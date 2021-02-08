Авиакомпания планирует полёты в Сочи, Екатеринбург, Стамбул, Ригу и другие города.

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«Победа», которая исторически летает из аэропорта «Внуково», будет летать по девяти внутренним и трём международным направлениям, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании OAG.

С 1 мая начнутся полеты в Махачкалу по два рейса в день и Пермь три раза в день. С 1 июня авиакомпания ежедневно планирует летать в Сочи и Екатеринбург, Уфу, а также в Стамбул, Анталью и Ригу. С 1 июля будут также выполняться рейсы в Барнаул и Минеральные Воды, пишет издание.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737–800 — каждый на 189 мест. По данным OAG, авиакомпания намерена предложить всего более 625 тысяч кресел с вылетом из «Шереметьево» в течение летнего сезона, а с июля — около 29 тысяч кресел в неделю.

По большинству этих направлений авиакомпания уже летает из «Внуково». По словам нескольких источников «Коммерсанта» в отрасли, «Победа» будет летать параллельно из двух аэропортов. Рейсы из «Шереметьево» будут переданы «Победе» от «Аэрофлота» в рамках код-шеринга.

«Победа» не только не уйдёт из «Внуково», но и планирует увеличить количество базируемых там самолетов, говорит один из собеседников «Коммерсанта». Сейчас авиакомпания — крупнейший базовый перевозчик аэропорта.