Amazon начала тестировать камеры в фургонах доставки для контроля за состоянием водителей Статьи редакции
Сами водители называют камеры «нервирующими» и «системой наказания».
Компания установила камеры с искусственным интеллектом в фургонах, которые арендуют водители, участвующие в программе Partner Service Delivery. Об этом пишет CNBC.
Amazon использует камеру, созданную стартапом Netradyne, основанным в 2015 году двумя бывшими старшими сотрудниками Qualcomm. Камера называется Driveri — у неё четыре объектива, которые захватывают дорогу, водителя и весь салон автомобиля.
Камеры оснащены ПО, которое может обнаруживать 16 различных проблем безопасности, в том числе если водители отвлекаются, превышают скорость, резко тормозят и другое. По словам одного из водителей, камеры могут обнаружить, когда водитель зевает.
При нарушении техники безопасности камера будет выдавать звуковые предупреждения — «сохраняйте безопасную дистанцию», «пожалуйста, притормозите» и другое. Если водитель продолжает вести себя «небезопасно», камера загружает видео на специальный сервер, доступный Amazon.
Amazon утверждает, что не может просматривать записи камеры в режиме реального времени. Но в некоторых случаях компания может напрямую связаться с водителем. Например, если он зевает, камера предложит остановиться на 15 минут. Если водитель не послушается, ему позвонят с просьбой остановиться.
Таким образом компания стремится повысить безопасность водителей на дороге, но некоторые водители обеспокоены из-за нарушениях их конфиденциальности. Они говорят, что камеры «нервирующие», и называют их «большой брат» и «система наказания». По словам водителей, они беспокоятся, что камеры будут оказывать лишнее давление во время работы.
«Это просто означает, что каждый автомобиль Amazon теперь также будет камерой наблюдения Amazon. И прямо сейчас нет никаких законов, регулирующих, что Amazon может сделать со всеми записями», — считает представитель группы по правам человека Fight for the Future Эван Грир.
Теперь водители и гуся в пути не придушат...
Даже коммерчески, в бутылочку дела делать чтобы не останавливаться не получиться.
2030 год: запрещено останавливаться посрать и поссать. Со шлюхами тоже тормозиться нельзя. На ходу с Наташей тоже - ни ни.
когда-то давно мы думали что работа будут работать за нас. А теперь выясняется что они будут указывать нам что делать
Главное причину хорошую придумать...
А уж как использовать эти данные Амазон найдёт.
Вот интересно о чьей безопасности они пекутся?
пешеходов и других участников дорожного движения? В год в РФ на дорогах убивают 13-15 тысяч людей.
Мне кажется, для безопасности пешеходов достаточно камеры спереди и системы экстренного торможения.
А вот водилы от постоянного ощущения, что за ними наблюдают, могут ещё больше косячить.
Неужели умная компания Amazon не может останавливать запись камеры при нажатии водителем кнопки "Перерыв", чтобы на время обеспечить приватность? Например, сделать личный звонок, отдохнуть без большого брата, почесать в конце концов что-нибудь 😆
Когда уже в туалеты и в квартиры поставят камеры, «для безопасности и защиты граждан»?
Хм. Хороший формат слежения за стадом баранов за баранкой.
Там людей скоро не останется. Водить должны беспилотники.
Да, конечно. Куда этих баранов девать если везде беспилотники.
Пусть, радуются, что хотя бы так. Через бесят лет их заменят системы автопилотирования.
Какая приватность может быть при выполнение служебных обязанностей на рабочем месте в транспортном средстве компании?
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