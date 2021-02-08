Транспорт
Таня Боброва

Hyundai подтвердила, что партнёрство с Apple о выпуске электромобилей не состоится Статьи редакции

Акции автопроизводителя упали на новостях.

  • Hyundai и KIA вели переговоры с несколькими компаниями о беспилотных электромобилях, но они находятся на начальной стадии, пишут Bloomberg и Reuters. «Мы не ведём переговоров с Apple о разработке автономных транспортных средств», — говорится в документах компаний.
  • На фоне новостей акции Hyundai упали на 6,2% до открытия рынка, а акции KIA — почти на 15%.
  • О переговорах Hyundai и Apple сообщило корейское издание Korea Economic Daily в январе 2021 года. В феврале слухи укрепились: например, производственным партнёром Apple могла стать KIA, а инвестиции в проект составить $6,6 млрд.
  • Однако 6 февраля источники Bloomberg сообщили о срыве переговоров. Причины такого решения не раскрывались.
$6,6 млрд инвестиций, переговоры с Kia-Hyundai и…
Компания работает над электромобилем уже несколько лет и может перейти в активную стадию…
vc.ru

#новость #apple #hyundai

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Denis Smirnov

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Это ж надо было так взять и попытаться поманипулировать стоимостью акций  с помощью новостей .. И успешно попытаться. Треш.

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Max Pashkov

Denis
8

Стоимость акций и новости всегда были и будут связаны. Что не так?)

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Anton Kerselyan

Max
2

Ключевое слово всё же было «манипулировать»

Ответить

Max Pashkov

Anton
0

Да, я понимаю. Но при этом не вижу манипуляции, может подсветите, я готов к обучению (не сарказм).

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Denis Smirnov

Max
1

Допустим у вас есть фирма рога и копыта. Вы во всеуслышание говорите, что у вас сделка с Apple. А Apple молчит, хотя вы уже раструбили на весь мир, да и другие слухи оь электрокаре от Apple уже были, причем со сторонним производителем рогов и копыт.  К вам пришли инвесторы и под эту песню дали денег. А потом все такие, да ладно, мы пошутили. Переговоров вовсе не было. Но инвестиции то были.

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Ilgar Dadashov

1

Не удивительно, яблочники конечно сейчас не сильно парятся по сливам, но когда открыто трубят везде о переговорах, думаю им такое не очень нравится.
А так, думаю кому надо, те подняли денег на этих скачках акций :)

Ответить

Denis Smirnov

Ilgar
0

Сливы всегда были и эппл это не останавливало. Тут больше всего похоже, что дело в попытке манипулирования стоимостью акций.

Ответить

Ilgar Dadashov

Denis
2

Сливы были, но чаще от «инсайдеров» исходили, а не от руководства компании кричащих везде, что да, мы с эплом обсуждаем производство их автомобиля

Ответить

Denis Smirnov

Ilgar
0

Акции у всех трех компаний выросли. Да, Эппл благодаря отчетам, но началось это до отчетов, когда уже на рынках запахло жареным. 
И началось все таки с инсайдеров, если не изменяет память. 

https://www.google.com/amp/s/www.techrepublic.com/google-amp/article/apple-job-postings-give-further-credence-to-electric-car-rumors/

А почему корейские компании выбраны, а не американские? Здесь тоже есть определенная логика - сложнее обвинить в сговоре, потомучто иностранцы.

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DimON

Ilgar
0

они сами создают ажиотаж вокруг себя, это вполне естественно

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Артём Прокопенко

1

Я конечно не эксперт и существует миллиард факторов, почему они могли приостановить партнерство, но с точки зрения имиджа и позиционирования на рынке, компании совершенно разные. 

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Артём Палённый

Артём
0

Типа к Apple ближе какой-нибудь Mercedes?

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Алексей Кравцов

Артём
–1

Тесла и Rivian . Последний прям для них.)

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Murat Oshroev

0

Жаль, автоваз такую новость не выдаст )

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