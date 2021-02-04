Транспорт
Евгения Евсеева

Amazon начала тестировать камеры в фургонах доставки — водители обеспокоены нарушением конфиденциальности Статьи редакции

Они называют камеры «нервирующими» и «системой наказания».

8 8 комментариев
657 просмотров

Amazon начала тестировать камеры с искусственным интеллектом в автомобилях для наблюдения за водителями доставки с целью повышения безопасности, пишет CNBC.

По данным издания, компания установила камеры в фургонах, которые арендуют водители, участвующие в программе Partner Service Delivery.

Amazon использует камеру, созданную стартапом Netradyne, основанным в 2015 году двумя бывшими старшими сотрудниками Qualcomm. Камера называется Driveri — у неё четыре объектива, которые захватывают дорогу, водителя и весь салон автомобиля.

Камеры оснащены ПО, которое может обнаруживать 16 различных проблем безопасности, в том числе если водители отвлекаются, превышают скорость, резко тормозят и другое. По словам одного из водителей, камеры могут обнаружить, когда водитель зевает.

При нарушении техники безопасности камера будет выдавать звуковые предупреждения — «сохраняйте безопасную дистанцию», «пожалуйста, притормозите» и другое. Если водитель продолжает вести себя «небезопасно», камера загружает видео на специальный сервер, доступный Amazon.

Amazon утверждает, что не может просматривать записи камеры в режиме реального времени. Но в некоторых случаях компания может напрямую связаться с водителем. Например, если он зевает, камера предложит остановиться на 15 минут. Если водитель не послушается, ему позвонят с просьбой остановиться.

Таким образом компания стремится повысить безопасность водителей на дороге, но некоторые водители обеспокоены из-за нарушениях их конфиденциальности. Они говорят, что камеры «нервирующие», и называют их «большой брат» и «система наказания». По словам водителей, они беспокоятся, что камеры будут оказывать лишнее давление во время работы.

«Это просто означает, что каждый автомобиль Amazon теперь также будет камерой наблюдения Amazon. И прямо сейчас нет никаких законов, регулирующих, что Amazon может сделать со всеми записями», — считает представитель группы по правам человека Fight for the Future Эван Грир.

#новость #amazon

8 8 комментариев
2
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","amazon"], "comments": 8, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 204500, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 04 Feb 2021 08:33:32 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Дизайн
Дизайн поведения людей
Меня зовут Майк Лисянский. Я занимаюсь проектированием UX с 2001 года (19 лет). Начинал в Студии Лебедева (2000–2003…
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alexander Mitryashkin

1

Теперь водители и гуся в пути не придушат... 

Ответить

Илья Вечерин

Alexander
0

Пожалуйста, притормозите на 15 минут

Ответить

Nail Gumerov

Alexander
0

Даже коммерчески, в бутылочку дела делать чтобы не останавливаться не получиться.

2030 год: запрещено останавливаться посрать и поссать. Со шлюхами тоже тормозиться нельзя. На ходу с Наташей тоже - ни ни.

Ответить

Влад Полагушин

1

Главное причину хорошую придумать...

А уж как использовать эти данные Амазон найдёт.

Вот интересно о чьей безопасности они пекутся?

Ответить

Nail Gumerov

0

Когда уже в туалеты и в квартиры поставят камеры, «для безопасности и защиты граждан»?

Ответить

xxx xxx

0

Ждём видосы про водятлов амазона, которые пытаются зевнуть не открывая рта.

Ответить

Nail Gumerov

0

А звук будет в камерах? Пукать в «коробках» можно будет?

Ответить

iFenixxZ Gaming Channel

0

Хм. Хороший формат слежения за стадом баранов за баранкой.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Azoft
Подписан
Отписаться
Топ EdTech трендов в 2021 году
Пандемия повлияла на все сферы жизни, и особенно возросла необходимость в новых цифровых продуктах для обучения. Компан…
0
X5Tech
Подписан
Отписаться
Моментальные расчёты с юридическими лицами: как «Перекрёсток Впрок» запускал направление b2b-продаж
В декабре 2019 года онлайн-гипермаркет «Перекрёсток Впрок» (входит в X5 Retail Group) запустил направление b2b продаж в…
0
Lamoda
Подписан
Отписаться
Россияне купили экологичных товаров более чем на 50 млн рублей
Мы подвели первые итоги продаж товаров из раздела Lamoda Planet, где собраны товары с заботой о планете. Оказалось, что…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Влад Полагушин
за день
Ну конечно все дело в пропавших людях... Они ж всегда с телефоном пропадают, просто трубку не берут
Минцифры предложило не считать данные о геолокации тайной связи и предоставлять их силовикам без решения суда
Кигхриль Vselensky
за неделю
Хоть у кого-то яйца нашлись
«Беззаконие и надругательство над правосудием»: основатель «Додо пицца» Фёдор Овчинников о приговоре Алексею Навальному

Комментарии

Alexey Fedorov

Как угрожают и обманывают…

Ваня Пупкмн

Как писать вирусные статьи для…

Invictus Domini

Такие разные электробусы…

Евгений Глав

Как управлять прибыльностью…

Илья Плотников

Власти России предложили ввести…

iFenixxZ Gaming…

Сервис для оценки и подбора…

Evil Pechenka

Минцифры предложило не считать…

Nurken Aitymov

«Мы любим то, на что тратим…

Matteos Babenko

Производитель электронных…

Nikolay Werner

Отчёт Spotify за год: больше…

Invictus Domini

Nissan NV350: концептуальный…

Катя Канева

Как защитить курс от слива в…

iFenixxZ Gaming…

Amazon начала тестировать…

Алексей Медведев

Как запустить интернет-магазин…

Илья Исерсон

Как писать вирусные статьи для…

Nail Gumerov

Amazon начала тестировать…

Andy Tsar

Как защитить курс от слива в…

xxx xxx

Amazon начала тестировать…

Sergei Timofeyev

«Яндекс.Заправки» подключили к…

Nail Gumerov

Amazon начала тестировать…
null