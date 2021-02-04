Транспорт
Таня Боброва

«Яндекс.Заправки» подключили к сервису первые станции с омывайкой в Москве, Ярославле и Екатеринбурге Статьи редакции

Пользователи смогут залить омывайку в автоматической станции Gartex, а затем оплатить её в приложении.

  • В трёх городах пользователям доступны 120 автоматических станцийи Gartex с омывайкой, рассказали vc.ru в «Яндексе». В ближайшее время их число вырастет до 200 — это около трети всех таких станций в России. Условия партнёрства в компании не раскрывают.
  • Gartex — аппараты для налива стеклоомывающей жидкости, водители могут залить необходимое количество и не возить полупустые бутылки.
  • Оплата теперь доступна в «Заправках», а позже появится в «Навигаторе» и «Картах». Омывайку также можно оплачивать баллами «Яндекс.Плюса», если подписка оформлена.
  • С подключением станций с наливом омывайки «Заправки» продолжают развивать экосистему сервисов для водителей, отметили в компании. Сейчас кроме оплаты заправки и омывайки пользователи могут, например, заказывать еду и кофе в машину на АЗС.

#яндексзаправки #новость

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Sergei Timofeyev

12

Стекломой от дяди Миши по 130 рублей за баклашку никогда не подводит, в отличие от этой непонятной вонючей изопропиловой субстанции, которая стоит прилично дороже.

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Corbyan

Sergei
3

Ну если дядя Миша проверенный то да. А если брать у Ашота возле дороги то зависит от температуры. Если брать в минус 5 то в минус 15 она уже мёрзнет

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Sergei Timofeyev

Corbyan
0

в отличие от Ашотов (тут тоже есть), ему можно претензию предъявить. Однако, пока ни разу не требовалось.

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Arsenii Kirsanov

Sergei
1

Потому что у дяди Миши она на метаноле, но из-за "социально безответственных" групп граждан, пытающихся ее употреблять с печальными последствиями, она официально запрещена к производству.

Ответить

Дюша Метёлкин

Arsenii
2

При этом в цивилизованных Европах, начинающихся уже за Выборгом, она разрешена. Хотя зная финнов, не сомневаюсь, что и они могли бы социально побезответственничать, особенно когда не хватило в 12 ночи. Но вот как-то хватает ума понять, что омывайку пить нельзя.

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Николай Свидэрский

Sergei
0

Не знаю о чем речь, дешевле 200р уже давно не видел, на дороге не покупаю.

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Sergei Timofeyev

Николай
1

Южный порт - 75 рублей за 5 литров. Для любителей сэкономить.

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Виталий Журавлев

Sergei
0

До -10 градусов, прекрасно можно разводить с водой 50/50

Ответить

Артур Гаврончук

5

Выдуманная проблема. Все берут в ашане за 150 рублей проверенную омывайку с нужным запахом под нужную температуру и бюджет. 

Наливаешь 1 раз в месяц или 2, даже если активно ездить. Нет никакой проблемы, которую они пытаются решить. Про пустую баклашку - бред, мусорки есть, чтобы не возить с собой, а полупустая - наоборот хорошо, бывает, что люди и из города на удивление выезжают где "Яндекс.Вставьте слово" может и не быть.

не взлетит

Ответить

Philip Poteryahin

Артур
8

Вообще не хочу ездить в ашан за омывайкой, а подъехать и залить после бензина и омывайку - отличное решение

Ответить

Sergei Timofeyev

Philip
1

В отличие от бензина, который гарантируется сертификатами, в омывае может быть такая бурда, что потом обплюётесь.

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Sergei Timofeyev

Артур
0

:))) 280 рублей за 5 литров уже давно.

Ответить

Andrei Smirnovsky

0

"Автоматическая"... а на деле просто пистолет как с бензином, заправки тоже тогда можно назвать "автоматическими".

Ответить

Beerman

Andrei
6

автоматическая в том смысле, что человек в продаже не участвует. Автомат по продаже газировки тоже не в рот тебе её наливает

Ответить

Николай Свидэрский

1

Всегда считал странным что:
1. Лючок омывателя под капотом, почему не снаружи, как для бензина.
2. Почему на заправках нет колонки для заливки омывайки.

Поэтому идея неплохая, но... почему-то кажется что не взлетит.

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Sergei Timofeyev

Николай
0

И мочевину не наливают, а современным дизелям она нужна для снижения выброса вредных газов.

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Дюша Метёлкин

Sergei
0

Эту можно попробовать органически добавить, правда, но, к сожалению, не только лишь всем гендерам.

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Andre Macareno

0

водители могут залить необходимое количество

Но наливать будут полную, как на шведском столе набирают еды?

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Sam Beckett

Andre
0

А зачем наливать не полную, собственно?

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Антон Гранд

0

Инновации ради инноваций.

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