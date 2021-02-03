Транспорт
Рая Хачатрян

ВТБ запланировал запустить подписку на автомобили в первой половине 2021 года Статьи редакции

Для клиентов подписка будет на 15-20% выгоднее, чем каршеринг, заявили в компании.

Сервис подписки на автомобили для физических лиц банк запустит совместно с «ВТБ Лизинг», пишет РБК со ссылкой на заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«ВТБ Лизинг» займется регистрацией автомобиля в ГИБДД, техобслуживанием, заменой расходных материалов и страхованием автомобиля — это входит в стоимость подписки. Банк также предложит услугу «аварийного комиссара» — будет выезжать на место ДТП и возьмёт на себя оформление и сбор справок.

Оформить подписку на автомобиль можно на срок от шести до 24 месяцев, а пробег составит до 20 тысяч км в год. Ежемесячный платеж по подписке в среднем будет в полтора раза меньше, чем по автокредиту, обещают в ВТБ.

На пилотном этапе в сервисе будет доступно ограниченное число моделей среднего и верхнего ценового сегмента, в зависимости от результатов тестирования компания расширит количество, заявил Печатников.

В России подписку на автомобили предлагают и другие компании: в июне 2019 года первым это сделал Volvo, а за ним Hyundai, KIA и другие.

#новость #втб

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KINCH

38

 пробег составит до 20 тысяч км в год

Я пешком от кровати до туалета больше за год пройду.

Платите нам за авто, на котором не будете ездить и вам оно принадлежать не будет — ахуеть, дайте два.

Я уже считал (со всеми расходами) в комментах к какой-то статье. Суть такова:
1. При подписке за 3 года у вас не будет 1,5 млн. рублей и не будет машины.
2. При покупке после 3-х лет вы продадите свое авто от 800 тыс. до 1 млн. р.

Не покупайтесь на эту херню. Рентная жизнь хороша только для арендодателя, вы же остаетесь ни с чем. 

Ответить

Ivan Susanin

KINCH
15

С пробегом у всех по-разному. У меня за 10+ лет стажа никогда и 10 тыс. в году не было. В 2020 вообще тысячи четыре с чем-то

Ответить

Andrey Fedorov

Ivan
12

Ну значит вам она по подписке тем более не нужна
(PS у меня на последней 65 тыс за 2 с небольшим года, и я не таксист)

Ответить

Петр Иванов

Ivan
8

тогда вам каршеринг идеально на такой пробег, на несколько дней брать когда надо.
но конечно своя машина многим лучше.

Ответить

Карфаген должен

Петр
0

Каршеринг есть только в паре городов

Ответить

Стройиндустрия

Петр
0

Ну на любителя)
Там так много но

Ответить

Стройиндустрия

KINCH
6

все говно а я молодец, И вообще в магазин не ходите самим продукты пора растить . Всякие ашаны магниты наживаются

Да и туалета у некоторых ближе чем соседняя республика

Да за три года 1.5 и ты забыл про сервис, страховку прочий геморрой не дай бог авария а ты сел на новую заправил и радуйся.

А ну даже за лям взять допустим rio выйдет он за три года это хорошо бы в 2 уложиться всякие то запчасти расходники, что бы потом продать хотя бы за 700 т.р.

В итоге за 25-30 т.р. в месяц за авто могут отбиться тем количеством времени которое освободиться

Конечно при разездном виде жизни там экономика другая будет

Сначала надо считать что выгоднее.
Я например очень жду когда такие сервисы будут массово внедряться
Потому на три недели отпуска явно покупать авто не стоит

Ответить

Johny Lee

KINCH
1

Смотря какую цель преследуешь. У некоторых рентная жизнь - это их стиль жизни. Тут 2 стороны

Ответить

Петр Иванов

Johny
6

все верно. 
если речь об удобстве - части людей это реально удобно, то за это можно переплатить.

