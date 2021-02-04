Транспорт
Евгения Евсеева

Amazon начала тестировать камеры в фургонах доставки для контроля за водителями Статьи редакции

Сами водители называют камеры «нервирующими» и «системой наказания».

42 42 комментария
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Компания установила камеры с искусственным интеллектом в фургонах, которые арендуют водители, участвующие в программе Partner Service Delivery. Об этом пишет CNBC.

Amazon использует камеру, созданную стартапом Netradyne, основанным в 2015 году двумя бывшими старшими сотрудниками Qualcomm. Камера называется Driveri — у неё четыре объектива, которые захватывают дорогу, водителя и весь салон автомобиля.

Камеры оснащены ПО, которое может обнаруживать 16 различных проблем безопасности, в том числе если водители отвлекаются, превышают скорость, резко тормозят и другое. По словам одного из водителей, камеры могут обнаружить, когда водитель зевает.

При нарушении техники безопасности камера будет выдавать звуковые предупреждения — «сохраняйте безопасную дистанцию», «пожалуйста, притормозите» и другое. Если водитель продолжает вести себя «небезопасно», камера загружает видео на специальный сервер, доступный Amazon.

Amazon утверждает, что не может просматривать записи камеры в режиме реального времени. Но в некоторых случаях компания может напрямую связаться с водителем. Например, если он зевает, камера предложит остановиться на 15 минут. Если водитель не послушается, ему позвонят с просьбой остановиться.

Таким образом компания стремится повысить безопасность водителей на дороге, но некоторые водители обеспокоены из-за нарушениях их конфиденциальности. Они говорят, что камеры «нервирующие», и называют их «большой брат» и «система наказания». По словам водителей, они беспокоятся, что камеры будут оказывать лишнее давление во время работы.

«Это просто означает, что каждый автомобиль Amazon теперь также будет камерой наблюдения Amazon. И прямо сейчас нет никаких законов, регулирующих, что Amazon может сделать со всеми записями», — считает представитель группы по правам человека Fight for the Future Эван Грир.

#новость #amazon

42 42 комментария
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Alexander Mitryashkin

18

Теперь водители и гуся в пути не придушат... 

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Илья Вечерин

Alexander
7

Пожалуйста, притормозите на 15 минут

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Nail Gumerov

Alexander
2

Даже коммерчески, в бутылочку дела делать чтобы не останавливаться не получиться.

2030 год: запрещено останавливаться посрать и поссать. Со шлюхами тоже тормозиться нельзя. На ходу с Наташей тоже - ни ни.

Ответить

xxx xxx

14

Ждём видосы про водятлов амазона, которые пытаются зевнуть не открывая рта.

Ответить

Oleg Oleg

12

когда-то давно мы думали что работа будут работать за нас. А теперь выясняется что они будут указывать нам что делать

Ответить

Влад Полагушин

3

Главное причину хорошую придумать...

А уж как использовать эти данные Амазон найдёт.

Вот интересно о чьей безопасности они пекутся?

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Алексей Любимов

Влад
0

пешеходов и других участников дорожного движения? В год в РФ на дорогах убивают 13-15 тысяч людей.

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Влад Полагушин

Алексей
4

Мне кажется, для безопасности пешеходов достаточно камеры спереди и системы экстренного торможения.

А вот водилы от постоянного ощущения, что за ними наблюдают, могут ещё больше косячить.

Ответить

Даниил Орел

Алексей
1

Ведь три кнопки нажать, чтобы выяснить, сколько народу "убивают" каждый год на дорогах США. Речь ведь идёт про американскую компанию. Но нет. 

Ответить

Алексей Любимов

Даниил
0

Честно говоря, мне положить на то, сколько в США убивают на дорогах. Сами разберутся. Я живу здесь и хотел бы, чтобы нас не убивали каждый день по 40-50 человек.  
Это просто чужой опыт, пока что американской компании, который следовало бы распространить и у нас. В такси, в доставках, в автобусах, грузопассажирских перевозчиках и каршеринге поставить такие камеры было бы очень неплохо.

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Mikhail Che

Алексей
0

да я думаю и в личных машинах прям на заводе надо ставить, мало ли кто труп будет перевозить или о митингах говорить
и в квартирах неплохо бы, это рассадник преступности, большинство убийств происходят в квартирах и наркотиками там торгуют, а за разговоры на кухне надо каждого второго привлечь
а потом вставим камеру вам в анус, что бы никто не вздумал вас изнасиловать
надо же, люди жалуются, что в концлагерях плохо было, а тут прям скоро очередь образуется
меняем свободу на безопасность по выгодному курсу, сегодня скидка 50%

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Алексей Любимов

Mikhail
0

Я понимаю, что это сарказм, но вообще то речь не про личные машины, а про перевозчиков. 

