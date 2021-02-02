В отличие от первой сделки, которую не одобрила ФАС, компания купит только часть активов конкурента.

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Сделка позволит «Яндекс.Такси» улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, рассказали vc.ru в группе компаний. В частности, предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов.

Сумма сделки — $178 млн. Часть денег компания выплатит после интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года.

Пользователи «Везёт» смогут вызывать такси по телефону, как они привыкли, или в приложении «Яндекс Go», а водители такси — подключиться к платформе «Яндекс.Про». В компании уточнили, что будет интеграция только на платформы «Яндекса».

Впервые о сделке по покупке активов компании объявили в июле 2019 года, после чего «Яндекс» несколько раз подавал и отзывал ходатайство в ФАС. Компания также планировала докупить сервис грузоперевозок «Везёт Добро».

Однако в июне 2020 года ФАС отказала «Яндекс.Такси» в покупке такси-сервиса «Везёт», включая все торговые знаки группы, такие как Fasten, «Лидер», RedTaxi и другие. Регулятор посчитал, что в случае сделки компания усилит доминирующее положение на рынке такси: совокупная доля «Яндекс.Такси» и «Везёт» составит 70% в России, свыше 80% в границах 19 субъектов страны.

В отличие от первой анонсированной сделки новое соглашение подразумевает приобретение лишь части активов «Везёт», объяснили в «Яндексе». Кроме того, сделка действует в ограниченном количестве регионов (точное количество в компании не раскрывают) и не распространяется на программное обеспечение.

В «Яндексе» уточнили vc.ru, что сделка не требует согласования с антимонопольной службой. «Балансовая стоимость активов “Везёт” попадает в диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству», — пояснили в компании.