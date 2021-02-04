Минтранс доработал поправки в ПДД для электросамокатов: скорость увеличили до 25 км/ч, разрешили ехать по проезжей части Статьи редакции
Движение предлагают регулировать ГИБДД, а за нарушения штрафовать водителей.
3 февраля Общественная палата обсудила ПДД для электросамокатов, моноколёс, гироскутеров и других подобных устройств — их предлагают называть «средствами индивидуальной мобильности». Минтранс раскрыл детали доработанного проекта, пишет «Коммерсантъ».
- Водить электросамокаты со скоростью в 25 км/ч можно будет даже на проезжей части․ Представитель Минтранса Владимир Луговенко пояснил, что скорость можно измерить с помощью специальных средств, а в будущем подключить биометрию. Какие именно технологии будут работать, Луговенко не уточнил.
- Минпромторг предлагает маркировать устройства RFID-метками — они будут содержать сведения о мощности двигателя, которая должна быть не выше 250 Вт. Если двигатель мощнее, пользователям СИМ нужные права категории M, как у водителей мопедов.
- Движение будут контролировать инспектора ГИБДД и участковые, пояснил Луговенко. Инспектора при остановке самокатов могут с помощью RFID-метки оценить мощность и выяснить, нужно ли водительское удостоверение или нет.
- Они также установят специальное приложение, которое позволит понять, «зарегистрирован ли самокат в системе», прошел ли сертификацию и какие документы требуются для вождения, заявила представитель Минпромторга Мария Елкина.
Общественная палата готовит альтернативные поправки, так как проект Минтранса не устраивает многих экспертов, заявил член ОП Александр Холодов. Например, глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов считает, что надо запретить СИМ выезжать на пешеходные дорожки.
Работа над законопроектом Минтранс ведёт с 2019 года, но в 2020 году проект отправили на доработку. Ведомство предлагало ограничить максимальную скорость таких средств до 20 км/ч, запретить использование СИМ в пешеходных зонах и штрафовать владельцев электросамокатов на сумму до 1500 рублей за нарушение ПДД.
Ну а чего, прикольно. Нужно меньше россиян?) Мотоциклистов-то не видят (я уж не говорю о том, что они зачастую сами ездят хз как), а уж если самокаты на дорогу пустить, что-то мне подсказывает, что количество травм да и смертей на дорогах просто резко возрастет.
Видел я в Питере, как люди на самокатах разъезжают. Без мозгов и страха.
P.S. "Средства индивидуальной инвалидности" это будут, а не мобильности xD
Заказ от ПФР. От пенсионеров частично избавились. Теперь работают на упреждение.
Избирательный глобус
Ага. Просто дело-то не только в самих самокатах. А еще и в том, что культура вождения в целом очень низкая. Люди бывает даже грузовики не замечают, что уж про самокаты говорить?
Я в Питере видел как чел на Стриде по наб. Лебяжьей Канавки педалил в самый вечерний час пик. Нормальную скорость развить на нём нельзя, из-за специфической посадки его раскачивает из стороны в сторону, а поток транспорта прям очень плотный.
Избирательный глобус
Я видел как на пешеходном мосту к стадиону ехали папаша с ребенком (каждый на своем электросамокате) и ребенок как-то папашу подрезал и они там таааак навернулись. Вот ору было, батя там сына матом крыл, аж противно стало)
Да и вообще (я сам не из Питера, в моем городе эта тема вообще непопулярна, а сейчас в другой стране живу, тут тоже не особо видел), когда в Питер приехал, реально офигел. Слишком их много, их не слышно, гоняют быстро, по тротуарам. Даже в парке были, ну пиздец: есть сука велосипедные дорожки. Нет эти бараны по пешеходным летают все равно.
И их хотят на дороги выпустить? Ну что ж, может и к лучшему, хе-хе-хе.
А может лучше ужесточить пдд для водителей? Там например пожизненно лишение прав за езду в нетрезвом виде? Или за непропуск пешеходовштраф тыс10 сделать
Зашибись!!!
А в случае чего, отвечать за них, как за пешеходов!
В таком случае и приравнивайте их к водителям, а самокат к транспортному средству!
Чтоб была обоюдная ответственность за нарушение пдд особенно в случае дтп.
а ещё на мотоциклистов все гнали) теперь новые киборги будут бошки сносить на пешиках
25 км/ч это много, объект массой 100 кг и такой скоростью может довольно сильно покалечить даже взрослого человека, не говоря детях
только ты не подумал о выделенной мощности.
Самый обычный Ксяоми - 350 ват.
А моё слабенькое моноколесо - 400 ват
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-xiaomi-mijia-m365-pro/394271125
Бледный химик
А что сказать - то хотели?
Что большинство уже купленных и объезженных окажется вне закона без водительских прав после принятия и вступления в силу.
Действующий утюг
Плохо только, что они задумываются, не думают 🤭
По итогу в историю тянется целый шлейф из бесконечных поправок и изменений. Что ясности вообще не прибавляет 😒
Будущее наступило❗
Только надо, как в конце XIXвв в Англии, впереди "автомобиля" пустить пешехода с 🚩
какие-то бесполезные полумеры
всевозможных вело-колёсо- и прочих ездунов с тротураторов <s>со скалы</s> на дорогу к машинам или стройте для них выделенные полосы
Только вопрос, а кто контролировать это будет?
ОМОН после разгона митингов?
Для собственной безопасности в случае дтп теперь надо камеры с обзором 360 градусов. Чудак влепится в авто, дай бог еще живой останется, так в случае чего прыгнет обратно на самокат и укатит. А если учесть сколько сейчас бухих водителей ездит и тех, кто не знает правил ПДД, то с самокатами они многократно увеличатся.
Движение будут контролировать инспектора ГИБДД и участковые
Я прям представил, как инспектор ГИБДД с животом как у беременного гиппопотама пытается остановить низко летящий электросамокат. Или участковый, которого и в мирное-то время хрен найдешь, он вроде есть, но никогда его не застать.
Блоги компаний
Показать еще