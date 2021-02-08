Транспорт
Рая Хачатрян

«Ъ»: «Победа» запустит рейсы из «Шереметьево» в мае Статьи редакции

Авиакомпания планирует полёты в Сочи, Екатеринбург, Стамбул, Ригу и другие города.

7 7 комментариев
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«Победа», которая исторически летает из аэропорта «Внуково», будет летать по девяти внутренним и трём международным направлениям, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании OAG.

С 1 мая начнутся полеты в Махачкалу по два рейса в день и Пермь три раза в день. С 1 июня авиакомпания ежедневно планирует летать в Сочи и Екатеринбург, Уфу, а также в Стамбул, Анталью и Ригу. С 1 июля будут также выполняться рейсы в Барнаул и Минеральные Воды, пишет издание.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737–800 — каждый на 189 мест. По данным OAG, авиакомпания намерена предложить всего более 625 тысяч кресел с вылетом из «Шереметьево» в течение летнего сезона, а с июля — около 29 тысяч кресел в неделю.

По большинству этих направлений авиакомпания уже летает из «Внуково». По словам нескольких источников «Коммерсанта» в отрасли, «Победа» будет летать параллельно из двух аэропортов. Рейсы из «Шереметьево» будут переданы «Победе» от «Аэрофлота» в рамках код-шеринга.

«Победа» не только не уйдёт из «Внуково», но и планирует увеличить количество базируемых там самолетов, говорит один из собеседников «Коммерсанта». Сейчас авиакомпания — крупнейший базовый перевозчик аэропорта.

В «Шереметьево» и «Аэрофлоте» переадресовали вопросы издания «Победе», где не предоставили комментарий. Во «Внуково» сообщили, что количество рейсов «Победы» не уменьшится.

#новость #победа

7 7 комментариев
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Airat Kafman

10

Первый тестовый рейс из Берлина мы помним

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Сергей Королевский

Airat
0

А ещё говорят, что Навальный ничего не сделал для России) 

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Dmitriy Sedin

1

А планировался хороший лоукостер в России - но нет. Порой уже дешевле Аэрофлотом летать (молчу уже про S7 и Уральские авиалинии), чем лететь Победой. Шарик в плане обслуживания самолетов всегда был дороже, Внучка была дешевле. Если уж делать лоукостер, то надо в Жуковский ехать. 

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Константин Шукалов

0

Классно, люблю Шарик больше, чем Внуково )

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Arthur N

Константин
2

Сам аэропорт и правда лучше, но добираться дольше (на том же Аэроэкспрессе аж 50 минут), а ещё межтерминальный переход долгий.

Во «Внуково» часто можно от входа от сейфзоны пробежать за минут 5-10... Ну и скоро метро будет до «Внуково», станет вообще кайфово.

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Константин Шукалов

Arthur
0

я просто люблю авиацию ) Мне нравится этот переход т.к. там прозрачные стены и можно посмотреть на перрон )

Зато во Внуково есть классное место для споттинга возле второй ВПП :D

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Andrei Smirnovsky

0

Еще было бы классно если Победе на оправдывала бы любые косяки и скотское отношение словами "ну мы ж лоукостер".

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