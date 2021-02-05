Lada Vesta обойдётся в сумму от 14 950 рублей в месяц при аренде на три года, а Range Rover Velar — от 105 259 рублей.

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О запуске сервиса пишет «Трушеринг» со ссылкой на сайт «СберАвто Подписка». На горячей линии vc.ru подтвердили запуск сервиса. Для доступа к сайту нужна регистрация по «Сбер ID», если его нет — можно подать заявку или позвонить на горячую линию.

Сейчас им пользуются сотрудники «Сбера» или водители, которые узнали о подписке по их рекомендациям. О массовом запуске сервиса объявят в марте 2021 года, добавили в «СберАвто Подписка».

«Трушеринг»

Подписка доступна в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, за пределами региона нельзя использовать автомобиль без согласования. Оформить аренду можно будет на срок от шести до 36 месяцев водителям от 25 лет со стажем не менее трёх лет, сообщили vc.ru в «СберАвто Подписка».

У водителей также обязательно должны быть постоянная регистрация или гражданство России, а также справка о доходах 2-НДФЛ за последние шесть месяцев.

На сайте сейчас доступны 25 моделей автомобилей, но в компании сообщили, что могут предоставить любой автомобиль, если он будет в наличии у дилеров. В условия аренды включен пробег в 15-20 тысяч км в год в зависимости от тарифа.

Из представленных на сайте моделей дешевле всего обойдется Lada Vesta — от 14 950 рублей в месяц при условии, что срок договора составит 36 месяцев. Самая дорогая модель — Range Rover Velar, аренда на месяц стоит 105 259 рублей при аренде на 36 месяцев. В стоимость подписки включена шины, их сезонная смена, страхование и техобслуживание автомобилей, сказали vc.ru на горячей линии.

В апреле 2020 года компания запустила «СберАвто» — сервис для купли-продажи автомобилей с личным помощником. В нём пользователи могут также оформить страховку и кредит, а в крупных городах — получить машину на дом.