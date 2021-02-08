Транспорт
Рая Хачатрян

«Яндекс.Драйв» добавил аренду машин в Петербурге на срок от месяца до полутора лет Статьи редакции

Стоимость зависит от модели: Mercedes e200 стоит от 47 тысяч рублей в месяц, а Volkswagen Polo — от 15 тысяч рублей.

14 14 комментариев
1155 просмотров

В приложении каршеринга появилась функция долгосрочной аренды автомобилей в Санкт-Петербурге, рассказали vc.ru в компании.

Для аренды можно выбрать Mercedes е200, Mercedes c180, BMW 520i и Audi A3, сервис планирует расширить список моделей. Заказать машину можно сразу в приложении: выбрать модель, тип страховки, срок подписки и пробег. От них зависит итоговая цена.

Например, Mercedes e200 стоит от 47 тысяч рублей в месяц, а новый Volkswagen Polo, который скоро будет доступен, — от 15 тысяч рублей. Деньги будут списываться раз в неделю, ежемесячно или сразу полностью в зависимости от выбора пользователя.

В стоимость подписки входит оформление, техосмотр, шиномонтаж и страховка. В случае поломки пользователь может вызвать техника, который починит машину на месте или отвезёт её на СТО и вернёт обратно. Действует также круглосуточная служба поддержки, заявили в компании.

Машину можно получить, если водитель соответствует требованиям каршеринга — минимум 21 год и два года стажа либо 26 лет и шесть лет стажа (для бизнес-класса) плюс анализ алгоритма.

Ездить на автомобилях можно внутри зоны поездок «Яндекс.Драйва»: Москва и Московская область, Золотое кольцо, Санкт-Петербург и Ленобласть, половина Карелии, Татарстан, Сочи и Курортное побережье.

Сервис доступен в Москве с октября 2020 года. Условия в столице такие же, как и в Санкт-Петербурге. В компании не раскрывают количество подписчиков и выручку сервиса, но отметили, что «услуга пользуется большим спросом».

#новость #яндексдрайв

14 14 комментариев
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14 комментариев
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Dmitriy Mamaev

2

"Стоимость зависит от модели: Mercedes e200 стоит от 47 тысяч рублей в месяц, а Volkswagen Polo — от 15 тысяч рублей" - цены красивые написаны, но, будем честны, таких нет по сути, так как сходу вряд ли кто-то возьмет сразу на пол года или год без какого-то тест драйва.

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Airat Kafman

0

Без парковок это бессмысленно

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Sam Beckett

Airat
1

Разве написано что без парковок?

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Yan b

Sam
0

Таки да
https://yandex.ru/drive/podpiska

Ответить

Дима Волков

0

Интересно, а на машине можно осуществлять коммерческую деятельность? А примеру я курьер, беру машину на месяц и осуществляю доставку товаров через тот же Яндекс

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Удачный утюг

Дима
0

Там же ограничение по километражу. Скорее всего подсчитали так, что коммерческая деятельность будет не выгодна.

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Антон Коротков

0

С момента выхода подписки в октябре подписался на уведомление о появлении поло и Октавии, и с тех пор ещё ни одной машины не появилось.

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Кирилл Половинкин

0

А не легче купить тот же Polo? Машина стоит приемлемых денег, а ликвидность на вторичке у нее хорошая. Причем есть программы в банках с остаточным платежом, позволяющие менять каждые пару лет автомобили на новые

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Ренат Зайдуллин

Кирилл
0

Для тех у кого есть деньги на первоначальный взнос - легче, но судя по тому как активно запускают подписки на авто - наверно рассчитывают на тех, кто начнет пользоваться, мол всегда можно отказаться, а потом продлит, снова продлит и т.д.

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Олег Саенов

Кирилл
0

+ ОСАГО + КАСКО + ТО + шины и шиномонтаж + ремонт и обслуживание + платные парковки

Ответить

Удачный утюг

0

Audi A3 — 54000 руб./месяц. Ну чего то как-то хз

Ответить

Sam Beckett

Удачный
0

Интересно, е-шка дешевле с-шки

Ответить

Прозрачный пистолет

Удачный
0

А в новости пишут

Например, Mercedes e200 стоит от 47 тысяч рублей в месяц

И кто лжёт: автор новости, поставщик услуги или ты? 🙁

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Удачный утюг

Прозрачный
0

Сходи по ссылке из поста
https://yandex.ru/drive/podpiska

А цена может становиться меньше, если срок больше.

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