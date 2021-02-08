Hyundai подтвердила, что партнёрство с Apple о выпуске электромобилей не состоится Статьи редакции
Акции автопроизводителя упали на новостях.
- Hyundai и KIA вели переговоры с несколькими компаниями о беспилотных электромобилях, но они находятся на начальной стадии, пишут Bloomberg и Reuters. «Мы не ведём переговоров с Apple о разработке автономных транспортных средств», — говорится в документах компаний.
- На фоне новостей акции Hyundai упали на 6,2% до открытия рынка, а акции KIA — почти на 15%.
- О переговорах Hyundai и Apple сообщило корейское издание Korea Economic Daily в январе 2021 года. В феврале слухи укрепились: например, производственным партнёром Apple могла стать KIA, а инвестиции в проект составить $6,6 млрд.
- Однако 6 февраля источники Bloomberg сообщили о срыве переговоров. Причины такого решения не раскрывались.
Это ж надо было так взять и попытаться поманипулировать стоимостью акций с помощью новостей .. И успешно попытаться. Треш.
Стоимость акций и новости всегда были и будут связаны. Что не так?)
Ключевое слово всё же было «манипулировать»
Да, я понимаю. Но при этом не вижу манипуляции, может подсветите, я готов к обучению (не сарказм).
Допустим у вас есть фирма рога и копыта. Вы во всеуслышание говорите, что у вас сделка с Apple. А Apple молчит, хотя вы уже раструбили на весь мир, да и другие слухи оь электрокаре от Apple уже были, причем со сторонним производителем рогов и копыт. К вам пришли инвесторы и под эту песню дали денег. А потом все такие, да ладно, мы пошутили. Переговоров вовсе не было. Но инвестиции то были.
Не удивительно, яблочники конечно сейчас не сильно парятся по сливам, но когда открыто трубят везде о переговорах, думаю им такое не очень нравится.
А так, думаю кому надо, те подняли денег на этих скачках акций :)
Сливы всегда были и эппл это не останавливало. Тут больше всего похоже, что дело в попытке манипулирования стоимостью акций.
Сливы были, но чаще от «инсайдеров» исходили, а не от руководства компании кричащих везде, что да, мы с эплом обсуждаем производство их автомобиля
Акции у всех трех компаний выросли. Да, Эппл благодаря отчетам, но началось это до отчетов, когда уже на рынках запахло жареным.
И началось все таки с инсайдеров, если не изменяет память.
https://www.google.com/amp/s/www.techrepublic.com/google-amp/article/apple-job-postings-give-further-credence-to-electric-car-rumors/
А почему корейские компании выбраны, а не американские? Здесь тоже есть определенная логика - сложнее обвинить в сговоре, потомучто иностранцы.
Я конечно не эксперт и существует миллиард факторов, почему они могли приостановить партнерство, но с точки зрения имиджа и позиционирования на рынке, компании совершенно разные.
Типа к Apple ближе какой-нибудь Mercedes?
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