Amazon начала тестировать камеры в фургонах доставки — водители обеспокоены нарушением конфиденциальности Статьи редакции
Они называют камеры «нервирующими» и «системой наказания».
Amazon начала тестировать камеры с искусственным интеллектом в автомобилях для наблюдения за водителями доставки с целью повышения безопасности, пишет CNBC.
По данным издания, компания установила камеры в фургонах, которые арендуют водители, участвующие в программе Partner Service Delivery.
Amazon использует камеру, созданную стартапом Netradyne, основанным в 2015 году двумя бывшими старшими сотрудниками Qualcomm. Камера называется Driveri — у неё четыре объектива, которые захватывают дорогу, водителя и весь салон автомобиля.
Камеры оснащены ПО, которое может обнаруживать 16 различных проблем безопасности, в том числе если водители отвлекаются, превышают скорость, резко тормозят и другое. По словам одного из водителей, камеры могут обнаружить, когда водитель зевает.
При нарушении техники безопасности камера будет выдавать звуковые предупреждения — «сохраняйте безопасную дистанцию», «пожалуйста, притормозите» и другое. Если водитель продолжает вести себя «небезопасно», камера загружает видео на специальный сервер, доступный Amazon.
Amazon утверждает, что не может просматривать записи камеры в режиме реального времени. Но в некоторых случаях компания может напрямую связаться с водителем. Например, если он зевает, камера предложит остановиться на 15 минут. Если водитель не послушается, ему позвонят с просьбой остановиться.
Таким образом компания стремится повысить безопасность водителей на дороге, но некоторые водители обеспокоены из-за нарушениях их конфиденциальности. Они говорят, что камеры «нервирующие», и называют их «большой брат» и «система наказания». По словам водителей, они беспокоятся, что камеры будут оказывать лишнее давление во время работы.
«Это просто означает, что каждый автомобиль Amazon теперь также будет камерой наблюдения Amazon. И прямо сейчас нет никаких законов, регулирующих, что Amazon может сделать со всеми записями», — считает представитель группы по правам человека Fight for the Future Эван Грир.
Теперь водители и гуся в пути не придушат...
Даже коммерчески, в бутылочку дела делать чтобы не останавливаться не получиться.
2030 год: запрещено останавливаться посрать и поссать. Со шлюхами тоже тормозиться нельзя. На ходу с Наташей тоже - ни ни.
Главное причину хорошую придумать...
А уж как использовать эти данные Амазон найдёт.
Вот интересно о чьей безопасности они пекутся?
Когда уже в туалеты и в квартиры поставят камеры, «для безопасности и защиты граждан»?
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