Транспорт
Рая Хачатрян

ВТБ запустит подписку на автомобили в первой половине 2021 года Статьи редакции

Для клиентов подписка будет на 15-20% выгоднее, чем каршеринг, заявили в компании.

Сервис подписки на автомобили для физических лиц банк запустит совместно с «ВТБ Лизинг», пишет РБК со ссылкой на заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«ВТБ Лизинг» займется регистрацией автомобиля в ГИБДД, техобслуживанием, заменой расходных материалов и страхованием автомобиля — это входит в стоимость подписки. Банк также предложит услугу «аварийного комиссара» — будет выезжать на место ДТП и возьмёт на себя оформление и сбор справок.

Оформить подписку на автомобиль можно на срок от шести до 24 месяцев, а пробег составит до 20 тысяч км в год. Ежемесячный платеж по подписке в среднем будет в полтора раза меньше, чем по автокредиту, обещают в ВТБ.

На пилотном этапе в сервисе будет доступно ограниченное число моделей среднего и верхнего ценового сегмента, в зависимости от результатов тестирования компания расширит количество, заявил Печатников.

В России подписку на автомобили предлагают и другие компании: в июне 2019 года первым это сделал Volvo, а за ним Hyundai, KIA и другие.

#новость #втб

1116 просмотров
6 6 комментариев
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u0442\u0431"], "comments": 6, "likes": 5, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 204423, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 03 Feb 2021 22:22:36 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Darya Svetikova

1

платёж меньше, но машина все равно во владениях банка остаётся 🤷🏽‍♀️

Ответить

Тимур Умаров

Darya
5

Ну и что?
Меняете через год, и у вас новая машина. 
Пусть банк сам занимается реализацией. 
Очень удобно, как по мне. 

Ответить

Роман Александров

2

Самое главное чтобы не требовало безлимитный доступ к анальному зондированию 

Ответить

Sam Muradovich

1

Класс, в других странах давно такое практикуется.

Ответить

Денис Демидов

0

Автосервисы потеряют клиентов а значит и многие отойдут в мир иной безработица на фоне скидок в конечном итоги все будут работать на банк а он один цб

Ответить

Evil Pechenka

0

Банки занимаются чем угодно, только лишь бы не банкингом.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

X5Tech
Подписан
Отписаться
Моментальные расчёты с юридическими лицами: как «Перекрёсток Впрок» запускал направление b2b-продаж
В декабре 2019 года онлайн-гипермаркет «Перекрёсток Впрок» (входит в X5 Retail Group) запустил направление b2b продаж в…
0
Lamoda
Подписан
Отписаться
Россияне купили экологичных товаров более чем на 50 млн рублей
Мы подвели первые итоги продаж товаров из раздела Lamoda Planet, где собраны товары с заботой о планете. Оказалось, что…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Process Mining без PM4PY
Насколько сложно самим написать майнер и реализовать некоторые необходимые возможности для работы с графами? Сделаем эт…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Роман
за день
Это потому что у американцев в следующий раз получается, а в России выделяют еще миллиард государственных денег, на которые Рогозин пишет новую песню.
Прототип Starship SN9 от SpaceХ взорвался при посадке после успешного запуска
Igor Kachura
за неделю
Забавно получается. Люди в соответствии с предоставляемым робингудом сервисом им пользовались. Робингуд в одностороннем порядке закрыл их позиции и запретил открывать новые - по факту не дал заработать или украл…
Google удалила около 100 тысяч отзывов о Robinhood в магазине приложений после «атаки» пользователей

Комментарии

Sam Muradovich

ВТБ запустит подписку на…

Evil Pechenka

ВТБ запустит подписку на…

Денис Демидов

ВТБ запустит подписку на…

Денис Кравцов

Власти России предложили ввести…

Антон Василик

Власти России предложили ввести…

Никита Афонин

Минцифры предложило не считать…

Сергей Леопольдович

Минцифры предложило не считать…

Тимур Умаров

ВТБ запустит подписку на…

Константин Жуков

Минцифры предложило не считать…

Роботы

Минцифры предложило не считать…

Артем Симонов

Классификация изображений с…

Marina Runovich

Работа в медиа и коммуникациях…

Diego Salvador

Harley-Davidson отказался…

MEGAtraXXXer666

Минцифры предложило не считать…

Роботы

Минцифры предложило не считать…

Константин Жуков

Минцифры предложило не считать…

Alexander Osipov

5 млн рублей на контент и PR…

Darya Svetikova

ВТБ запустит подписку на…
null