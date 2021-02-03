ФАС проверит покупку «Яндекс.Такси» части активов конкурирующей группы «Везёт» Статьи редакции
В 2020 году регулятор отказал «Яндексу» в покупке, в самой компании заявили, что новая сделка не требует согласования.
Федеральная антимонопольная служба проверит, соответствует ли объявленная сделка требованиям антимонопольного законодательства и необходимости её согласования с регулятором, рассказали vc.ru в ведомстве.
Компания «Яндекс.Такси» объявила о покупке колл-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы «Везёт» 2 февраля. Сумма сделки — $178 млн. В компании отмечали, что речь идёт о покупке лишь части активов, в ограниченном количестве регионов и не распространяется на ПО.
«Мы готовы предоставить всю необходимую информацию по запросу ведомства», — заявили vc.ru в «Яндекс.Такси». Балансовая стоимость активов «Везёт» попадает в диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству (по 28 статье закона о защите конкуренции), добавили в компании.
«Яндекс» уже пытался купить активы «Везёт», но в 2020 году ФАС отказала компании. Тогда ведомство говорило, что в случае сделки компания усилит доминирующее положение на рынке такси. При этом регулятор был готов разрешить сделку, если компания займёт меньше 50% рынка.
Будем надеяться, что ФАС и в этот раз откажет. Эта сделка та же самая покупка, но завуалированная.
Все логично, если компанию дробить и покупать по частям, то балансовая стоимость вполне впишется в нужный диапазон)
Каждый день заголовки про то, как Яндекс в очередной раз планирует кого-то обмануть или уже обманул. Сегалович, прости, мы всё...
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