У меня камера стоит в тамбуре и в машине. в чем проблема? Моя квартира - моя камера. Моя машина - моя камера.

И в  личных машинах почему бы и не поставить алкотестеры ? И сделать скидку на страховку, если алкотестер стоит. Что в этом плохого? 

Ответить

Действующий утюг

3
Ответить

Тимур Мазукабзов

1

Неужели умная компания Amazon не может останавливать запись камеры при нажатии водителем кнопки "Перерыв", чтобы на время обеспечить приватность? Например, сделать личный звонок, отдохнуть без большого брата, почесать в конце концов что-нибудь 😆

Ответить

Ed Lee

Тимур
4

Нет, это же амазон

Ответить

Alex Shapovalov

Тимур
0

Может. И сразу запускается списание у него с зарплаты 

Ответить

Nail Gumerov

2

Когда уже в туалеты и в квартиры поставят камеры, «для безопасности и защиты граждан»?

Ответить

Voin Mraka

2

это настоящий фашизм.

Ответить

alex twit

2

Амазон это концлагерь какой-то.

Ответить

iFenixxZ Gaming Channel

1

Хм. Хороший формат слежения за стадом баранов за баранкой.

Ответить

Ed Lee

iFenixxZ
2

А вы к какому царству животных себя относите?

Ответить

iFenixxZ Gaming Channel

Ed
2

Странный вопрос. Конечно же к баранам. Только баран за клавиатурой

Ответить

Евгений Кашуба

Ed
1

К царству небесному

Ответить

Peem Bot

Евгений
0

Сам понял, что сказал?

Ответить

Евгений Кашуба

Peem
1

На уроке биологии в 9 классе, Вовочка, перечисляя царства, назвал еще царство небесное.  

Ответить

Oleg Garvin

Ed
1

А их много?

Ответить

Алексей Любимов

iFenixxZ
0

Там людей скоро не останется. Водить должны беспилотники.

Ответить

iFenixxZ Gaming Channel

Алексей
0

Да, конечно. Куда этих баранов девать если везде беспилотники.

Ответить

Лев

1

Человек это не робот. Ему надо давать свободу. Даже в тюрьмах не везде камеры. 

Ответить

Миша Магадан

Лев
2

У него есть свобода уволиться.

Ответить

Nail Gumerov

1

А звук будет в камерах? Пукать в «коробках» можно будет?

Ответить

Evgeny Terentev

Nail
0

Там встроен датчик сероводорода.

Ответить

Syzygy

1

Пусть, радуются, что хотя бы так. Через бесят лет их заменят системы автопилотирования. 

Ответить

Aleksey Murashko

Syzygy
0

А потом тебя как потребителя тоже заменят.

Ответить

Dr. Horrible

1

водилы не смогут посылки воровать(

Ответить

Илья Михайлов

1

Цифровой концлагерь
Мне кажется, что у водителей психика начнёт быстро сдавать из за постоянной слежки за каждым их шагом

Ответить

Alex Shapovalov

1

Амазон как всегда с одной стороны нереальный план доставок с другой полный контроль работы.  Этакая вилочка.  Новый вид рабства, ты должен работать но нельзя с этого заработать. Рабы должны бояться наказания . Теперь я понимаю зачем амазон тратит столько денег на блм и демократическую партию. Перенимает опыт коммунизма и рабства одновременно 

Ответить

Ivan Vishnyakov

0

Аамазон хорошо был разобран в южном парке. Только мало

Ответить

Evgeny Terentev

0

Безос уже у себя в туалете поставил. И вы не нойте.

Ответить

Сергей Леопольдович

–1

Какая приватность может быть при выполнение служебных обязанностей на рабочем месте в транспортном средстве компании? 

Ответить

Mr Banny

Сергей
0

Право собственности. Вектор ответственности.

Может, у водителя биометрика/механика какая-то необычная, камера и это может счесть отклонением.

Может, ограничиться данными о пульсе и давлении вместо видеосьемки салона, на которой водитель "какбэ на общем фоне" ?

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Mikhail Ivanov

–1

Учитывая сколько водители воруют, давно пора. У меня как минимум раз десять украли дорогостоящие товары, потом приходилось неделю ждать пока они разберутся и в итоге пришлют замену.

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