но не надо говорить что это финансово выгоднее - считали много раз и с такси и с лизингом  -своя машина в любом случае дешевле т.к. хотя бы даже прибыль которую с вас собирают в случае с личной машиной идет вам.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Петр
1

Ну прям срыватели покровов и разоблачители 

Ответить

Петр Иванов

Дмитрий
3

просто точка зрения что каршеринг, такси или вот такая машина по подписке дешевле личной машины достаточно распространена.
я много видел разных обсуждений и вычислений на эту тему, но все они основаны на том что сравнивают не особо сравнимые вещи.

Ответить

Alexey Tyunin

Петр
2

Как и ты, когда выше пишешь, что "в любом случае выгоднее". На самом деле своя машина тем выгоднее, чем больше ты проезжаешь, либо чем меньше предполагаемый срок владения. 

Так, на полгода взять Е-класс - порядка 360 тыс. руб. Если взять новую ешку и продать через полгода - будет скорее всего дороже, плюс геморрой с перепродажей. 

Ответить

Дмитрий Евсеев

Петр
–2

Да лучше всего вообще ничего никогда не покупать, никакие банки и прочие проходимцы не получат и копейки ваших денег, как бы они не старались, как бы не пытались обмануть.) Вы получите священный финансовый статус кво! А капиталисты-мошенники соснут!

А сколько экономии времени на калькуляциях, только представьте. Сколько человекочасов будет спасено.

Ответить

евгений аношин

Петр
0

в любом случае дешевле - это не так

Ответить

Игорь Маренков

KINCH
2

Лично мне это более чем за глаза (проезжаю тысяч 8 в год). И думаю я такой не один.

Ответить

Misha Khapov

KINCH
–1

Надо смотреть на условия и потом решать.
Сразу сейчас нельзя сказать, насколько это будет (не?)выгодно. 

В нашей стране, если ты берешь машину на 2 года, то может быть так, что ты в первый платишь за нее Х долларов, а чз год 1/2Х долларов.

А еще может быть, что ты купил машину за 20к долларов, а через 2 года продал за 2К долларов. увы. 

Ответить

KINCH

Misha
2

 А еще может быть, что ты купил машину за 20к долларов, а через 2 года продал за 2К долларов. увы.

Миша, зачем Чиполлино включать? Ну, расскажите нам про такие случаи. 

 Сразу сейчас нельзя сказать, насколько это будет (не?)выгодно.

Серьезно? Я почему-то могу сразу сказать, что это не выгодно.

Уже все давно посчитали, люди любят сверхпотребление, математически высчитывается средняя "по больнице" ставка и категория людей, которая не способна покупать, но способна платить,, для нее выставляют чек и получают бабло. Ничем не отличается от казино.

Ответить

Serge Arsentiev

KINCH
0

люди любят сверхпотребление,

Людей мотивируют к нему, чтобы они брали больше кредитов, чтобы ни в коем случае т.н. золотой миллиард (термин от ваты, кстати), не притормозил и не начал _реально_ накапливать деньги на банковских счетах, покупая _реальную_ собственность - например землю в Старом и Новом Свете.
Потому что иначе получится нехорошо. Иначе дефолт придется объявлять. А так все хорошо, все в долгах.

люди любят сверхпотребление,

Мигранты явно показывают, что женщина способа вырастить 10 детей (с европейской медициной), будучи в сообществе с 2-мя другими женами (со своими у каждой еще детьми), пока их общий мужчина раз в месяц ходит получать пособие на 30 человек в районную управу. При умеренном потреблении.

Кто и почему убедил пост-военную Европу в том, что надо жениться и рожать в 25 .. потом 30 потом 35 лет - тому большой привет и поздравление с победой над здравым смыслом.

Геноцид исправных налогоплательщиков - новый метод социальной инженерии в условиях перепроизводства пищевых продуктов. А только последнее позволяет всё это устраивать, кстати.

Ответить

Петр Иванов

Serge
1

ну вообще потребление как в европе это неплохо. это очень даже неплохо на самом деле.
живешь в норм доме на норм машине, а ты обычный чел. у нас не каждый топ может так жить. надо быть уже не рядовым топом и не в рядовой фирме.
да и вообще в мск европейское качество жизни не достичь, один хрен из таунхауса по мкаду и садовому ездить дышать газами в пробках.

