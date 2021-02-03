ВТБ запланировал запустить подписку на автомобили в первой половине 2021 года Статьи редакции
Для клиентов подписка будет на 15-20% выгоднее, чем каршеринг, заявили в компании.
Сервис подписки на автомобили для физических лиц банк запустит совместно с «ВТБ Лизинг», пишет РБК со ссылкой на заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
«ВТБ Лизинг» займется регистрацией автомобиля в ГИБДД, техобслуживанием, заменой расходных материалов и страхованием автомобиля — это входит в стоимость подписки. Банк также предложит услугу «аварийного комиссара» — будет выезжать на место ДТП и возьмёт на себя оформление и сбор справок.
Оформить подписку на автомобиль можно на срок от шести до 24 месяцев, а пробег составит до 20 тысяч км в год. Ежемесячный платеж по подписке в среднем будет в полтора раза меньше, чем по автокредиту, обещают в ВТБ.
На пилотном этапе в сервисе будет доступно ограниченное число моделей среднего и верхнего ценового сегмента, в зависимости от результатов тестирования компания расширит количество, заявил Печатников.
В России подписку на автомобили предлагают и другие компании: в июне 2019 года первым это сделал Volvo, а за ним Hyundai, KIA и другие.
пробег составит до 20 тысяч км в год
Я пешком от кровати до туалета больше за год пройду.
Платите нам за авто, на котором не будете ездить и вам оно принадлежать не будет — ахуеть, дайте два.
Я уже считал (со всеми расходами) в комментах к какой-то статье. Суть такова:
1. При подписке за 3 года у вас не будет 1,5 млн. рублей и не будет машины.
2. При покупке после 3-х лет вы продадите свое авто от 800 тыс. до 1 млн. р.
Не покупайтесь на эту херню. Рентная жизнь хороша только для арендодателя, вы же остаетесь ни с чем.
С пробегом у всех по-разному. У меня за 10+ лет стажа никогда и 10 тыс. в году не было. В 2020 вообще тысячи четыре с чем-то
Ну значит вам она по подписке тем более не нужна
(PS у меня на последней 65 тыс за 2 с небольшим года, и я не таксист)
тогда вам каршеринг идеально на такой пробег, на несколько дней брать когда надо.
но конечно своя машина многим лучше.
все говно а я молодец, И вообще в магазин не ходите самим продукты пора растить . Всякие ашаны магниты наживаются
Да и туалета у некоторых ближе чем соседняя республика
Да за три года 1.5 и ты забыл про сервис, страховку прочий геморрой не дай бог авария а ты сел на новую заправил и радуйся.
А ну даже за лям взять допустим rio выйдет он за три года это хорошо бы в 2 уложиться всякие то запчасти расходники, что бы потом продать хотя бы за 700 т.р.
В итоге за 25-30 т.р. в месяц за авто могут отбиться тем количеством времени которое освободиться
Конечно при разездном виде жизни там экономика другая будет
Сначала надо считать что выгоднее.
Я например очень жду когда такие сервисы будут массово внедряться
Потому на три недели отпуска явно покупать авто не стоит
все верно.
если речь об удобстве - части людей это реально удобно, то за это можно переплатить.
но не надо говорить что это финансово выгоднее - считали много раз и с такси и с лизингом -своя машина в любом случае дешевле т.к. хотя бы даже прибыль которую с вас собирают в случае с личной машиной идет вам.
Ну прям срыватели покровов и разоблачители
просто точка зрения что каршеринг, такси или вот такая машина по подписке дешевле личной машины достаточно распространена.
я много видел разных обсуждений и вычислений на эту тему, но все они основаны на том что сравнивают не особо сравнимые вещи.
Как и ты, когда выше пишешь, что "в любом случае выгоднее". На самом деле своя машина тем выгоднее, чем больше ты проезжаешь, либо чем меньше предполагаемый срок владения.
Так, на полгода взять Е-класс - порядка 360 тыс. руб. Если взять новую ешку и продать через полгода - будет скорее всего дороже, плюс геморрой с перепродажей.
Да лучше всего вообще ничего никогда не покупать, никакие банки и прочие проходимцы не получат и копейки ваших денег, как бы они не старались, как бы не пытались обмануть.) Вы получите священный финансовый статус кво! А капиталисты-мошенники соснут!
