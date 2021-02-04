«Яндекс.Заправки» подключили к сервису первые станции с омывайкой в Москве, Ярославле и Екатеринбурге Статьи редакции
Пользователи смогут залить омывайку в автоматической станции Gartex, а затем оплатить её в приложении.
- В трёх городах пользователям доступны 120 автоматических станцийи Gartex с омывайкой, рассказали vc.ru в «Яндексе». В ближайшее время их число вырастет до 200 — это около трети всех таких станций в России. Условия партнёрства в компании не раскрывают.
- Gartex — аппараты для налива стеклоомывающей жидкости, водители могут залить необходимое количество и не возить полупустые бутылки.
- Оплата теперь доступна в «Заправках», а позже появится в «Навигаторе» и «Картах». Омывайку также можно оплачивать баллами «Яндекс.Плюса», если подписка оформлена.
- С подключением станций с наливом омывайки «Заправки» продолжают развивать экосистему сервисов для водителей, отметили в компании. Сейчас кроме оплаты заправки и омывайки пользователи могут, например, заказывать еду и кофе в машину на АЗС.
Стекломой от дяди Миши по 130 рублей за баклашку никогда не подводит, в отличие от этой непонятной вонючей изопропиловой субстанции, которая стоит прилично дороже.
в отличие от Ашотов (тут тоже есть), ему можно претензию предъявить. Однако, пока ни разу не требовалось.
Потому что у дяди Миши она на метаноле, но из-за "социально безответственных" групп граждан, пытающихся ее употреблять с печальными последствиями, она официально запрещена к производству.
При этом в цивилизованных Европах, начинающихся уже за Выборгом, она разрешена. Хотя зная финнов, не сомневаюсь, что и они могли бы социально побезответственничать, особенно когда не хватило в 12 ночи. Но вот как-то хватает ума понять, что омывайку пить нельзя.
Не знаю о чем речь, дешевле 200р уже давно не видел, на дороге не покупаю.
Южный порт - 75 рублей за 5 литров. Для любителей сэкономить.
Выдуманная проблема. Все берут в ашане за 150 рублей проверенную омывайку с нужным запахом под нужную температуру и бюджет.
Наливаешь 1 раз в месяц или 2, даже если активно ездить. Нет никакой проблемы, которую они пытаются решить. Про пустую баклашку - бред, мусорки есть, чтобы не возить с собой, а полупустая - наоборот хорошо, бывает, что люди и из города на удивление выезжают где "Яндекс.Вставьте слово" может и не быть.
не взлетит
Вообще не хочу ездить в ашан за омывайкой, а подъехать и залить после бензина и омывайку - отличное решение
В отличие от бензина, который гарантируется сертификатами, в омывае может быть такая бурда, что потом обплюётесь.
"Автоматическая"... а на деле просто пистолет как с бензином, заправки тоже тогда можно назвать "автоматическими".
Всегда считал странным что:
1. Лючок омывателя под капотом, почему не снаружи, как для бензина.
2. Почему на заправках нет колонки для заливки омывайки.
Поэтому идея неплохая, но... почему-то кажется что не взлетит.
И мочевину не наливают, а современным дизелям она нужна для снижения выброса вредных газов.
Эту можно попробовать органически добавить, правда, но, к сожалению, не только лишь всем гендерам.
водители могут залить необходимое количество
Но наливать будут полную, как на шведском столе набирают еды?
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