Ответить

евгений аношин

KINCH
0

купил хенде соларис без страховки (как тут некоторые советуют) и разбил .. вот и весь сценарий как из 20 тысяч превратится в 2 тысячи

Ответить

Петр Иванов

KINCH
0

все верно. своя машина финансово выгоднее.

речь тут может идти только об удобстве. то есть кому удобно что машиной занимаются за него и потом ее не надо продавать а тупо берешь новую и платишь за новую

финансово лизинг в рф не выгоден. на западе подозреваю что тоже.

Ответить

Виталий Гололобов

Петр
1

В очень многих случаях своя машина вообще не выгодна. У меня траты на такси за последние полгода - 50К. С апреля по ноябрь я катаюсь в основном на моноколесе, если погода позволяет, в остальное время на такси, включая каждый будний день на работу и с работы. Общественным транспортом вообще не пользуюсь. В этом году еще полтора месяца летом исключительно на такси катался из-за травмы. Живу в Самаре. Вот и получается, что у меня траты на такси максимум 120К в год в режиме "ни в чем себе не отказывай". И какая машина окупится при таком раскладе?

Ответить

Sasha Bochkin

Виталий
0

У каждого свои условия жизни. У многих так что на моноколесе только по дачному поселку проедешь. А до города только на машине, на такси получается очень дорого. Не все живут в городе.

Ответить

Виталий

Sasha
1

Разумеется. У кого-то работа разъездная, ему без машины никак. А кто-то год на удаленке сидит, нафига ему машина? Суть в том, что своя машина далеко не всегда выгодна, как утверждал Петр в комменте выше.

Ответить

Yarro S

KINCH
0

А если вложить 1.5 млн в активы и арендовать авто, то через три года будет 3 млн и авто попользуешься

Ответить

Виталий Гололобов

KINCH
0

Серьезно? Там ежемесячный платеж по подписке 41 666 рублей???

Ответить

novogen73

KINCH
0

У вас очень большая квартира 🙂

Ответить

Людской завод

KINCH
0

"Платите нам за авто, на котором не будете ездить и вам оно принадлежать не будет"
ну так то суть лизинга именно в этом и есть. уже как много лет в разных странах так и живут.

Ответить

Darya Svetikova

8

платёж меньше, но машина все равно во владениях банка остаётся 🤷🏽‍♀️

Ответить

Тимур Умаров

Darya
23

Ну и что?
Меняете через год, и у вас новая машина. 
Пусть банк сам занимается реализацией. 
Очень удобно, как по мне. 

Ответить

KINCH

Тимур
16

Давайте задам прямой вопрос: нахуя вы будете менять одну новую машину с пробегом в 20 тыс. км на другую новую через год? Не находите это бредом? 😂

Ответить

Евгений Кирьянов

Тимур
9

Но дорого, платишь как за кредит, но не получаешь остаточную стоимость автомобиля, я считал за 5 лет потеряешь где-то 500-600 тысяч. Особенно если взять какую-то Крету

Ответить

Тимур Умаров

Евгений
2

Даже с учетом ТО, расходников и страховки?

Ответить

Петр Иванов

Тимур
6

да. при их лимите пробега - 20 тыс в год, какие там ТО и расходники?

страховка вопрос т.к. на свою машину если она недорогая ее вообще можно не делать, а можно сделать дешевле чем они (типа только угон без мелкого ущерба) - то есть тут можно долго считать.

Ответить

Карфаген должен

Петр
–1

Ага, а потом отдать в сервисе 70к за царапину на бампере, потому что ещё и птф задета.
А виновника нет, виновник уехал

Ответить

Евгений Кирьянов

Тимур
0

Все просто берем крету 2017 года, 1,1 млн рублей стоила, сейчас будет порядка 850-900 при продаже. За это время вы проедете 80 тысяч. При платежах около 30 тысяч в месяц(Ссылку на ценник прикрепил)  вы отдадите сервису 1 440 000 т.р., но за это время вы экономите 40 тысяч на страховке и где-то 60-70 тысяч на т.о. Если вы взяли бы 1 миллион в кредит, то вы ба платили 25 т.р. рублей в месяц, но по итогу у вас было бы порядка 800 тысяч в виде машины. А так не будет ничего. 
Каршеринг проще и выгоднее - так как весь сервис, заправки и т.д. не делаешь, т.е. реально только катаешься. А тут вроде сам сделай, заплати цену новой машины, но по итогу ничего в остатке не остается. 