А сколько экономии времени на калькуляциях, только представьте. Сколько человекочасов будет спасено.
Лично мне это более чем за глаза (проезжаю тысяч 8 в год). И думаю я такой не один.
Надо смотреть на условия и потом решать.
Сразу сейчас нельзя сказать, насколько это будет (не?)выгодно.
В нашей стране, если ты берешь машину на 2 года, то может быть так, что ты в первый платишь за нее Х долларов, а чз год 1/2Х долларов.
А еще может быть, что ты купил машину за 20к долларов, а через 2 года продал за 2К долларов. увы.
А еще может быть, что ты купил машину за 20к долларов, а через 2 года продал за 2К долларов. увы.
Миша, зачем Чиполлино включать? Ну, расскажите нам про такие случаи.
Сразу сейчас нельзя сказать, насколько это будет (не?)выгодно.
Серьезно? Я почему-то могу сразу сказать, что это не выгодно.
Уже все давно посчитали, люди любят сверхпотребление, математически высчитывается средняя "по больнице" ставка и категория людей, которая не способна покупать, но способна платить,, для нее выставляют чек и получают бабло. Ничем не отличается от казино.
люди любят сверхпотребление,
Людей мотивируют к нему, чтобы они брали больше кредитов, чтобы ни в коем случае т.н. золотой миллиард (термин от ваты, кстати), не притормозил и не начал _реально_ накапливать деньги на банковских счетах, покупая _реальную_ собственность - например землю в Старом и Новом Свете.
Потому что иначе получится нехорошо. Иначе дефолт придется объявлять. А так все хорошо, все в долгах.
люди любят сверхпотребление,
Мигранты явно показывают, что женщина способа вырастить 10 детей (с европейской медициной), будучи в сообществе с 2-мя другими женами (со своими у каждой еще детьми), пока их общий мужчина раз в месяц ходит получать пособие на 30 человек в районную управу. При умеренном потреблении.
Кто и почему убедил пост-военную Европу в том, что надо жениться и рожать в 25 .. потом 30 потом 35 лет - тому большой привет и поздравление с победой над здравым смыслом.
Геноцид исправных налогоплательщиков - новый метод социальной инженерии в условиях перепроизводства пищевых продуктов. А только последнее позволяет всё это устраивать, кстати.
ну вообще потребление как в европе это неплохо. это очень даже неплохо на самом деле.
живешь в норм доме на норм машине, а ты обычный чел. у нас не каждый топ может так жить. надо быть уже не рядовым топом и не в рядовой фирме.
да и вообще в мск европейское качество жизни не достичь, один хрен из таунхауса по мкаду и садовому ездить дышать газами в пробках.
купил хенде соларис без страховки (как тут некоторые советуют) и разбил .. вот и весь сценарий как из 20 тысяч превратится в 2 тысячи
все верно. своя машина финансово выгоднее.
речь тут может идти только об удобстве. то есть кому удобно что машиной занимаются за него и потом ее не надо продавать а тупо берешь новую и платишь за новую
финансово лизинг в рф не выгоден. на западе подозреваю что тоже.
В очень многих случаях своя машина вообще не выгодна. У меня траты на такси за последние полгода - 50К. С апреля по ноябрь я катаюсь в основном на моноколесе, если погода позволяет, в остальное время на такси, включая каждый будний день на работу и с работы. Общественным транспортом вообще не пользуюсь. В этом году еще полтора месяца летом исключительно на такси катался из-за травмы. Живу в Самаре. Вот и получается, что у меня траты на такси максимум 120К в год в режиме "ни в чем себе не отказывай". И какая машина окупится при таком раскладе?
У каждого свои условия жизни. У многих так что на моноколесе только по дачному поселку проедешь. А до города только на машине, на такси получается очень дорого. Не все живут в городе.
Людской завод
"Платите нам за авто, на котором не будете ездить и вам оно принадлежать не будет"
ну так то суть лизинга именно в этом и есть. уже как много лет в разных странах так и живут.
платёж меньше, но машина все равно во владениях банка остаётся 🤷🏽♀️
Ну и что?
Меняете через год, и у вас новая машина.
Пусть банк сам занимается реализацией.
Очень удобно, как по мне.
