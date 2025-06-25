Китай с 2019 года поставлял в Россию и другие страны новые автомобили под видом подержанных — Reuters

Чтобы избавиться от машин, которые сложно продать внутри страны, и показать э��ономический рост.Источник: ReutersОб этом сообщает Reuters со ссылкой на документы китайского правительства и интервью с пятью автодилерами.Схема работала так: как только машина сходила с конвейера, экспортёр закупал её либо у дилера, либо напрямую у автопроизводителя. После этого регистрировал её с китайскими подменными номерами и помечал как подержанную с нулевым пробегом. Автопроизводитель же регистрирует автомобиль как проданный и фиксирует доход.Такие машины Китай поставлял в Россию, Центральную Азию и на Ближний Восток.Подобная схема позволяла автопроизводителям демонстировать рост продаж и избавляться от машин, которые было бы сложно продать внутри Китая, а местным властям — отчитываться о выполнении поставленных перед ними показателей экономического роста.Поддерживают схему последние так: выдают дополнительные лицензии на экспорт подержанных автомобилей с нулевым пробегом, ускоренно рассматривают заявления о налоговых льготах, инвестируют в экспорт.#новости #китай #автомобили