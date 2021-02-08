«Ъ»: «Победа» запустит рейсы из «Шереметьево» в мае Статьи редакции
Авиакомпания планирует полёты в Сочи, Екатеринбург, Стамбул, Ригу и другие города.
«Победа», которая исторически летает из аэропорта «Внуково», будет летать по девяти внутренним и трём международным направлениям, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании OAG.
С 1 мая начнутся полеты в Махачкалу по два рейса в день и Пермь три раза в день. С 1 июня авиакомпания ежедневно планирует летать в Сочи и Екатеринбург, Уфу, а также в Стамбул, Анталью и Ригу. С 1 июля будут также выполняться рейсы в Барнаул и Минеральные Воды, пишет издание.
Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737–800 — каждый на 189 мест. По данным OAG, авиакомпания намерена предложить всего более 625 тысяч кресел с вылетом из «Шереметьево» в течение летнего сезона, а с июля — около 29 тысяч кресел в неделю.
По большинству этих направлений авиакомпания уже летает из «Внуково». По словам нескольких источников «Коммерсанта» в отрасли, «Победа» будет летать параллельно из двух аэропортов. Рейсы из «Шереметьево» будут переданы «Победе» от «Аэрофлота» в рамках код-шеринга.
«Победа» не только не уйдёт из «Внуково», но и планирует увеличить количество базируемых там самолетов, говорит один из собеседников «Коммерсанта». Сейчас авиакомпания — крупнейший базовый перевозчик аэропорта.
В «Шереметьево» и «Аэрофлоте» переадресовали вопросы издания «Победе», где не предоставили комментарий. Во «Внуково» сообщили, что количество рейсов «Победы» не уменьшится.
Первый тестовый рейс из Берлина мы помним
А планировался хороший лоукостер в России - но нет. Порой уже дешевле Аэрофлотом летать (молчу уже про S7 и Уральские авиалинии), чем лететь Победой. Шарик в плане обслуживания самолетов всегда был дороже, Внучка была дешевле. Если уж делать лоукостер, то надо в Жуковский ехать.
Классно, люблю Шарик больше, чем Внуково )
Сам аэропорт и правда лучше, но добираться дольше (на том же Аэроэкспрессе аж 50 минут), а ещё межтерминальный переход долгий.
Во «Внуково» часто можно от входа от сейфзоны пробежать за минут 5-10... Ну и скоро метро будет до «Внуково», станет вообще кайфово.
я просто люблю авиацию ) Мне нравится этот переход т.к. там прозрачные стены и можно посмотреть на перрон )
Зато во Внуково есть классное место для споттинга возле второй ВПП :D
Еще было бы классно если Победе на оправдывала бы любые косяки и скотское отношение словами "ну мы ж лоукостер".
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