Транспорт
Таня Боброва

В работе «Яндекс.Драйва» сбой: пользователи не могут зайти в приложение Статьи редакции

Компания обещает компенсировать стоимость поездок.

Днём 8 февраля некоторые пользователи сообщили о проблемах со входом в приложение каршеринга. В компании подтвердили vc.ru сбой и сообщили, что уже работают над его устранением.

Illuminatus @Damien__Thorn
Приложение Яндекс.Драйв недоступно, в машине вещей полно, она закрыта. ТП перегружена. Ночевать теперь возле машины? Сколько стоит разбить стекло у Кашкая?🤔
Andrey Thompson @Del1rus
@Damien__Thorn У меня вместо поездки в 400 рэ теперь поездка в 1000 рэ....

«Тем пользователям, кто столкнулся с трудностями во время аренды автомобиля, мы автоматически перерасчитаем и компенсируем стоимость поездки. Все остальные сервисы “Яндекса” работают в стандартном режиме без каких-либо проблем», — сообщили в «Драйве».

Обновлено в 17:15. В «Яндексе» сообщили vc.ru, что все технические неполадки устранены.

#сбой #яндексдрайв

140 просмотров
2 2 комментария
0
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0434\u0440\u0430\u0439\u0432","\u0441\u0431\u043e\u0439"], "comments": 2, "likes": 0, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 206118, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 08 Feb 2021 17:01:29 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Роман Александров

0

Яндекс.Сбой

Ответить

Valeryi Ozarnichuk

0

О ужас. Интернет-сервис упал. Никогда такого не было и вот опять

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Boomstarter
Подписан
Отписаться
Как собрать деньги на идею
Пошаговый разбор реальных краудфандинговых кампаний
0
НФК-Сбережения
Подписан
Отписаться
Дата закрытия реестра (дата отсечки)
Одной из стратегий торговли акциями является их покупка перед дивидендной отсечкой. Если говорить вкратце: вы покупаете…
2
NTA
Подписан
Отписаться
Машинное обучение в среде SQL-Server
В этой статье описаны шаги по созданию процедуры, которая использует набор данных mtcars, входящий в состав R, на основ…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Mikhail
за день
Я могу уместить суть статьи в один твит: Стас Красовский, 36, UX/UI-дизайнер в России Сам с эйджизмом пока не сталкивался Паша Доронин, 37, Product Lead в Ирландии Я бы сказал, что не встречался с проявлениями…
IT после тридцати пяти: есть ли эйджизм в tech-компаниях?
Кигхриль Vselensky
за неделю
Хоть у кого-то яйца нашлись
«Беззаконие и надругательство над правосудием»: основатель «Додо пицца» Фёдор Овчинников о приговоре Алексею Навальному

Комментарии

Valeryi Ozarnichuk

Владельцы сообществ во…

Ivan Shmalenko

Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин

Антон Гранд

«Как составить планы на…

IO

«Вытер ноги о бизнес-этику…

Denis Shilov

«Яндекс.Драйв» добавил аренду…

Sergei Timofeyev

Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин

Giant Schlong

Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин

Канищев Максим

Владельцы сообществ во…

Gregory Art

А что нового? 5 новых трендов в…

Денис Перевозчиков

Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин

Тимофей Чекулаев

Регистрация бизнеса в Грузии

Sergei Timofeyev

Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин

Андрей Верижников

Владельцы сообществ во…

Николай Мясников

А что нового? 5 новых трендов в…

Sergei Timofeyev

Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин

Владимир n a

Альфа-Банк списывает комиссию…

Гриша Булыжников

«ЖКХ — рынок, на котором всё…

Денис Перевозчиков

Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин

Denis Shilov

«Яндекс.Драйв» добавил аренду…

Igor Fedorov

«ЖКХ — рынок, на котором всё…
null