «Балансовая стоимость активов “Везёт” попадает в диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству», — пояснили в компании.
- Компания «Яндекс.Такси» развивает бизнес в сфере онлайн-заказа такси, каршеринга, фудтеха и логистики. Направление курьерской доставки и грузоперевозки в отдельную вертикаль «Яндекс» выделил в августе 2020 года.
- Группа «Везёт» создана в 2017 году в результате объединения агрегаторов «Сатурн» и «Рутакси». По собственным данным, сервисы компании доступны более чем в 100 городах России.
У Везета кроме колл центров больше ничего и нету)))
Да Везёт еле выживал, об этом многие говорили. И лучше Яндекс, чем какие-то китайцы
Лучше как раз китайцы, чем охреневший яндекс. Конкуренция на рынке такси бы не помешала.
Везёт себя нормально чувствовал пока не пришло Яндекс такси и не начало бабками с директа заливать этот рынок.
ахахахахаха ты шутишь чтоли? диди скупает сейчас компании во всех странах, заманивает водителей, а потом комиссию поднимают. конечно китайцы лучше, агааа /сарказм/
Мы купим ваших сотрудников и ваши бизнес-процессы. Но ваша компания сможет работать дальше, мы конкуренты.
По крайней мере это честнее, чем монополия РЖД... скупают, выкупают, загребают.
Это сильно повлияет на качество днищного сервиса?
на качество вряд ли. но вот на цены - может )
Уж что-что, а пробить очередное дно всегда пожалуйста.
Яндекс, в нынешнее время, улучшить уже ничего не может, а вот ухудшить влегкую.
Супер, а куда смотрит антимонопольная служба? А никуда нет ее... как и "государства". Нагло создаются корпорации для распилов, и олигоплии типо яндекса с доляхами и контролем кого нужно.. а весь профит уходит в офшорчики )) Причем уходит в валюте!!! Которую нужно заработать продажей ресурсов! Если бы северная нигерия (выдуманная мной и не существующая в действительности страна) была бы не колонией запада, то такой беспредел был бы не возможен. Пример Тайланд или ОАЭ... и много других Государств защищающих интересы граждан. Но в северной нигерии молчаливые рабы, с ними можно делать что угодно, ведь они любят выполнять приказы, избивать и убивать своих братьев по крови.
А кому достанется Программное обеспечение, раз Яндекс его не покупает? И где посмотреть список регионов?
Блоги компаний
Показать еще