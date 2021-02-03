ВТБ запустит подписку на автомобили в первой половине 2021 года Статьи редакции
Для клиентов подписка будет на 15-20% выгоднее, чем каршеринг, заявили в компании.
Сервис подписки на автомобили для физических лиц банк запустит совместно с «ВТБ Лизинг», пишет РБК со ссылкой на заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
«ВТБ Лизинг» займется регистрацией автомобиля в ГИБДД, техобслуживанием, заменой расходных материалов и страхованием автомобиля — это входит в стоимость подписки. Банк также предложит услугу «аварийного комиссара» — будет выезжать на место ДТП и возьмёт на себя оформление и сбор справок.
Оформить подписку на автомобиль можно на срок от шести до 24 месяцев, а пробег составит до 20 тысяч км в год. Ежемесячный платеж по подписке в среднем будет в полтора раза меньше, чем по автокредиту, обещают в ВТБ.
На пилотном этапе в сервисе будет доступно ограниченное число моделей среднего и верхнего ценового сегмента, в зависимости от результатов тестирования компания расширит количество, заявил Печатников.
В России подписку на автомобили предлагают и другие компании: в июне 2019 года первым это сделал Volvo, а за ним Hyundai, KIA и другие.
платёж меньше, но машина все равно во владениях банка остаётся 🤷🏽♀️
Ну и что?
Меняете через год, и у вас новая машина.
Пусть банк сам занимается реализацией.
Очень удобно, как по мне.
Самое главное чтобы не требовало безлимитный доступ к анальному зондированию
Автосервисы потеряют клиентов а значит и многие отойдут в мир иной безработица на фоне скидок в конечном итоги все будут работать на банк а он один цб
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