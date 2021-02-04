Они называют камеры «нервирующими» и «системой наказания».

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Amazon начала тестировать камеры с искусственным интеллектом в автомобилях для наблюдения за водителями доставки с целью повышения безопасности, пишет CNBC.

По данным издания, компания установила камеры в фургонах, которые арендуют водители, участвующие в программе Partner Service Delivery.

Amazon использует камеру, созданную стартапом Netradyne, основанным в 2015 году двумя бывшими старшими сотрудниками Qualcomm. Камера называется Driveri — у неё четыре объектива, которые захватывают дорогу, водителя и весь салон автомобиля.

Камеры оснащены ПО, которое может обнаруживать 16 различных проблем безопасности, в том числе если водители отвлекаются, превышают скорость, резко тормозят и другое. По словам одного из водителей, камеры могут обнаружить, когда водитель зевает.

При нарушении техники безопасности камера будет выдавать звуковые предупреждения — «сохраняйте безопасную дистанцию», «пожалуйста, притормозите» и другое. Если водитель продолжает вести себя «небезопасно», камера загружает видео на специальный сервер, доступный Amazon.

Amazon утверждает, что не может просматривать записи камеры в режиме реального времени. Но в некоторых случаях компания может напрямую связаться с водителем. Например, если он зевает, камера предложит остановиться на 15 минут. Если водитель не послушается, ему позвонят с просьбой остановиться.

Таким образом компания стремится повысить безопасность водителей на дороге, но некоторые водители обеспокоены из-за нарушениях их конфиденциальности. Они говорят, что камеры «нервирующие», и называют их «большой брат» и «система наказания». По словам водителей, они беспокоятся, что камеры будут оказывать лишнее давление во время работы.