Hyundai запустит в России сервис «подписки» на…
Пользователи смогут выбрать из трёх вариантов подписок, сроки которых варьируются от часа до года.
vc.ru
Ответить

евгений аношин

Евгений
1

а я на примере своего опыта могу написать...
Хенде Санта Фе годовая подписка с опцией годового пробега 30 ткм - 54000 в месяц. Или 648 тысяч в год - это ровно 20% от ее стоимости в салоне.
Сравнимые расходы за год:
1. Потеря стоимости 10% - в текущей стоимости денег
2. Страховка Каско - 5% без франшиз + предоставление подменного автомобиля на время ремонта
3. Зимняя резина - 1%.
Итого: 16%. ОСАГО и ТО не считаю - хотя они и бесплатны.
Получается разница за год 4%. Такую же ставку я получу разместив деньги на депозит в банке)) или даже больше сэкономлю так как не беру кредит в банке на покупку. плюс я не трачу время на продажу машины. плюс езжу только на новом автомобиле. 
Конкретно - выгодно. 
Недостатки:
1. жаль что хенде не оформляет на машины льготную парковку, типа как такси или каршеринг.
2. некоторые штрафы (парковка на газоне и тд) - на порядок выше так как машина оформлена на юрлицо, приходится тратить время подавать документы (договор аренды в инспекцию) для переоформление протокола и снижения суммы санкции

Ответить

Стройиндустрия

Евгений
0

осталось у нас 800  где:
- 200 на сервисное обслуживание;
- 20 - 30  налоги 
- 150 на простой  в ремонте 
- 150+ амортизации 
оставшиеся  270 тысяч как цена горящей жопы и потраченное время на случаи КОГДА с ТВОЕЙ машиной что то случится.
что за 3 года меньше 10 в месяц. а если в кредит там и в плюс можно выйти. 

у  каждого  в зависимости от образа жизни, семьи работы, уровня жизни. 

накатывая меньше 40(платить за то то что машина стоит глупо ) т. км. или больше 100 (там уже цена на км  скорее всего упадет ) там другая экономика 

Главное что бы работал как обещает. 

Ответить

Darya Svetikova

Тимур
1

если чисто для поездок — да, удобно.
но это будет обычная, скучная, стоковая тачка 😔

Ответить

Andy Lenty

Тимур
0

Ifeelyoubro

Ответить

Andrey Fedorov

Тимур
0

Свою ставите в салон на продажу, и салон занимается ее реализацией. Да, что-то потеряете, но в любом случае меньше, чем на этой подписке. 

Ответить

Вася Пражкин

Darya
14

Все вам не нравится. Вот когда топам ВТБ это презентовали, им все понравилось. 

Ответить

Владимир Воробьев

7

Вот есть, допустим, люди, которые никогда ничем не обладают, при том, что владеют. Смартфон-флагман, например, купят и сразу стеклышко, чехольчик, все аккуратненько, с ключами рядом нельзя и вообще. Потому что через полгода-год продавать, надо чтобы как новый был. И с машиной та же история: ножки отряхнут, в машине не едят, не курят, лишний раз ручник не подтянут, ездят аккуратно, паркуются широко, потому что — продавать. Не для себя, получается, берегут, и, получается, не для себя покупают. Вот для них подписка на машину — крутая тема. Вообще идеальная, потому что ты живешь, как жил, но часть забот с машиной ушла и ушла необходимость продавать. Вообще сказка. 

Ответить

Петр Иванов

Владимир
5

верно.
но такие люди они насчет денег замороченные, а своя машина по деньгам заметно выгоднее лизинга, особенно если ее беречь на продажу.

Ответить

Sasha Bochkin

Владимир
0

Я как бы тоже с прицелом продавать через лет 6-7 после покупки. Но до такого маразма не дошел, то тут приложу об столбик, то там. Поесть тоже проблем нет)

Ответить

Evil Pechenka

5

Банки занимаются чем угодно, только лишь бы не банкингом.

