«Яндекс.Драйв» добавил аренду машин в Петербурге на срок от месяца до полутора лет Статьи редакции
Стоимость зависит от модели: Mercedes e200 стоит от 47 тысяч рублей в месяц, а Volkswagen Polo — от 15 тысяч рублей.
В приложении каршеринга появилась функция долгосрочной аренды автомобилей в Санкт-Петербурге, рассказали vc.ru в компании.
Для аренды можно выбрать Mercedes е200, Mercedes c180, BMW 520i и Audi A3, сервис планирует расширить список моделей. Заказать машину можно сразу в приложении: выбрать модель, тип страховки, срок подписки и пробег. От них зависит итоговая цена.
Например, Mercedes e200 стоит от 47 тысяч рублей в месяц, а новый Volkswagen Polo, который скоро будет доступен, — от 15 тысяч рублей. Деньги будут списываться раз в неделю, ежемесячно или сразу полностью в зависимости от выбора пользователя.
В стоимость подписки входит оформление, техосмотр, шиномонтаж и страховка. В случае поломки пользователь может вызвать техника, который починит машину на месте или отвезёт её на СТО и вернёт обратно. Действует также круглосуточная служба поддержки, заявили в компании.
Машину можно получить, если водитель соответствует требованиям каршеринга — минимум 21 год и два года стажа либо 26 лет и шесть лет стажа (для бизнес-класса) плюс анализ алгоритма.
Ездить на автомобилях можно внутри зоны поездок «Яндекс.Драйва»: Москва и Московская область, Золотое кольцо, Санкт-Петербург и Ленобласть, половина Карелии, Татарстан, Сочи и Курортное побережье.
Сервис доступен в Москве с октября 2020 года. Условия в столице такие же, как и в Санкт-Петербурге. В компании не раскрывают количество подписчиков и выручку сервиса, но отметили, что «услуга пользуется большим спросом».
"Стоимость зависит от модели: Mercedes e200 стоит от 47 тысяч рублей в месяц, а Volkswagen Polo — от 15 тысяч рублей" - цены красивые написаны, но, будем честны, таких нет по сути, так как сходу вряд ли кто-то возьмет сразу на пол года или год без какого-то тест драйва.
Без парковок это бессмысленно
Разве написано что без парковок?
Интересно, а на машине можно осуществлять коммерческую деятельность? А примеру я курьер, беру машину на месяц и осуществляю доставку товаров через тот же Яндекс
Удачный утюг
Там же ограничение по километражу. Скорее всего подсчитали так, что коммерческая деятельность будет не выгодна.
С момента выхода подписки в октябре подписался на уведомление о появлении поло и Октавии, и с тех пор ещё ни одной машины не появилось.
А не легче купить тот же Polo? Машина стоит приемлемых денег, а ликвидность на вторичке у нее хорошая. Причем есть программы в банках с остаточным платежом, позволяющие менять каждые пару лет автомобили на новые
Для тех у кого есть деньги на первоначальный взнос - легче, но судя по тому как активно запускают подписки на авто - наверно рассчитывают на тех, кто начнет пользоваться, мол всегда можно отказаться, а потом продлит, снова продлит и т.д.
+ ОСАГО + КАСКО + ТО + шины и шиномонтаж + ремонт и обслуживание + платные парковки
Прозрачный пистолет
А в новости пишут
Например, Mercedes e200 стоит от 47 тысяч рублей в месяц
И кто лжёт: автор новости, поставщик услуги или ты? 🙁
Удачный утюг
Сходи по ссылке из поста
https://yandex.ru/drive/podpiska
А цена может становиться меньше, если срок больше.
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