Но дорого, платишь как за кредит, но не получаешь остаточную стоимость автомобиля, я считал за 5 лет потеряешь где-то 500-600 тысяч. Особенно если взять какую-то Крету
Даже с учетом ТО, расходников и страховки?
да. при их лимите пробега - 20 тыс в год, какие там ТО и расходники?
страховка вопрос т.к. на свою машину если она недорогая ее вообще можно не делать, а можно сделать дешевле чем они (типа только угон без мелкого ущерба) - то есть тут можно долго считать.
Ага, а потом отдать в сервисе 70к за царапину на бампере, потому что ещё и птф задета.
А виновника нет, виновник уехал
Все просто берем крету 2017 года, 1,1 млн рублей стоила, сейчас будет порядка 850-900 при продаже. За это время вы проедете 80 тысяч. При платежах около 30 тысяч в месяц(Ссылку на ценник прикрепил) вы отдадите сервису 1 440 000 т.р., но за это время вы экономите 40 тысяч на страховке и где-то 60-70 тысяч на т.о. Если вы взяли бы 1 миллион в кредит, то вы ба платили 25 т.р. рублей в месяц, но по итогу у вас было бы порядка 800 тысяч в виде машины. А так не будет ничего.
Каршеринг проще и выгоднее - так как весь сервис, заправки и т.д. не делаешь, т.е. реально только катаешься. А тут вроде сам сделай, заплати цену новой машины, но по итогу ничего в остатке не остается.
а я на примере своего опыта могу написать...
Хенде Санта Фе годовая подписка с опцией годового пробега 30 ткм - 54000 в месяц. Или 648 тысяч в год - это ровно 20% от ее стоимости в салоне.
Сравнимые расходы за год:
1. Потеря стоимости 10% - в текущей стоимости денег
2. Страховка Каско - 5% без франшиз + предоставление подменного автомобиля на время ремонта
3. Зимняя резина - 1%.
Итого: 16%. ОСАГО и ТО не считаю - хотя они и бесплатны.
Получается разница за год 4%. Такую же ставку я получу разместив деньги на депозит в банке)) или даже больше сэкономлю так как не беру кредит в банке на покупку. плюс я не трачу время на продажу машины. плюс езжу только на новом автомобиле.
Конкретно - выгодно.
Недостатки:
1. жаль что хенде не оформляет на машины льготную парковку, типа как такси или каршеринг.
2. некоторые штрафы (парковка на газоне и тд) - на порядок выше так как машина оформлена на юрлицо, приходится тратить время подавать документы (договор аренды в инспекцию) для переоформление протокола и снижения суммы санкции
осталось у нас 800 где:
- 200 на сервисное обслуживание;
- 20 - 30 налоги
- 150 на простой в ремонте
- 150+ амортизации
оставшиеся 270 тысяч как цена горящей жопы и потраченное время на случаи КОГДА с ТВОЕЙ машиной что то случится.
что за 3 года меньше 10 в месяц. а если в кредит там и в плюс можно выйти.
у каждого в зависимости от образа жизни, семьи работы, уровня жизни.
накатывая меньше 40(платить за то то что машина стоит глупо ) т. км. или больше 100 (там уже цена на км скорее всего упадет ) там другая экономика
Главное что бы работал как обещает.
если чисто для поездок — да, удобно.
но это будет обычная, скучная, стоковая тачка 😔
Свою ставите в салон на продажу, и салон занимается ее реализацией. Да, что-то потеряете, но в любом случае меньше, чем на этой подписке.
Все вам не нравится. Вот когда топам ВТБ это презентовали, им все понравилось.
Вот есть, допустим, люди, которые никогда ничем не обладают, при том, что владеют. Смартфон-флагман, например, купят и сразу стеклышко, чехольчик, все аккуратненько, с ключами рядом нельзя и вообще. Потому что через полгода-год продавать, надо чтобы как новый был. И с машиной та же история: ножки отряхнут, в машине не едят, не курят, лишний раз ручник не подтянут, ездят аккуратно, паркуются широко, потому что — продавать. Не для себя, получается, берегут, и, получается, не для себя покупают. Вот для них подписка на машину — крутая тема. Вообще идеальная, потому что ты живешь, как жил, но часть забот с машиной ушла и ушла необходимость продавать. Вообще сказка.
верно.