Ответить

Alexey Tykhonov

Evil
–1

здесь не про банк.

Ответить

Evil Pechenka

Alexey
11

Да, разумется. Сбермаркет взлетел бы без Сбера, ВТБ Лизинг без ВТБ... Банки пристраивают своё бабло в какие-то странные дочерние структуры, т.е. занимаются бизнесом, вместо того, чтобы чужой бизнес кредитовать и развивать банкинг. Конечно здесь не про это.

Ответить

Alexey Tykhonov

Evil
2

формально да. Вы от лизинговой компании ожидаете банкинга. Да?

Ответить

Evil Pechenka

Alexey
8

Т.к. я уже пару раз объяснил, что имею ввиду, то третий раз не буду. 🤷‍♀️

Ответить

Alexey Tykhonov

Evil
0

У множества банковских групп во всем мире есть лизинговый юнит. И они его же и финансируют. И вроде это дело менеджмента как развивать свой бизнес. Я бы с удовольствием воспользовался услугой доступного долгосрочного лизинга на новое авто, как в Америке, например.

Ответить

Evil Pechenka

Alexey
11

И вроде это дело менеджмента как развивать свой бизнес.

Естественно. А дело клиента дать отзыв об этом развитии. Как бывший клиент ВТБ могу только сказать: отстойный отстой отстоя. Всё что они мне делали — было сделано шиворот-навыворот примерно в 100% случаев. Теперь это ещё и с лизингом. Финансируется этот банкет деньгами налогоплательщиков, кстати, поэтому не надо защищать это уродливое неработающее образование, которое зачем-то называют банком.

Ответить

Alexey

Evil
0

вот здесь я понял) плюс 1

Ответить

subst

Evil
2

Да, Сбермаркет взлетел без Сбера. Сбер купил готовый работающий сервис (Instamart) и переименовал

Ответить

Андрей Деревянко

Evil
0

Да куда его развивать то? У нас офигенный финтех и это не сарказм

Ответить

Evil Pechenka

Андрей
0

Ага, точно...

Ответить

Андрей Деревянко

Evil
0

Так вы за все банки пишете, а пользуетесь одним из самых неповоротливых

Ответить

Evil Pechenka

Андрей
1

Если говорить про российский финтех — он отличный, тут полностью согласен, но мы про то, как государство завело себе банк и этот банк ужасный, и вместо того чтобы наладить работу он разрастается в смежные сферы.

Ответить

S.Z

Evil
0

Они банкинг параллельно не развивают?

Ответить

Fumar mata

Evil
0

вместо того, чтобы чужой бизнес кредитовать

Лизинг, как бе, это тоже кредит 

Ответить

Evil Pechenka

Fumar
0

Да, конечно. Но я же о приоритетах. Банк не научился давать кредиты, но зато добавил к этому кридиты+парк автомобилей. 

Ответить

Alexey Tyunin

Evil
0

У ВТБ кредитов выданных на 12 трлн рублей. По-моему, они умеют выдавать кредиты, это их основной бизнес.

Ответить

Alexey Tyunin

Evil
0

Эм всмысле странные дочерние бизнес-структуры? ВТБ-Лизинг - огромная лизинговая компания, топ-3 в РФ, у которой в активах значительная часть подвижного состава, самолётов, грузовиков всей страны (активов где-то между 500 млрд и 1 трлн).

Мне казалось, что лизинг - это способ получения целевого финансирования для бизнеса, разве нет?)

Ответить

Илья Михайлов

Alexey
1

"Сервис подписки на автомобили для физических лиц банк запустит совместно с «ВТБ Лизинг»"

"Банк запустит"

Ответить

Петр Иванов

Evil
3

ну так это денег приносит. они заметили что если ты банк, можно самому больше заработать если делаешь сам.
это на западе заметили еще раньше поэтому там регулятор может дать по голове банку который будет скупать весь бизнес подряд (западные банки могут не то что бизнес - у них денег хватит покупать сразу полоски континентов. типа всю северную африку, всю латинскую америку - но им не дают)

Ответить

Evil Pechenka

Петр
0

Самое противное, что в РФ бизнес скупает государство. Наличие у государства бизнеса — это дичь какая-то.

