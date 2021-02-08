Стоимость зависит от модели: Mercedes e200 стоит от 47 тысяч рублей в месяц, а Volkswagen Polo — от 15 тысяч рублей.

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В приложении каршеринга появилась функция долгосрочной аренды автомобилей в Санкт-Петербурге, рассказали vc.ru в компании.

Для аренды можно выбрать Mercedes е200, Mercedes c180, BMW 520i и Audi A3, сервис планирует расширить список моделей. Заказать машину можно сразу в приложении: выбрать модель, тип страховки, срок подписки и пробег. От них зависит итоговая цена.

Например, Mercedes e200 стоит от 47 тысяч рублей в месяц, а новый Volkswagen Polo, который скоро будет доступен, — от 15 тысяч рублей. Деньги будут списываться раз в неделю, ежемесячно или сразу полностью в зависимости от выбора пользователя.

В стоимость подписки входит оформление, техосмотр, шиномонтаж и страховка. В случае поломки пользователь может вызвать техника, который починит машину на месте или отвезёт её на СТО и вернёт обратно. Действует также круглосуточная служба поддержки, заявили в компании.

Машину можно получить, если водитель соответствует требованиям каршеринга — минимум 21 год и два года стажа либо 26 лет и шесть лет стажа (для бизнес-класса) плюс анализ алгоритма.

Ездить на автомобилях можно внутри зоны поездок «Яндекс.Драйва»: Москва и Московская область, Золотое кольцо, Санкт-Петербург и Ленобласть, половина Карелии, Татарстан, Сочи и Курортное побережье.