но такие люди они насчет денег замороченные, а своя машина по деньгам заметно выгоднее лизинга, особенно если ее беречь на продажу.
Я как бы тоже с прицелом продавать через лет 6-7 после покупки. Но до такого маразма не дошел, то тут приложу об столбик, то там. Поесть тоже проблем нет)
Банки занимаются чем угодно, только лишь бы не банкингом.
здесь не про банк.
Да, разумется. Сбермаркет взлетел бы без Сбера, ВТБ Лизинг без ВТБ... Банки пристраивают своё бабло в какие-то странные дочерние структуры, т.е. занимаются бизнесом, вместо того, чтобы чужой бизнес кредитовать и развивать банкинг. Конечно здесь не про это.
формально да. Вы от лизинговой компании ожидаете банкинга. Да?
Т.к. я уже пару раз объяснил, что имею ввиду, то третий раз не буду. 🤷♀️
У множества банковских групп во всем мире есть лизинговый юнит. И они его же и финансируют. И вроде это дело менеджмента как развивать свой бизнес. Я бы с удовольствием воспользовался услугой доступного долгосрочного лизинга на новое авто, как в Америке, например.
И вроде это дело менеджмента как развивать свой бизнес.
Естественно. А дело клиента дать отзыв об этом развитии. Как бывший клиент ВТБ могу только сказать: отстойный отстой отстоя. Всё что они мне делали — было сделано шиворот-навыворот примерно в 100% случаев. Теперь это ещё и с лизингом. Финансируется этот банкет деньгами налогоплательщиков, кстати, поэтому не надо защищать это уродливое неработающее образование, которое зачем-то называют банком.
Да куда его развивать то? У нас офигенный финтех и это не сарказм
Ага, точно...
Так вы за все банки пишете, а пользуетесь одним из самых неповоротливых
Если говорить про российский финтех — он отличный, тут полностью согласен, но мы про то, как государство завело себе банк и этот банк ужасный, и вместо того чтобы наладить работу он разрастается в смежные сферы.
вместо того, чтобы чужой бизнес кредитовать
Лизинг, как бе, это тоже кредит
Да, конечно. Но я же о приоритетах. Банк не научился давать кредиты, но зато добавил к этому кридиты+парк автомобилей.
У ВТБ кредитов выданных на 12 трлн рублей. По-моему, они умеют выдавать кредиты, это их основной бизнес.
Эм всмысле странные дочерние бизнес-структуры? ВТБ-Лизинг - огромная лизинговая компания, топ-3 в РФ, у которой в активах значительная часть подвижного состава, самолётов, грузовиков всей страны (активов где-то между 500 млрд и 1 трлн).
Мне казалось, что лизинг - это способ получения целевого финансирования для бизнеса, разве нет?)
"Сервис подписки на автомобили для физических лиц банк запустит совместно с «ВТБ Лизинг»"
"Банк запустит"
ну так это денег приносит. они заметили что если ты банк, можно самому больше заработать если делаешь сам.
это на западе заметили еще раньше поэтому там регулятор может дать по голове банку который будет скупать весь бизнес подряд (западные банки могут не то что бизнес - у них денег хватит покупать сразу полоски континентов. типа всю северную африку, всю латинскую америку - но им не дают)
Самое противное, что в РФ бизнес скупает государство. Наличие у государства бизнеса — это дичь какая-то.
Если вы не заметили, чистый банкинг уже давно умирает. Все уходит в платформу и приложение.
Самое главное чтобы не требовало безлимитный доступ к анальному зондированию
Не выгодно. Это пробег в сутки 54 км.
не на всякую работу в мск можно доехать туда обратно. совсем далеко не на всякую.
Автосервисы потеряют клиентов а значит и многие отойдут в мир иной безработица на фоне скидок в конечном итоги все будут работать на банк а он один цб
Машин меньше не станет, значит и ремонтирующих их тоже меньше не станет, значит безработица не увеличится.
Может быть рынок автосервисов станет от этого цивилизованнее.
Так банки будут чинить свои машины через свои ремонтные базы соотвественно сам ремонт авто будет людям не к чему со временем
Вполне возможен субподряд с этими же сервисами, вряд банку выгодно с нуля построить станции ремонта.