Ответить

Отродясь не было

Evil
0

Если вы не заметили, чистый банкинг уже давно умирает. Все уходит в платформу и приложение.

Ответить

Роман Александров

6

Самое главное чтобы не требовало безлимитный доступ к анальному зондированию 

Ответить

Arthur Bashirov

5

Не выгодно. Это пробег в сутки 54 км.

Ответить

Петр Иванов

Arthur
1

не на всякую работу в мск можно доехать туда обратно. совсем далеко не на всякую. 

Ответить

Денис Демидов

–1

Автосервисы потеряют клиентов а значит и многие отойдут в мир иной безработица на фоне скидок в конечном итоги все будут работать на банк а он один цб

Ответить

Aleksey Gorbachev

Денис
6

Машин меньше не станет, значит и ремонтирующих их тоже меньше не станет, значит безработица не увеличится.

Может быть рынок автосервисов станет от этого цивилизованнее. 

Ответить

Денис Демидов

Aleksey
2

Так банки будут чинить свои машины через свои ремонтные базы соотвественно сам ремонт авто будет людям не к чему со временем

Ответить

Отродясь не было

Денис
3

Вполне возможен субподряд с этими же сервисами, вряд банку выгодно с нуля построить станции ремонта.

Ответить

Денис Демидов

Отродясь
1

Так они не с нуля они разорять простой бизнес и купят их автосервисы вместе с людьми и работать будут люди как таксисты в яндекс такси

Ответить

Ответный фонарь

Aleksey
0

Возможно, человек выше хочет сказать, что банк так не разведёшь на ремонт, как частника 🙂

Ответить

Петр Иванов

Ответный
0

как официалы разводят лохов это песня, да.
банк так точно не разведешь, хотя разводить банк конечно будут. менять новые расходники нетронутые пробегом 20 тыс в год. кормиться с ремонта все равно будут. просто у банка будет норматив по ремонту и если какая то машина стоит дороже чем другая такая же - могут пристально копнуть. 
в любом случае при ремонте большого флота машин развода меньше

Ответить

Петр Иванов

Денис
0

типа гаражные сервисы потеряют?

Ответить

Бледный химик

Денис
0

У меня есть сервис аренды точек и запятых. Не хотите подписаться? 

Ответить

Fumar mata

Денис
0

Это какой-то неправильный Денис демидов.

Ответить

KING

Денис
–1

Если это распространяется только на новые авто с салона, то автосервисы потеряют очень малую часть, т.к автовладельцы таких автомобилей обычно обслуживаются в официальных автомастерских..

Ответить

Алексей Чехонадских

0

Думаю, что пока ЦБ не снизит существенно ключевую ставку, лизинг не сможет адекватно существовать в РФ🤔

Ответить

Aleksey Gorbachev

Алексей
6

Ключевая ставка - 4,25, потребительский кредит без обеспечения - 13%. Большая разница, в эту сторону надо работать. 

Ответить

Алексей Алексеев

2

ВТБ пытается переизобрести лизинг. Только без возможности выкупа машины в конце - насколько я понимаю? 
С другой стороны если все это без down payment. И просто платишь за подписку - почему бы и нет. По окончании подписки просто меняешь машину на другую по такой же подписке - в итоге всегда на новом авто. 

Ответить

Alexey Tyunin

Алексей
0

Почему переизобрести? Это по сути просто операционный лизинг. 

Ответить

Alex Ringis

1

А у конкурирующего «Cбep» еще нет каршеринга? То странно, что еще туда не залезли..

