Транспорт
Рая Хачатрян

«Сбер» начал тестировать подписку на автомобили на срок от шести месяцев до трёх лет Статьи редакции

Lada Vesta обойдётся в сумму от 14 950 рублей в месяц при аренде на три года, а Range Rover Velar — от 105 259 рублей.

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О запуске сервиса пишет «Трушеринг» со ссылкой на сайт «СберАвто Подписка». На горячей линии vc.ru подтвердили запуск сервиса. Для доступа к сайту нужна регистрация по «Сбер ID», если его нет — можно подать заявку или позвонить на горячую линию.

Сейчас им пользуются сотрудники «Сбера» или водители, которые узнали о подписке по их рекомендациям. О массовом запуске сервиса объявят в марте 2021 года, добавили в «СберАвто Подписка».

«Трушеринг»

Подписка доступна в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, за пределами региона нельзя использовать автомобиль без согласования. Оформить аренду можно будет на срок от шести до 36 месяцев водителям от 25 лет со стажем не менее трёх лет, сообщили vc.ru в «СберАвто Подписка».

У водителей также обязательно должны быть постоянная регистрация или гражданство России, а также справка о доходах 2-НДФЛ за последние шесть месяцев.

На сайте сейчас доступны 25 моделей автомобилей, но в компании сообщили, что могут предоставить любой автомобиль, если он будет в наличии у дилеров. В условия аренды включен пробег в 15-20 тысяч км в год в зависимости от тарифа.

Из представленных на сайте моделей дешевле всего обойдется Lada Vesta — от 14 950 рублей в месяц при условии, что срок договора составит 36 месяцев. Самая дорогая модель — Range Rover Velar, аренда на месяц стоит 105 259 рублей при аренде на 36 месяцев. В стоимость подписки включена шины, их сезонная смена, страхование и техобслуживание автомобилей, сказали vc.ru на горячей линии.

В апреле 2020 года компания запустила «СберАвто» — сервис для купли-продажи автомобилей с личным помощником. В нём пользователи могут также оформить страховку и кредит, а в крупных городах — получить машину на дом.

3 февраля о запуске подписки на автомобили заявил ВТБ. Планируется, что сервис будет доступен в первой половине 2021 года, оформить подписку на автомобиль можно будет на срок от шести до 24 месяцев.

#новость #сбер

20 20 комментариев
6
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Михаил Коновалов

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Lada Vesta — от 14 950 рублей в месяц

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AlexSandro

6

Так и не понял, нахрена это надо?
Ежемесячно платить за авто, как за купленное в кредит.
Но при этом оно не твое, а взято в аренду.

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Михаил Коновалов

AlexSandro
4

так за кредит выгоднее)))

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евгений аношин

Михаил
0

Видимо прочитать условия от Сбера времени не хватает?

Ответить

Евстигней Миланов

Михаил
0

Скорее всего, там есть первый взнос и остаточный платеж :)

Ответить

Дмитрий Коннов

AlexSandro
0

Это просто аренда. В нашем регионе аренда примерно 1000р в день, владелец берет на себя все заботы о расходниках, обслуживании, ремонте. Так что лада за 15 000 в месяц это в два раза дешевле.
Как правило берут приезжие и бомбилы.

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Михаил Коновалов

Дмитрий
0

с ограничением пробега в 15-20 к в год? рили?)))

Ответить

Дмитрий Коннов

Михаил
0

ну хначит бомбилам не подходит, только приезжим

Ответить

Михаил Коновалов

Дмитрий
0

каршеринг? не?

Ответить

Дмитрий Коннов

Михаил
0

Это же Сбер. У них такая стратегия: создать 500+ направлений, а выживут только 5+. Греф особо этого и не скрывает.

Ответить

Михаил Коновалов

Дмитрий
0

да? я не знал, думал что они как банк грамотно подходят к инвестициям в новые проекты(( жаль

Ответить

Дмитрий Коннов

Михаил
0

ну например, я с дальнего востока и мне надо машину по работе в Москве. Может аренда, а может каршеринг, надо считать.
Думаю эта тема с арендой не особо будет популярной.

Ответить

Maxim Medvedev

2

Ограниченность городом даже без области (спб) снижает и без того слабую мотивацию вписываться в эту историю. Да и пробег в 20 т км за год смешной. Проще брать каршер

Ответить

Цветной глобус

1

Сберу уже совсем нехуй делать -) 

Ответить

Глеб Керейтов

0

25 года
Да

Ответить

Igor Myakinin

0

Москва не Россия. 200% переплаты за ведро.
ничего нового.

Ответить

Д Хб

0

В договоре, который я видел, говорилось о территории России без исключений.
Поменяли?
И там ещё полная шляпа с возвратом - какие-то дикие санкции за глубокие царапины. 
Кто в курсе, каско не покрывает царапины и т.п.?

Ответить

Армен Каладжян

0

Изучил я все виды подписок и просто купил авто, выгоднее

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Никита Загорулько

0

Не выгодно, внимательно читайте бумаги 

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KINCH

0

СБЕР,

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