Так они не с нуля они разорять простой бизнес и купят их автосервисы вместе с людьми и работать будут люди как таксисты в яндекс такси
Ответный фонарь
Возможно, человек выше хочет сказать, что банк так не разведёшь на ремонт, как частника 🙂
как официалы разводят лохов это песня, да.
банк так точно не разведешь, хотя разводить банк конечно будут. менять новые расходники нетронутые пробегом 20 тыс в год. кормиться с ремонта все равно будут. просто у банка будет норматив по ремонту и если какая то машина стоит дороже чем другая такая же - могут пристально копнуть.
в любом случае при ремонте большого флота машин развода меньше
Думаю, что пока ЦБ не снизит существенно ключевую ставку, лизинг не сможет адекватно существовать в РФ🤔
Ключевая ставка - 4,25, потребительский кредит без обеспечения - 13%. Большая разница, в эту сторону надо работать.
ВТБ пытается переизобрести лизинг. Только без возможности выкупа машины в конце - насколько я понимаю?
С другой стороны если все это без down payment. И просто платишь за подписку - почему бы и нет. По окончании подписки просто меняешь машину на другую по такой же подписке - в итоге всегда на новом авто.
А у конкурирующего «Cбep» еще нет каршеринга? То странно, что еще туда не залезли..
Да сделали бы Сбершколу, или Сбербольницу ! Тут точно не будет конкурентов
https://21-school.ru/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=school21_frk_person_20210100041_context_search_brand_kaz_all%7C11959355262&utm_content=cid%7C11959355262%7Cgid%7C118740951994%7Cad%7C489226796573%7Ctrg_id%7Ckwd-866466247607%7Cext_id%7C%7Csrc%7C_g%7Cgeo%7C9047030%7C&utm_term=school%2021%20ru&gclid=CjwKCAiAsOmABhAwEiwAEBR0ZjYnHJhHquDOwwK282Ds_MKN6qyQ6nHWAVc2Q-EQv1pOs_naDV6mDBoCDVYQAvD_BwE
Школа есть)
Есть. Года полтора пилят вроде. Пока среди своих пытаются, но что-то не идёт.
Выше предлагали каршеринг, но тут всё же тема про подписку.
На сайте заглушка.
По ценам на память крета около 27 была, gla 50, x5 80, vellar 110. Это месяц при подписке на год, если не ошибаюсь.
У них mvp, поэтому готовы падать по цене вроде, месяца 4 назад предлагали «гибкий» подход.
https://podpiska.sberauto.com/start
Думаю, такая услуга будет больше востребованная для ЮЛ и топов .
ФЛ ,если берут машину из среднего сегмента , то чаще всего экономят и на расходниках и на страховке .
У всех подобных сервисов есть большой недостаток-невозможно оформить на такую машину резидентное парковочное разрешение в Москве.
А есть уже такие, кто предоставляет такую услугу за пределами Москвы?
Каршеринг логичнее
Если по Москве будут везде бесплатные парковки, как у каршера - можно рассмотреть
Считал для лэндровера несколько месяцев назад. Пока месяц считали, у них там несколько раз менялись условия и каждый раз всё лучше и лучше становилось.
Но работать ещё и работать над программой, обкатывать. Пока-что ВТБ пытается нащупать спрос, постепенно делая условия всё мягче и мягче, но реального в них всё ещё мало.
Для лэндровера насчитали платеж около 200 тыс мес, который даже при беглом расчете не окупает 20 тыс пробега в год.
Ну вы прикиньте, беглый кривой расчет:
Я сам езжу меньше 20 тыс в год. Первые три года машина на гарантии + покупается сервисный пакет за 100 тыс руб. Каско стоит тоже около 100 тыс в год. Платеж по кредиту, если тачку взять самому около 100 тыс в месяц. Расходники + стоимость ТО до 20тыс км это 15 тыс руб.
Ну т.е. даже если добавить сверху всякую шляпу выйдет менее 150 тыс в месяц, при этом через год тачку с пробегом 20тыс можно неплохо продать. А насчитали платеж в районе 200 тыс.
Самое удивительное, что когда считал, арендовать на любой срок - не мог, только кратно году, при этом пролонгации нет, в начале действия каждого договора вносишь безвовзратно сумму равную ежемесячному платежу.
Утверждали, что пробег такой маленький и не будет больше, потому-что банк планирует продавать потом такие авто как "почти-новые".
Блоги компаний
Показать еще