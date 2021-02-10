Транспорт
Рая Хачатрян

Предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies заморозило проект беспилотных машин из-за отсутствия законов для отрасли Статьи редакции

Но полностью от беспилотников компания не откажется, исследования продолжаются.

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О заморозке проекта рассказал «Ведомостям» представитель Cognitive Pilot — совместного предприятия «Сбера» и Cognitive Technologies.

Главной проблемой представитель называет отсутствие законов, регулирующих движение беспилотных транспортных средств. Также не до конца ясны бизнес-модели отрасли, добавляет он. В частности, стоимость машины значительно выше из-за системы для автономности — она стоит около 800 тысяч рублей, что сопоставимо с недорогой иномаркой.

Но в Cognitive Pilot полностью не откажутся от проектов, связанных с беспилотными автомобилями. Исследования и разработки в этой области продолжаются, уверяет представитель.

Сооснователь и гендиректор компании Ольга Ускова заявила изданию, что компания сфокусируется на создании беспилотных систем управления сельхозтехникой, «умных» систем активной безопасности рельсового транспорта и радаров для беспилотного транспорта.

В «Яндексе», также разрабатывающем беспилотные автомобили, согласны с необходимостью законодательного регулирования отрасли. «В большинстве стран мира регулирование для коммерческих запусков пока только разрабатывается. В будущем беспилотные автомобили станут внедряться в первую очередь в тех регионах, где для этого уже будет создана полноценная регуляторная база», – утверждает его представитель.

Испытания высокоавтоматизированных транспортных средств сегодня проводятся в качестве эксперимента на дорогах 13 российских регионов, сообщили изданию в пресс-службе Минтранса. В ведомстве заявили, что совместно с другими органами власти внесли в правительство меры по созданию нормативной и технической базы для эксплуатации беспилотников.

«Сбер» и Cognitive Technologies объявили о создании совместного проекта в ноябре 2019 года. 30% компании достались «Сберу», остальные 70% — основателям и менеджменту Сognitive Technologies.

#новость #сбер #яндекс

35 35 комментариев
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Половый бинокль

30

Какая-то гнилая отмазка

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Viacheslav Semenchuk

Половый
4

Да заучит лажово

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Alexandr Goryainov

18

Странно, тот же Яндекс все вышеназванные причины никак не останавливают. Может у  Cognitive Pilot что-то не получается? Или у Сбера очередной развод с партнёром?

Ответить

Nesterov Igor

Alexandr
10

Сбер просто ввёл комиссию за переводы внутри банка, вот это их главная инновация

Ответить

Andrei Smirnovsky

Alexandr
2

Причем они же буквально в декабре представили автономную машину, что уже типа тесты идут на дороге.

Похоже, что они просто продолжат без Cognitive)
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Михаил М

–6

Сбер поднимает серьезную проблему, чтобы законодатели зашевелились, но в комментах его продолжают поливать🤦🏻‍♂️. От вс большего и не ожидал.

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Старинный Данила

Михаил
18

От вс большего и не ожидал.

Погоди, но если бо́льшего от нас — аудитории VC — ты не ожидал, то почему ты расстроился? 🙁

Мы же старались соответствовать твоим ожиданиям, и у нас всё получилось, разве нет? 😶

Ответить

Михаил М

Старинный
–9

Зачем ты мне пишешь? Чтобы очередной раз слиться?

Ответить

Старинный Данила

Михаил
13

Ах ты ж, мелкий пакостник 🤭

Ответить

Михаил М

Старинн…
0

А что не так? Ты там херню написал, типа на вс нельзя постить инфу про компы.

Ответить

Старинный Данила

Михаил
1

А что не так? Ты там херню написал, типа на вс нельзя постить инфу про компы.

Ок, делай скриншот и тащи сюда — пусть все видят, что там написано 🙂

Ответить

Старинный Данила

Михаил
6

О, а у меня уже есть опыт слива из диалога с тобой?

Ответить

Михаил М

Старинн…
–3

Не буду утвержать, ники все не запомнишь, но манера цепляться к словам не по теме - знакома.

Ответить

Старинный Данила

Михаил
3

Немного обидно, знаешь ли, когда тебя путают с кем-то, кто просто цепляется за слова 😔

От моих цепляний, если что, люди в петлю лезут и с ума сходят, так что ты бы их запомнил. Поэтому — нет, ты меня с кем-то путаешь, и я не цепляюсь к твоим словам.

