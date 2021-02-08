В работе «Яндекс.Драйва» сбой: пользователи не могут зайти в приложение Статьи редакции
Компания обещает компенсировать стоимость поездок.
Днём 8 февраля некоторые пользователи сообщили о проблемах со входом в приложение каршеринга. В компании подтвердили vc.ru сбой и сообщили, что уже работают над его устранением.
«Тем пользователям, кто столкнулся с трудностями во время аренды автомобиля, мы автоматически перерасчитаем и компенсируем стоимость поездки. Все остальные сервисы “Яндекса” работают в стандартном режиме без каких-либо проблем», — сообщили в «Драйве».
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