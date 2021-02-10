Предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies заморозило проект беспилотных машин из-за отсутствия законов для отрасли Статьи редакции
Но полностью от беспилотников компания не откажется, исследования продолжаются.
О заморозке проекта рассказал «Ведомостям» представитель Cognitive Pilot — совместного предприятия «Сбера» и Cognitive Technologies.
Главной проблемой представитель называет отсутствие законов, регулирующих движение беспилотных транспортных средств. Также не до конца ясны бизнес-модели отрасли, добавляет он. В частности, стоимость машины значительно выше из-за системы для автономности — она стоит около 800 тысяч рублей, что сопоставимо с недорогой иномаркой.
Но в Cognitive Pilot полностью не откажутся от проектов, связанных с беспилотными автомобилями. Исследования и разработки в этой области продолжаются, уверяет представитель.
Сооснователь и гендиректор компании Ольга Ускова заявила изданию, что компания сфокусируется на создании беспилотных систем управления сельхозтехникой, «умных» систем активной безопасности рельсового транспорта и радаров для беспилотного транспорта.
В «Яндексе», также разрабатывающем беспилотные автомобили, согласны с необходимостью законодательного регулирования отрасли. «В большинстве стран мира регулирование для коммерческих запусков пока только разрабатывается. В будущем беспилотные автомобили станут внедряться в первую очередь в тех регионах, где для этого уже будет создана полноценная регуляторная база», – утверждает его представитель.
Испытания высокоавтоматизированных транспортных средств сегодня проводятся в качестве эксперимента на дорогах 13 российских регионов, сообщили изданию в пресс-службе Минтранса. В ведомстве заявили, что совместно с другими органами власти внесли в правительство меры по созданию нормативной и технической базы для эксплуатации беспилотников.
«Сбер» и Cognitive Technologies объявили о создании совместного проекта в ноябре 2019 года. 30% компании достались «Сберу», остальные 70% — основателям и менеджменту Сognitive Technologies.
Странно, тот же Яндекс все вышеназванные причины никак не останавливают. Может у Cognitive Pilot что-то не получается? Или у Сбера очередной развод с партнёром?
Сбер просто ввёл комиссию за переводы внутри банка, вот это их главная инновация
Причем они же буквально в декабре представили автономную машину, что уже типа тесты идут на дороге.
Похоже, что они просто продолжат без Cognitive)
СберАвтоТех — новое подразделение Сбера, которое создано в апреле 2020 года.
Сбер поднимает серьезную проблему, чтобы законодатели зашевелились, но в комментах его продолжают поливать🤦🏻♂️. От вс большего и не ожидал.
От вс большего и не ожидал.
Погоди, но если бо́льшего от нас — аудитории VC — ты не ожидал, то почему ты расстроился? 🙁
Мы же старались соответствовать твоим ожиданиям, и у нас всё получилось, разве нет? 😶
Ах ты ж, мелкий пакостник 🤭
О, а у меня уже есть опыт слива из диалога с тобой?
Немного обидно, знаешь ли, когда тебя путают с кем-то, кто просто цепляется за слова 😔
От моих цепляний, если что, люди в петлю лезут и с ума сходят, так что ты бы их запомнил. Поэтому — нет, ты меня с кем-то путаешь, и я не цепляюсь к твоим словам.
Вы давайте-ка тут не выеживайтесь) Как никак с гуру-комментатором разговариваете.
Сбер пусть поднимает качество своих услуг. Когда греф скупил в 17 году все видеокарты в России для майнинга, что-то он ничего не поднимал.
Собака лает, караван идет ))) у нас так принято ))) ...Им должно быть смешно, иначе они хватаются за револьвер... )))
В нашем мире реальность такова, что каждый таксист знает как рулить странами, а каждый программист как делать многомиллиардные бизнесы )))
"Сбер поднимает серьезную проблему, чтобы законодатели зашевелились"
у чиновников сбера полно рычагов на законодателей, они ими успешно пользуются, а тут вдруг решили "поднять проблему". Так все и поверили, ага.
Купили бота Boston Dynamics, тут же его расковыряли, и поняли, что стоит заниматься чем-то другим😂, а не ии.
Бредовое объяснение. Законов и раньше не было и ясно, что появятся они не сразу. Это не мешало инвестировать и развивать.
Наши законодатели окончательно отучились от слов "разрешить", "допустить", "позволить". Надежд никаких потому и нет
Приплетаю Рашку (с). Ок, зачтено
И вот достигли стадии, когда надо уже вкладывать миллиарды ... А внутри страны какой либо конкретики от регулирующих органов нет, а зарубежом - состояние продукта неконкурентно (нет автомобильного партнёра, нет технологического партнёра, нет команды).
Поэтому правильно сделали - поставили на холд
Пускай пишут депутату Антону Горелкину, он строчит IT-related законы как ошпаренный
На кой чёрт тогда всё это замутили, раз в России нет умных законодателей?!
Не врите, умных законодателей полно - одни певцы, боксёры, гимнасты, актёры и клоуны чего стоят.
Ой, да ладно. Вон под каршеринг законы по ходу развития писали (и будут писаться).
Давайте говорить откровенно - создание беспилотного автомобиля упирается в вечный баланс наглости/безопасности на дорогах.
Если на первое место поставить безопасность - беспилотный автомобиль будет с парковки ТЦ, где все шастают с тележками отъезжать полдня. Причем следует сделать поправку на то, что как только люди увидят что автомобиль их по умолчанию пропускает - будут лезть под колеса.
Если безопасность начать разбавлять, добавляя в алгоритм эффект наглости - будут жертвы. Причем вполне вероятно, жертвы умышленные, чтобы вытрясти из компании денег.
Греф это не Маск, он рисковать не будет, при условии что бабло и так капает. Вот какую-нибудь IT шаверму купить или сервис по доставке венков на могилы - это они с радостью.
" Причем следует сделать поправку на то, что как только люди увидят что автомобиль их по умолчанию пропускает - будут лезть под колеса."
да, это было блестяще предсказано в документальном фильме конца ХХ века "Безумный Макс"
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