Ответить

УсольцеваЕвгения

Alex
3

Да сделали бы Сбершколу,  или Сбербольницу ! Тут точно не будет конкурентов 

Ответить

S.Z

УсольцеваЕвгения
0

https://21-school.ru/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=school21_frk_person_20210100041_context_search_brand_kaz_all%7C11959355262&utm_content=cid%7C11959355262%7Cgid%7C118740951994%7Cad%7C489226796573%7Ctrg_id%7Ckwd-866466247607%7Cext_id%7C%7Csrc%7C_g%7Cgeo%7C9047030%7C&utm_term=school%2021%20ru&gclid=CjwKCAiAsOmABhAwEiwAEBR0ZjYnHJhHquDOwwK282Ds_MKN6qyQ6nHWAVc2Q-EQv1pOs_naDV6mDBoCDVYQAvD_BwE

Школа есть)

Ответить

S.Z

УсольцеваЕвгения
0

Да и больницы они строят

https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=44f87f19-bfd8-4751-ad26-24eb9c92a0f2&blockID=1303&regionID=77&lang=ru&type=NEWS

Ответить

S.Z

Alex
1

Youdrive в экосистеме сбера

https://www.sberbank.com/ru/eco/youdrive

Ответить

Александ Есть

Alex
0

В прошлом году от сбера висели вакансии на разработку этого сервиса

Ответить

Д Хб

Alex
0

Есть. Года полтора пилят вроде. Пока среди своих пытаются, но что-то не идёт.
Выше предлагали каршеринг, но тут всё же тема про подписку.
На сайте заглушка.
По ценам на память крета около 27 была, gla 50, x5 80, vellar 110. Это месяц при подписке на год, если не ошибаюсь.
У них mvp, поэтому готовы падать по цене вроде, месяца 4 назад предлагали «гибкий» подход.
https://podpiska.sberauto.com/start

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Sam Muradovich

1

Класс, в других странах давно такое практикуется.

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УсольцеваЕвгения

1

Думаю, такая услуга будет больше востребованная для ЮЛ и топов . 
ФЛ ,если берут машину из  среднего сегмента , то чаще всего экономят и на расходниках  и на страховке . 

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Д Хб

УсольцеваЕвгения
1

ЮЛ интересен лизинг из-за налогов.

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novogen73

1

У всех подобных сервисов есть большой недостаток-невозможно оформить на такую машину резидентное парковочное разрешение в Москве.

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Aleksey Dmitriev

0

А есть уже такие, кто предоставляет такую услугу за пределами Москвы?

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Сергей Исаков

Aleksey
1

хундуй как минимум 

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Д Хб

Aleksey
1

По договору, с которым я знакомился в сбере, всю Россию можно катать.

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Leopold Stotch

0

Каршеринг логичнее

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Alex Comrade

Leopold
0

Логичнее сразу такси.

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Андрей Осипенко

0

Ну что, когда акции ВТБ покупать или нет смысла?

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Ania Chichaeva

0

Если по Москве будут везде бесплатные парковки, как у каршера - можно рассмотреть

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Nemiro Ilia

0

Считал для лэндровера несколько месяцев назад. Пока месяц считали, у них там несколько раз менялись условия и каждый раз всё лучше и лучше становилось.

Но работать ещё и работать над программой, обкатывать. Пока-что ВТБ пытается нащупать спрос, постепенно делая условия всё мягче и мягче, но реального в них всё ещё мало.

Для лэндровера насчитали платеж около 200 тыс мес, который даже при беглом расчете не окупает 20 тыс пробега в год.

Ну вы прикиньте, беглый кривой расчет:
Я сам езжу меньше 20 тыс в год. Первые три года машина на гарантии + покупается сервисный пакет за 100 тыс руб. Каско стоит тоже около 100 тыс в год. Платеж по кредиту, если тачку взять самому около 100 тыс в месяц. Расходники + стоимость ТО до 20тыс км это 15 тыс руб.

Ну т.е. даже если добавить сверху всякую шляпу выйдет менее 150 тыс в месяц, при этом через год тачку с пробегом 20тыс можно неплохо продать. А насчитали платеж в районе 200 тыс.

Самое удивительное, что когда считал, арендовать на любой срок - не мог, только кратно году, при этом пролонгации нет, в начале действия каждого договора вносишь безвовзратно сумму равную ежемесячному платежу.
Утверждали, что пробег такой маленький и не будет больше, потому-что банк планирует продавать потом такие авто как "почти-новые".

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