Ответить

Михаил М

Старинн…
–1

Как это не цепляшься? Например фраза о моем ожидании (точнее его отсутствии) адекватных комментариев на вс, разве ты к ней не прицепился, полностью проигнорировав основную суть комментария?

Ответить

Старинный

Михаил
1

Ой, всё, не хочешь общаться — так и скажи 😒

Ответить

Airat Kafman

Михаил
1

Вы давайте-ка тут не выеживайтесь) Как никак с гуру-комментатором разговариваете.

Ответить

Nesterov Igor

Старинный
2

😂👍

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Канищев Максим

Михаил
2

Сбер пусть поднимает качество своих услуг. Когда греф скупил в 17 году все видеокарты в России для майнинга, что-то он ничего не поднимал.

Ответить

Михаил М

Канищев
0

Нельзя все делать параллельно? Одно подразделение занимается проблемами качества услуг, другое ии.

Ответить

Perikl Samoss

Михаил
1

Собака лает, караван идет ))) у нас так принято ))) ...Им должно быть смешно, иначе они хватаются за револьвер... )))
В нашем мире реальность такова, что каждый таксист знает как рулить странами, а каждый программист как делать многомиллиардные бизнесы )))

Ответить

Миша Магадан

Михаил
0

"Сбер поднимает серьезную проблему, чтобы законодатели зашевелились"
у чиновников сбера полно рычагов на законодателей, они ими успешно пользуются, а тут вдруг решили "поднять проблему". Так все и поверили, ага.

Ответить

V May

10

Купили бота Boston Dynamics, тут же его расковыряли, и поняли, что стоит заниматься чем-то другим😂, а не ии.

Ответить

Make Luv

5

Нелепая отмазка. 

Ответить

Кобзон Хиггса

5

Хотели бы построить беспилотный автомобиль — построили бы.

Ответить

Alexey Ivanov

4

Бредовое объяснение. Законов и раньше не было и ясно, что появятся они не сразу. Это не мешало инвестировать и развивать. 

Ответить

Павел Логинов

Alexey
1

Наши законодатели окончательно отучились от слов "разрешить", "допустить", "позволить". Надежд никаких потому и нет

Ответить

Alexey Ivanov

Павел
1

Приплетаю Рашку (с). Ок, зачтено

Ответить

евгений аношин

Alexey
0

И вот достигли стадии, когда надо уже вкладывать миллиарды ... А внутри страны какой либо конкретики от регулирующих органов нет, а зарубежом - состояние продукта неконкурентно (нет автомобильного партнёра, нет технологического партнёра, нет команды).
Поэтому правильно сделали - поставили на холд

Ответить

Канищев Максим

0

Невыдержали будущей конкуренции с apple

Ответить

true iBegginer

0

Пускай пишут депутату Антону Горелкину, он строчит IT-related законы как ошпаренный 

Ответить

Saladin Tagiev

0

На кой чёрт тогда всё это замутили, раз в России нет умных законодателей?!

Ответить

Миша Магадан

Saladin
0

Не врите, умных законодателей полно - одни певцы, боксёры, гимнасты, актёры и клоуны чего стоят.

Ответить

- -

0

Ой, да ладно. Вон под каршеринг законы по ходу развития писали (и будут писаться).
Давайте говорить откровенно - создание беспилотного автомобиля упирается в вечный баланс наглости/безопасности на дорогах.

Если на первое место поставить безопасность - беспилотный автомобиль будет с парковки ТЦ, где все шастают с тележками отъезжать полдня. Причем следует сделать поправку на то, что как только люди увидят что автомобиль их по умолчанию пропускает - будут лезть под колеса.

Если безопасность начать разбавлять, добавляя в алгоритм эффект наглости - будут жертвы. Причем вполне вероятно, жертвы умышленные, чтобы вытрясти из компании денег.

Греф это не Маск, он рисковать не будет, при условии что бабло и так капает. Вот какую-нибудь IT шаверму купить или сервис по доставке венков на могилы - это они с радостью.

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Миша Магадан

0

" Причем следует сделать поправку на то, что как только люди увидят что автомобиль их по умолчанию пропускает - будут лезть под колеса."
да, это было блестяще предсказано в документальном фильме конца ХХ века "Безумный Макс"

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