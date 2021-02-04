Транспорт
Евгения Евсеева

Amazon начала тестировать камеры в фургонах доставки для контроля за состоянием водителей Статьи редакции

Сами водители называют камеры «нервирующими» и «системой наказания».

23 23 комментария
1613 просмотров

Компания установила камеры с искусственным интеллектом в фургонах, которые арендуют водители, участвующие в программе Partner Service Delivery. Об этом пишет CNBC.

Amazon использует камеру, созданную стартапом Netradyne, основанным в 2015 году двумя бывшими старшими сотрудниками Qualcomm. Камера называется Driveri — у неё четыре объектива, которые захватывают дорогу, водителя и весь салон автомобиля.

Камеры оснащены ПО, которое может обнаруживать 16 различных проблем безопасности, в том числе если водители отвлекаются, превышают скорость, резко тормозят и другое. По словам одного из водителей, камеры могут обнаружить, когда водитель зевает.

При нарушении техники безопасности камера будет выдавать звуковые предупреждения — «сохраняйте безопасную дистанцию», «пожалуйста, притормозите» и другое. Если водитель продолжает вести себя «небезопасно», камера загружает видео на специальный сервер, доступный Amazon.

Amazon утверждает, что не может просматривать записи камеры в режиме реального времени. Но в некоторых случаях компания может напрямую связаться с водителем. Например, если он зевает, камера предложит остановиться на 15 минут. Если водитель не послушается, ему позвонят с просьбой остановиться.

Таким образом компания стремится повысить безопасность водителей на дороге, но некоторые водители обеспокоены из-за нарушениях их конфиденциальности. Они говорят, что камеры «нервирующие», и называют их «большой брат» и «система наказания». По словам водителей, они беспокоятся, что камеры будут оказывать лишнее давление во время работы.

«Это просто означает, что каждый автомобиль Amazon теперь также будет камерой наблюдения Amazon. И прямо сейчас нет никаких законов, регулирующих, что Amazon может сделать со всеми записями», — считает представитель группы по правам человека Fight for the Future Эван Грир.

#новость #amazon

23 23 комментария
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Alexander Mitryashkin

12

Теперь водители и гуся в пути не придушат... 

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Илья Вечерин

Alexander
4

Пожалуйста, притормозите на 15 минут

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Nail Gumerov

Alexander
1

Даже коммерчески, в бутылочку дела делать чтобы не останавливаться не получиться.

2030 год: запрещено останавливаться посрать и поссать. Со шлюхами тоже тормозиться нельзя. На ходу с Наташей тоже - ни ни.

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xxx xxx

8

Ждём видосы про водятлов амазона, которые пытаются зевнуть не открывая рта.

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Oleg Oleg

5

когда-то давно мы думали что работа будут работать за нас. А теперь выясняется что они будут указывать нам что делать

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Влад Полагушин

2

Главное причину хорошую придумать...

А уж как использовать эти данные Амазон найдёт.

Вот интересно о чьей безопасности они пекутся?

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Алексей Любимов

Влад
0

пешеходов и других участников дорожного движения? В год в РФ на дорогах убивают 13-15 тысяч людей.

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Влад Полагушин

Алексей
0

Мне кажется, для безопасности пешеходов достаточно камеры спереди и системы экстренного торможения.

А вот водилы от постоянного ощущения, что за ними наблюдают, могут ещё больше косячить.

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Voin Mraka

2

это настоящий фашизм.

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Тимур Мазукабзов

1

Неужели умная компания Amazon не может останавливать запись камеры при нажатии водителем кнопки "Перерыв", чтобы на время обеспечить приватность? Например, сделать личный звонок, отдохнуть без большого брата, почесать в конце концов что-нибудь 😆

Ответить

Ed Lee

Тимур
1

Нет, это же амазон

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Nail Gumerov

1

Когда уже в туалеты и в квартиры поставят камеры, «для безопасности и защиты граждан»?

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Nail Gumerov

1

А звук будет в камерах? Пукать в «коробках» можно будет?

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Действующий утюг

1
Ответить

alex twit

1

Амазон это концлагерь какой-то.

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iFenixxZ Gaming Channel

0

Хм. Хороший формат слежения за стадом баранов за баранкой.

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Ed Lee

iFenixxZ
1

А вы к какому царству животных себя относите?

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Oleg Garvin

Ed
0

А их много?

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Алексей Любимов

iFenixxZ
0

Там людей скоро не останется. Водить должны беспилотники.

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iFenixxZ Gaming Channel

Алексей
0

Да, конечно. Куда этих баранов девать если везде беспилотники.

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Syzygy

0

Пусть, радуются, что хотя бы так. Через бесят лет их заменят системы автопилотирования. 

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Dr. Horrible

0

водилы не смогут посылки воровать(

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Сергей Леопольдович

0

Какая приватность может быть при выполнение служебных обязанностей на рабочем месте в транспортном средстве компании? 

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